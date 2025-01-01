DokümantasyonBölümler
Enable

Kontrolü etkinleştirir.

virtual bool  Enable()

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Etkinleştirilen kontroller dışsal olayları işleyebilirler.