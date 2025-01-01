Kontrol Panelleri ve Diyaloglar Oluşturmak için Sınıflar

Bu bölüm, kontrol panelleri oluşturmak için tasarlanmış sınıfların teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.

Bu sınıfların kullanımı, MQL5 programları (Uzman Danışmanlar ve Göstergeler) için kontrol panelleri oluştururken zaman kazandıracaktır.

MQL5 Standart kütüphanesinin kontrollerle ilgili sınıfları müşteri terminalinin veri klasöründe, MQL5\Include\Controls dizininde yer almaktadır.

Sınıflarla çalışma örnekleri aşağıdaki makalelerde bulunabilir:

Bu sınıflarla yapılan örnek bir çalışmaya (bir Uzman Danışman örneği) MQL5\Expert\Examples\Controls dizininden ulaşılabilir.

Yardımcı yapılar Açıklama CRect Dikdörtgen alan yapısı CDateTime Tarih ve zaman ile çalışmak için bir yapı

Temel sınıflar Açıklama CWnd Tüm kontroller için temel sınıf CWndObj Kontroller ve iletişim panelleri için temel sınıf CWndContainer Karmaşık (bağımlı kontroller içeren) kontroller için temel yapı

Basit kontroller Açıklama CLabel "Metin etiketi" grafik nesnesini temel alan kontrol CBmpButton "Biteşlem etiketi" grafik nesnesini temel alan kontrol CButton "Düğme" grafik nesnesini temel alan kontrol CEdit "Düzenleme alanı" grafik nesnesini temel alan kontrol CPanel "Dikdörtgen etiket" grafik nesnesini temel alan kontrol CPicture "Biteşlem etiketi" grafik nesnesini temel alan kontrol