Bottom (Get Yöntemi)

Kontrolün sağ-alt köşesinin Y koordinatını alır.

int  Bottom()

Dönüş değeri

Kontrolün sağ-alt köşesinin Y koordinatını.

Bottom (Set Yöntemi)

Kontrolün sağ-alt köşesinin Y koordinatını ayarlar.

void  Bottom(
   const int  y      // y koordinatı
   )

Parametreler

y

[in]  Sağ-alt köşenin Y koordinatı için yeni değer.

Dönüş değeri

Yok.