DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndControlFind 

ControlFind

Belirtilen tanımlayıcıya göre kontrolü taşıyıcıdan alır.

virtual CWnd*  ControlFind(
   const long  id      // tanımlayıcı
   )

Parametreler

id

[in]  Bulunacak kontrolün tanımlayıcısı.

Dönüş değeri

Kontrolün işaretçisi.

Not

Temel sınıf taşıyıcıya sahip değildir, soyundan gelen sınıflar için taşıyıcıya erişim sağlar. Belirtilen tanımlayıcı, taşıyıcının tanımlayıcısıyla uyuşuyorsa, kendi işaretçisine (this) dönüş yapar.