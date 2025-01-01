DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndVisible 

Visible

Görünürlük bayrağını ayarlar.

virtual bool  Visible(
   const bool  flag      // bayrak
   )

Parametreler

flag

[in]  Yeni bayrak.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.