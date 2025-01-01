DokümantasyonBölümler
Kontrol Panelleri ve Diyaloglar Oluşturmak için Sınıflar

Bu bölüm, kontrol panelleri oluşturmak için tasarlanmış sınıfların teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.

Bu sınıfların kullanımı, MQL5 programları (Uzman Danışmanlar ve Göstergeler) için kontrol panelleri oluştururken zaman kazandıracaktır.

MQL5 Standart kütüphanesinin kontrollerle ilgili sınıfları müşteri terminalinin veri klasöründe, MQL5\Include\Controls dizininde yer almaktadır.

Sınıflarla çalışma örnekleri aşağıdaki makalelerde bulunabilir:

Bu sınıflarla yapılan örnek bir çalışmaya (bir Uzman Danışman örneği) MQL5\Expert\Examples\Controls dizininden ulaşılabilir.

Yardımcı yapılar

Açıklama

CRect

Dikdörtgen alan yapısı

CDateTime

Tarih ve zaman ile çalışmak için bir yapı

Temel sınıflar

Açıklama

CWnd

Tüm kontroller için temel sınıf

CWndObj

Kontroller ve iletişim panelleri için temel sınıf

CWndContainer

Karmaşık (bağımlı kontroller içeren) kontroller için temel yapı

Basit kontroller

Açıklama

CLabel

"Metin etiketi" grafik nesnesini temel alan kontrol

CBmpButton

"Biteşlem etiketi" grafik nesnesini temel alan kontrol

CButton

"Düğme" grafik nesnesini temel alan kontrol

CEdit

"Düzenleme alanı" grafik nesnesini temel alan kontrol

CPanel

"Dikdörtgen etiket" grafik nesnesini temel alan kontrol

CPicture

"Biteşlem etiketi" grafik nesnesini temel alan kontrol

Karmaşık kontroller

Açıklama

CScroll

Kaydırma çubuğu için temel sınıf

CScrollV

Dikey kaydırma çubuğu

CScrollH

Yatay kaydırma çubuğu

CWndClient

Kaydırma çubuklu müşteri alanı için temel sınıf

CListView

ListView

CComboBox

ComboBox

CCheckBox

CheckBox

CCheckGroup

CheckGroup

CRadioButton

RadioButton

CRadioGroup

RadioGroup

CSpinEdit

SpinEdit

CDialog

Diyalog

CAppDialog

Uygulama Diyaloğu