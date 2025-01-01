DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndMouseFlags 

MouseFlags (Set Yöntemi)

Fare tuşlarının durumunu kaydeder.

virtual void  MouseFlags(
   const int  value      // durum
   )

Parametreler

value

[in]  Fare tuşlarının durumu.

Dönüş değeri

Yok.

MouseFlags (Get Yöntemi)

Fare tuşlarının kaydedilen durumunu alır.

int  MouseFlags()

Dönüş değeri

Fare tuşlarının durumu.