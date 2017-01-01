DokümantasyonBölümler
CButton

CButton, "Düğme" grafik nesnesini temel alan bir basit kontrol sınıfıdır.

Açıklama

CButton sınıfı, basit düğmelerin oluşturulması için tasarlanmıştır.

Bildirim

   class CButton : public CWndObj

Başlık

   #include <Controls\Button.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CWnd

          CWndObj

              CButton

Kodun sonucu aşağıda verilmiştir:

ControlsButton

Sınıf Yöntemleri

Oluşturma

 

Create

Kontrolü oluşturur

Durum

 

Pressed

"Pressed" (basılı) özelliğinin değerini alır/ayarlar

Locking

"Locking" (kilit) özelliğinin değerini alır/ayarlar

Özellik değişimlerinin olay işleyicileri

 

OnSetText

"SetText" (Metin değişimi) olayı işleyicisi

OnSetColor

"SetColor" (renk değişimi) olayı işleyicisi

OnSetColorBackground

"SetColorBackground" (arka-plan değişimi) olayı işleyicisi

OnSetColorBorder

"SetColorBorder" (kenarlık rengi değişimi) olayı işleyicisi

OnSetFont

"SetFont" (yazı-tipi değişimi) olayı işleyicisi

OnSetFontSize

"SetFontSize" (yazı-tipi boyutu değişimi) olayı işleyicisi

İçsel olay işleyicileri

 

OnCreate

"Create" (oluşturma) olayının işleyicisi

OnShow

"Show" (gösterme) olayının işleyicisi

OnHide

"Hide" (gizleme) olayının işleyicisi

OnMove

"Move" (taşıma) olayının işleyicisi

OnResize

"Resize" (boyutlandırma) olayının işleyicisi

OnMouseDown

"MouseDown" (fare tuşu basılı) olayının işleyicisi

OnOnMouseUp

"MouseUp" (fare tuşu serbest) olayının işleyicisi

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CWnd

Destroy, OnMouseEvent, Name, ControlsTotal, Control, ControlFind, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Move, Move, Shift, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, Id, IsEnabled, Enable, Disable, IsVisible, Visible, Show, Hide, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Sınıftan türetilen yöntemler CWndObj

OnEvent, Text, Text, Color, Color, ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, Font, Font, FontSize, FontSize, ZOrder, ZOrder

Düğmeli panel oluşturma örneği

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               ControlsButton.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Kontrol Panelleri ve İletişim Kutuları. Gösterim sınıfı CButton"
#include <Controls\Dialog.mqh>
#include <Controls\Button.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| tanımlar                                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- girintiler ve boşluklar
#define INDENT_LEFT                         (11)      // sol girinti (izin verilen çerçeve genişliği ile)
#define INDENT_TOP                          (11)      // üst girinti (izin verilen çerçeve genişliği ile)
#define INDENT_RIGHT                        (11)      // sağ girinti (izin verilen çerçeve genişliği ile)
#define INDENT_BOTTOM                       (11)      // alt girinti (izin verilen çerçeve genişliği ile)
#define CONTROLS_GAP_X                      (5)       // X koordinatıyla boşluk
#define CONTROLS_GAP_Y                      (5)       // Y kordinatıyla boşluk
//--- düğmeler için
#define BUTTON_WIDTH                        (100)     // X koordinatıyla genişlik
#define BUTTON_HEIGHT                       (20)      // Y koordinatıyla genişlik
//--- gösterge alanı için
#define EDIT_HEIGHT                         (20)      // Y koordinatıyla genişlik
//--- grup kontrolleri için
#define GROUP_WIDTH                         (150)     // X koordinatıyla genişlik
#define LIST_HEIGHT                         (179)     // Y koordinatıyla genişlik
#define RADIO_HEIGHT                        (56)      // Y koordinatıyla genişlik
#define CHECK_HEIGHT                        (93)      // Y koordinatıyla genişlik
//+------------------------------------------------------------------+
//| CControlsDialog Sınıfı                                           |
//| Kullanım: Kontroller uygulamasının ana iletişim kutusu           |
//+------------------------------------------------------------------+
class CControlsDialog : public CAppDialog
  {
private:
   CButton           m_button1;                       // düğme nesnesi
   CButton           m_button2;                       // düğme nesnesi
   CButton           m_button3;                       // sabit düğme nesnesi
 
public:
                     CControlsDialog(void);
                    ~CControlsDialog(void);
   //--- oluştur
   virtual bool      Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);
   //--- çizelge olay işleyicisi
   virtual bool      OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);
 
protected:
   //--- bağımlı kontroller oluştur
   bool              CreateButton1(void);
   bool              CreateButton2(void);
   bool              CreateButton3(void);
   //--- bağımlı olayların işleyicileri
   void              OnClickButton1(void);
   void              OnClickButton2(void);
   void              OnClickButton3(void);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Olay İşleme                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
EVENT_MAP_BEGIN(CControlsDialog)
ON_EVENT(ON_CLICK,m_button1,OnClickButton1)
ON_EVENT(ON_CLICK,m_button2,OnClickButton2)
ON_EVENT(ON_CLICK,m_button3,OnClickButton3)
EVENT_MAP_END(CAppDialog)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Yapıcı                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Yıkıcı                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::~CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Oluştur                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)
  {
   if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
//--- bağımlı kontroller oluştur
   if(!CreateButton1())
      return(false);
   if(!CreateButton2())
      return(false);
   if(!CreateButton3())
      return(false);
//--- başarılı
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Button1" düğmesini oluştur                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::CreateButton1(void)
  {
//--- koordinatlar
   int x1=INDENT_LEFT;
   int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y);
   int x2=x1+BUTTON_WIDTH;
   int y2=y1+BUTTON_HEIGHT;
//--- oluştur
   if(!m_button1.Create(m_chart_id,m_name+"Button1",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
   if(!m_button1.Text("Button1"))
      return(false);
   if(!Add(m_button1))
      return(false);
//--- başarılı
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Button2" düğmesini oluştur                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::CreateButton2(void)
  {
//--- koordinatlar
   int x1=INDENT_LEFT+(BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X);
   int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y);
   int x2=x1+BUTTON_WIDTH;
   int y2=y1+BUTTON_HEIGHT;
//--- oluştur
   if(!m_button2.Create(m_chart_id,m_name+"Button2",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
   if(!m_button2.Text("Button2"))
      return(false);
   if(!Add(m_button2))
      return(false);
//--- başarılı
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Button3" sabit düğmesini oluştur                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::CreateButton3(void)
  {
//--- koordinatlar
   int x1=INDENT_LEFT+2*(BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X);
   int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y);
   int x2=x1+BUTTON_WIDTH;
   int y2=y1+BUTTON_HEIGHT;
//--- oluştur
   if(!m_button3.Create(m_chart_id,m_name+"Button3",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
   if(!m_button3.Text("Locked"))
      return(false);
   if(!Add(m_button3))
      return(false);
   m_button3.Locking(true);
//--- başarılı
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Olay İşleyici                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CControlsDialog::OnClickButton1(void)
  {
   Comment(__FUNCTION__);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Olay İşleyici                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CControlsDialog::OnClickButton2(void)
  {
   Comment(__FUNCTION__);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Olay İşleyici                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CControlsDialog::OnClickButton3(void)
  {
   if(m_button3.Pressed())
      Comment(__FUNCTION__+" State of the control: On");
   else
      Comment(__FUNCTION__+" State of the control: Off");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Global Variables                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog ExtDialog;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Uygulama iletişim kutusunu göster
   if(!ExtDialog.Create(0,"Controls",0,40,40,380,344))
      return(INIT_FAILED);
//--- uygulamayı çalıştır
   ExtDialog.Run();
//--- başarılı
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- yorumları sil
   Comment("");
//--- iletişim kutusunu yok et
   ExtDialog.Destroy(reason);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert chart event function                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,         // olay tanıtıcısı 
                  const long& lparam,   // long tipli olay parametresi
                  const double& dparam, // double tipli olay parametresi
                  const string& sparam) // string tipli olay parametresi
  {
   ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);
  }