CEdit sınıfı, "Edit" nesnesi temel alınarak oluşturulmuş bir basit kontrol sınıfıdır.

Açıklama

CEdit sınıfı, kullanıcının metin girişi yapabileceği kontrollerin oluşturulması için tasarlanmıştır.

Bildirim

   class CEdit : public CWndObj

Başlık

   #include <Controls\Edit.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CWnd

          CWndObj

              CEdit

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

Kontrolü oluşturur

Özellikler

 

ReadOnly

"Salt Okunur" özelliğinin değerini alır/ayarlar

TextAlign

"Metin Hizalama" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Çizelge nesnesi olay işleyicileri

 

OnObjectEndEdit

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT sanal olay işleyicisi

Özellik değişimlerinin olay işleyicileri

 

OnSetText

"SetText" (Metin değişimi) olayı işleyicisi

OnSetColor

"SetColor" (renk değişimi) olayı işleyicisi

OnSetColorBackground

"SetColorBackground" (arka-plan değişimi) olayı işleyicisi

OnSetColorBorder

"SetColorBorder" (kenarlık rengi değişimi) olayı işleyicisi

OnSetFont

"SetFont" (yazı-tipi değişimi) olayı işleyicisi

OnSetFontSize

"SetFontSize" (yazı-tipi boyutu değişimi) olayı işleyicisi

OnSetZOrder

"SetZOrder" (tıklama önceliği) olay işleyicisi

İçsel olay işleyicileri

 

OnCreate

"Create" (oluşturma) olayının işleyicisi

OnShow

"Show" (gösterme) olayının işleyicisi

OnHide

"Hide" (gizleme) olayının işleyicisi

OnMove

"Move" (taşıma) olayının işleyicisi

OnResize

"Resize" (boyutlandırma) olayının işleyicisi

OnChange

"Change" (değişim) olayının işleyicisi

OnClick

"Click" (tıklama) olayının işleyicisi

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CWnd

Destroy, OnMouseEvent, Name, ControlsTotal, Control, ControlFind, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Move, Move, Shift, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, Id, IsEnabled, Enable, Disable, IsVisible, Visible, Show, Hide, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Sınıftan türetilen yöntemler CWndObj

Text, Text, Color, Color, ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, Font, Font, FontSize, FontSize, ZOrder, ZOrder

Edit kontrolü ile panel oluşturma örneği:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 ControlsEdit.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Kontrol Panelleri ve İletişim Kutuları. Gösterim sınıfı CEdit"
#include <Controls\Dialog.mqh>
#include <Controls\Edit.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| tanımlar                                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- girintiler ve boşluklar
#define INDENT_LEFT                         (11)      // sol girinti (izin verilen çerçeve genişliği ile)
#define INDENT_TOP                          (11)      // üst girinti (izin verilen çerçeve genişliği ile)
#define INDENT_RIGHT                        (11)      // sağ girinti (izin verilen çerçeve genişliği ile)
#define INDENT_BOTTOM                       (11)      // alt girinti (izin verilen çerçeve genişliği ile)
#define CONTROLS_GAP_X                      (5)       // X koordinatıyla boşluk
#define CONTROLS_GAP_Y                      (5)       // Y kordinatıyla boşluk
//--- düğmeler için
#define BUTTON_WIDTH                        (100)     // X koordinatıyla genişlik
#define BUTTON_HEIGHT                       (20)      // Y koordinatıyla genişlik
//--- gösterge alanı için
#define EDIT_HEIGHT                         (20)      // Y koordinatıyla genişlik
//--- grup kontrolleri için
#define GROUP_WIDTH                         (150)     // X koordinatıyla genişlik
#define LIST_HEIGHT                         (179)     // Y koordinatıyla genişlik
#define RADIO_HEIGHT                        (56)      // Y koordinatıyla genişlik
#define CHECK_HEIGHT                        (93)      // Y koordinatıyla genişlik
//+------------------------------------------------------------------+
//| CControlsDialog Sınıfı                                           |
//| Kullanım: Kontroller uygulamasının ana iletişim kutusu           |
//+------------------------------------------------------------------+
class CControlsDialog : public CAppDialog
  {
private:
   CEdit             m_edit;                          // CEdit nesnesi
 
public:
                     CControlsDialog(void);
                    ~CControlsDialog(void);
   //--- oluştur
   virtual bool      Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);
   //--- çizelge olay işleyicisi
 
protected:
   //--- bağımlı kontroller oluştur
   bool              CreateEdit(void);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Yapıcı                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Yıkıcı                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::~CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Oluştur                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)
  {
   if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
//--- bağımlı kontroller oluştur
   if(!CreateEdit())
      return(false);
//--- başarılı
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Görüntü alanını oluştur                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::CreateEdit(void)
  {
//--- koordinatlar
   int x1=INDENT_LEFT;
   int y1=INDENT_TOP;
   int x2=ClientAreaWidth()-INDENT_RIGHT;
   int y2=y1+EDIT_HEIGHT;
//--- oluştur
   if(!m_edit.Create(m_chart_id,m_name+"Edit",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
//--- içeriğin düzenlenmesine izin ver
   if(!m_edit.ReadOnly(false))
      return(false);
   if(!Add(m_edit))
      return(false);
//--- başarılı
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Global Variables                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog ExtDialog;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Uygulama iletişim kutusunu göster
   if(!ExtDialog.Create(0,"Controls",0,40,40,380,344))
      return(INIT_FAILED);
//--- uygulamayı çalıştır
   ExtDialog.Run();
//--- başarılı
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- yorumları sil
   Comment("");
//--- iletişim kutusunu yok et
   ExtDialog.Destroy(reason);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert chart event function                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,         // olay tanıtıcısı 
                  const long& lparam,   // long tipli olay parametresi
                  const double& dparam, // double tipli olay parametresi
                  const string& sparam) // string tipli olay parametresi
  {
   ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);
  }