DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndWidth 

Width (Get Yöntemi)

Kontrolün genişlik değerini alır.

int  Width()

Dönüş değeri

Kontrolün genişlik değeri.

Width (Set Yöntemi)

Kontrolün genişlik değerini ayarlar.

virtual bool  Width(
   const int  w      // genişlik
   )

Parametreler

w

[in]  Yeni genişlik değeri.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.