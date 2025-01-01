- Create
- Destroy
- OnEvent
- OnMouseEvent
- Name
- ControlsTotal
- Control
- ControlFind
- Rect
- Left
- Top
- Right
- Bottom
- Width
- Height
- Move
- Shift
- Resize
- Contains
- Alignment
- Align
- Id
- IsEnabled
- Enable
- Disable
- IsVisible
- Visible
- Show
- Hide
- IsActive
- Activate
- Deactivate
- StateFlags
- StateFlagsSet
- StateFlagsReset
- PropFlags
- PropFlagsSet
- PropFlagsReset
- MouseX
- MouseY
- MouseFlags
- MouseFocusKill
- OnCreate
- OnDestroy
- OnMove
- OnResize
- OnEnable
- OnDisable
- OnShow
- OnHide
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnClick
- OnChange
- OnMouseDown
- OnMouseUp
- OnDragStart
- OnDragProcess
- OnDragEnd
- DragObjectCreate
- DragObjectDestroy
CWnd
CWnd sınıfı, MQL5 Standart Kütüphanesi içinde yer alan tüm kontroller için bir temel sınıftır.
Açıklama
CWnd sınıfı, temel kontrol sınıfını uygulamasıdır.
Bildirim
|
class CWnd : public CObject
Başlık
|
#include <Controls\Wnd.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CWnd
İlk nesil
CDragWnd, CWndContainer, CWndObj
Sınıf Yöntemleri
|
Oluşturma ve kaldırma
|
|
Kontrolü oluşturur
|
Kontrolü yok eder
|
Çizelge olay işleyicileri
|
|
Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE (fare hareketi) olayı için olay işleyici
|
İsim
|
|
Kontrol ismini alır
|
Taşıyıcıya erişim
|
|
Taşıyıcı içindeki kontrollerin sayısını alır
|
Kontrolü indis numarasına göre alır
|
Kontrolü tanımlayıcı numarasına göre alır
|
Geometri
|
|
CRect sınıf nesnesinin işaretçisini alır
|
Sol-üst köşenin X koordinatını alır/ayarlar
|
Sol-üst köşenin Y koordinatını alır/ayarlar
|
Sağ-alt köşenin X koordinatını alır/ayarlar
|
Sağ-alt köşenin Y koordinatını alır/ayarlar
|
Genişlik değerini alır/ayarlar
|
Yükseklik değerini alır/ayarlar
|
Kontrol için yeni koordinatlar ayarlar.
|
Kontrol koordinatlarını göreli olarak hareket ettirir
|
Kontrolün genişliğini/yüksekliğini ayarlar
|
Kontrolün/noktanın kontrol alanı içinde olduğunu doğrular
|
Hizalama
|
|
Kontrolün hizalama özelliklerini ayarlar
|
Kontrol hizalamasını gerçekleştirir
|
Tanımlama
|
|
Kontrol tanımlayıcısını alır/ayarlar
|
Durum
|
|
Kontrolün etkinleştirilip etkinleştirilmediğini sorgular
|
Kontrolün etkinleştirilme durumunun değerini ayarlar
|
Kontrolü devre-dışı bırakır
|
Görünürlük bayrağını denetler
|
Görünürlük bayrağını ayarlar
|
Kontrolü gösterir
|
Kontrolü gizler
|
Kontrolün etkinliğini denetler
|
Kontrolü aktif hale getirir
|
Kontrolü pasif hale getirir
|
Durum bayrakları
|
|
Kontrolün durum bayraklarını alır/ayarlar
|
Kontrolün durum bayraklarını ayarlar
|
Kontrolün durum bayraklarını sıfırlar
|
Özellik bayrakları
|
|
Kontrolün özellik bayraklarını alır/ayarlar
|
Kontrolün özellik bayraklarını ayarlar
|
Kontrolün özellik bayraklarını sıfırlar
|
Fare işlemleri
|
|
Fare konumunun X koordinatını alır/kaydeder
|
Fare konumunun Y koordinatını alır/kaydeder
|
Fare tuşlarının durumunu alır/kaydeder
|
Fare odağını sonlandırır
|
İçsel olay işleyicileri
|
|
"Create" (oluşturma) olayının işleyicisi
|
"Destroy" (yok et) olayının işleyicisi
|
"Move" (taşıma) olayının işleyicisi
|
"Resize" (boyutlandırma) olayının işleyicisi
|
"Enable" (etkinleştir) olayının olay işleyicisi
|
"Disable" (devre-dışı bırak) olayının olay işleyicisi
|
"Show" (gösterme) olayının işleyicisi
|
"Hide" (gizleme) olayının işleyicisi
|
"Activate" (aktifleştir) olayının işleyicisi
|
"Deactivate" (pasifleştir) olayının işleyicisi
|
"Click" (tıklama) olayının işleyicisi
|
"Change" (değişim) olayının işleyicisi
|
Fare olaylarının işleyicileri
|
|
"MouseDown" (fare tuşu basılı) olayının işleyicisi
|
"MouseUp" (fare tuşu serbest) olayının işleyicisi
|
Sürükleme olayı işleyicileri
|
|
"DragStart" (sürükleme başlangıcı) olayının işleyicisi
|
"DragProcess" (sürükleme) olayının işleyicisi
|
"DragEnd" (sürükleme sonu) olayının işleyicisi
|
Sürükleme nesneleri
|
|
Sürükleme nesnesi oluşturur
|
Sürükleme nesnesini yok eder