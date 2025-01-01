DokümantasyonBölümler
Noktanın kontrol alanı içinde olduğunu doğrular.

bool  Contains(
   const int  x,     // X koordinatı
   const int  y      // Y koordinatı
   )

Parametreler

x

[in]  X koordinatı.

y

[in]  Y koordinatı.

Dönüş değeri

Nokta, alanın içindeyse 'true', aksi durumda 'false'..

Contains

Belirtilen kontrolün, kontrol alanı içinde olduğunu doğrular.

bool  Contains(
   const CWnd*  control      // işaretçi
   )  const

Parametreler

control

[in]  Nesne işaretçisi.

Dönüş değeri

Belirtilen kontrol, kontrol alanı (kenarlıklar dahil) içinde ise 'true', değil ise 'false'.