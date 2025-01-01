DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWnd 

CWnd

CWnd sınıfı, MQL5 Standart Kütüphanesi içinde yer alan tüm kontroller için bir temel sınıftır.

Açıklama

CWnd sınıfı, temel kontrol sınıfını uygulamasıdır.

Bildirim

   class CWnd : public CObject

Başlık

   #include <Controls\Wnd.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CWnd

İlk nesil

CDragWnd, CWndContainer, CWndObj

Sınıf Yöntemleri

Oluşturma ve kaldırma

 

Create

Kontrolü oluşturur

Destroy

Kontrolü yok eder

Çizelge olay işleyicileri

 

OnEvent

Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi

OnMouseEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE (fare hareketi) olayı için olay işleyici

İsim

 

Name

Kontrol ismini alır

Taşıyıcıya erişim

 

ControlsTotal

Taşıyıcı içindeki kontrollerin sayısını alır

Control

Kontrolü indis numarasına göre alır

ControlFind

Kontrolü tanımlayıcı numarasına göre alır

Geometri

 

Rect

CRect sınıf nesnesinin işaretçisini alır

Left

Sol-üst köşenin X koordinatını alır/ayarlar

Top

Sol-üst köşenin Y koordinatını alır/ayarlar

Right

Sağ-alt köşenin X koordinatını alır/ayarlar

Bottom

Sağ-alt köşenin Y koordinatını alır/ayarlar

Width

Genişlik değerini alır/ayarlar

Height

Yükseklik değerini alır/ayarlar

Move

Kontrol için yeni koordinatlar ayarlar.

Shift

Kontrol koordinatlarını göreli olarak hareket ettirir

Resize

Kontrolün genişliğini/yüksekliğini ayarlar

Contains

Kontrolün/noktanın kontrol alanı içinde olduğunu doğrular

Hizalama

 

Alignment

Kontrolün hizalama özelliklerini ayarlar

Align

Kontrol hizalamasını gerçekleştirir

Tanımlama

 

Id

Kontrol tanımlayıcısını alır/ayarlar

Durum

 

IsEnabled

Kontrolün etkinleştirilip etkinleştirilmediğini sorgular

Enable

Kontrolün etkinleştirilme durumunun değerini ayarlar

Disable

Kontrolü devre-dışı bırakır

IsVisible

Görünürlük bayrağını denetler

Visible

Görünürlük bayrağını ayarlar

Show

Kontrolü gösterir

Hide

Kontrolü gizler

IsActive

Kontrolün etkinliğini denetler

Activate

Kontrolü aktif hale getirir

Deactivate

Kontrolü pasif hale getirir

Durum bayrakları

 

StateFlags

Kontrolün durum bayraklarını alır/ayarlar

StateFlagsSet

Kontrolün durum bayraklarını ayarlar

StateFlagsReset

Kontrolün durum bayraklarını sıfırlar

Özellik bayrakları

 

PropFlags

Kontrolün özellik bayraklarını alır/ayarlar

PropFlagsSet

Kontrolün özellik bayraklarını ayarlar

PropFlagsReset

Kontrolün özellik bayraklarını sıfırlar

Fare işlemleri

 

MouseX

Fare konumunun X koordinatını alır/kaydeder

MouseY

Fare konumunun Y koordinatını alır/kaydeder

MouseFlags

Fare tuşlarının durumunu alır/kaydeder

MouseFocusKill

Fare odağını sonlandırır

İçsel olay işleyicileri

 

OnCreate

"Create" (oluşturma) olayının işleyicisi

OnDestroy

"Destroy" (yok et) olayının işleyicisi

OnMove

"Move" (taşıma) olayının işleyicisi

OnResize

"Resize" (boyutlandırma) olayının işleyicisi

OnEnable

"Enable" (etkinleştir) olayının olay işleyicisi

OnDisable

"Disable" (devre-dışı bırak) olayının olay işleyicisi

OnShow

"Show" (gösterme) olayının işleyicisi

OnHide

"Hide" (gizleme) olayının işleyicisi

OnActivate

"Activate" (aktifleştir) olayının işleyicisi

OnDeactivate

"Deactivate" (pasifleştir) olayının işleyicisi

OnClick

"Click" (tıklama) olayının işleyicisi

OnChange

"Change" (değişim) olayının işleyicisi

Fare olaylarının işleyicileri

 

OnMouseDown

"MouseDown" (fare tuşu basılı) olayının işleyicisi

OnMouseUp

"MouseUp" (fare tuşu serbest) olayının işleyicisi

Sürükleme olayı işleyicileri

 

OnDragStart

"DragStart" (sürükleme başlangıcı) olayının işleyicisi

OnDragProcess

"DragProcess" (sürükleme) olayının işleyicisi

OnDragEnd

"DragEnd" (sürükleme sonu) olayının işleyicisi

Sürükleme nesneleri

 

DragObjectCreate

Sürükleme nesnesi oluşturur

DragObjectDestroy

Sürükleme nesnesini yok eder

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

 