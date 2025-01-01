CWnd

CWnd sınıfı, MQL5 Standart Kütüphanesi içinde yer alan tüm kontroller için bir temel sınıftır.

Açıklama

CWnd sınıfı, temel kontrol sınıfını uygulamasıdır.

Bildirim

class CWnd : public CObject

Başlık

#include <Controls\Wnd.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CWnd İlk nesil CDragWnd, CWndContainer, CWndObj

Sınıf Yöntemleri

Oluşturma ve kaldırma Create Kontrolü oluşturur Destroy Kontrolü yok eder Çizelge olay işleyicileri OnEvent Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi OnMouseEvent CHARTEVENT_MOUSE_MOVE (fare hareketi) olayı için olay işleyici İsim Name Kontrol ismini alır Taşıyıcıya erişim ControlsTotal Taşıyıcı içindeki kontrollerin sayısını alır Control Kontrolü indis numarasına göre alır ControlFind Kontrolü tanımlayıcı numarasına göre alır Geometri Rect CRect sınıf nesnesinin işaretçisini alır Left Sol-üst köşenin X koordinatını alır/ayarlar Top Sol-üst köşenin Y koordinatını alır/ayarlar Right Sağ-alt köşenin X koordinatını alır/ayarlar Bottom Sağ-alt köşenin Y koordinatını alır/ayarlar Width Genişlik değerini alır/ayarlar Height Yükseklik değerini alır/ayarlar Move Kontrol için yeni koordinatlar ayarlar. Shift Kontrol koordinatlarını göreli olarak hareket ettirir Resize Kontrolün genişliğini/yüksekliğini ayarlar Contains Kontrolün/noktanın kontrol alanı içinde olduğunu doğrular Hizalama Alignment Kontrolün hizalama özelliklerini ayarlar Align Kontrol hizalamasını gerçekleştirir Tanımlama Id Kontrol tanımlayıcısını alır/ayarlar Durum IsEnabled Kontrolün etkinleştirilip etkinleştirilmediğini sorgular Enable Kontrolün etkinleştirilme durumunun değerini ayarlar Disable Kontrolü devre-dışı bırakır IsVisible Görünürlük bayrağını denetler Visible Görünürlük bayrağını ayarlar Show Kontrolü gösterir Hide Kontrolü gizler IsActive Kontrolün etkinliğini denetler Activate Kontrolü aktif hale getirir Deactivate Kontrolü pasif hale getirir Durum bayrakları StateFlags Kontrolün durum bayraklarını alır/ayarlar StateFlagsSet Kontrolün durum bayraklarını ayarlar StateFlagsReset Kontrolün durum bayraklarını sıfırlar Özellik bayrakları PropFlags Kontrolün özellik bayraklarını alır/ayarlar PropFlagsSet Kontrolün özellik bayraklarını ayarlar PropFlagsReset Kontrolün özellik bayraklarını sıfırlar Fare işlemleri MouseX Fare konumunun X koordinatını alır/kaydeder MouseY Fare konumunun Y koordinatını alır/kaydeder MouseFlags Fare tuşlarının durumunu alır/kaydeder MouseFocusKill Fare odağını sonlandırır İçsel olay işleyicileri OnCreate "Create" (oluşturma) olayının işleyicisi OnDestroy "Destroy" (yok et) olayının işleyicisi OnMove "Move" (taşıma) olayının işleyicisi OnResize "Resize" (boyutlandırma) olayının işleyicisi OnEnable "Enable" (etkinleştir) olayının olay işleyicisi OnDisable "Disable" (devre-dışı bırak) olayının olay işleyicisi OnShow "Show" (gösterme) olayının işleyicisi OnHide "Hide" (gizleme) olayının işleyicisi OnActivate "Activate" (aktifleştir) olayının işleyicisi OnDeactivate "Deactivate" (pasifleştir) olayının işleyicisi OnClick "Click" (tıklama) olayının işleyicisi OnChange "Change" (değişim) olayının işleyicisi Fare olaylarının işleyicileri OnMouseDown "MouseDown" (fare tuşu basılı) olayının işleyicisi OnMouseUp "MouseUp" (fare tuşu serbest) olayının işleyicisi Sürükleme olayı işleyicileri OnDragStart "DragStart" (sürükleme başlangıcı) olayının işleyicisi OnDragProcess "DragProcess" (sürükleme) olayının işleyicisi OnDragEnd "DragEnd" (sürükleme sonu) olayının işleyicisi Sürükleme nesneleri DragObjectCreate Sürükleme nesnesi oluşturur DragObjectDestroy Sürükleme nesnesini yok eder