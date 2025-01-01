- CRect
Kontrol Panelleri ve Diyaloglar Oluşturmak için Sınıflar
Bu bölüm, kontrol panelleri oluşturmak için tasarlanmış sınıfların teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.
Bu sınıfların kullanımı, MQL5 programları (Uzman Danışmanlar ve Göstergeler) için kontrol panelleri oluştururken zaman kazandıracaktır.
MQL5 Standart kütüphanesinin kontrollerle ilgili sınıfları müşteri terminalinin veri klasöründe, MQL5\Include\Controls dizininde yer almaktadır.
Sınıflarla çalışma örnekleri aşağıdaki makalelerde bulunabilir:
- Herhangi bir karmaşıklık düzeyinde bir grafik paneli nasıl oluşturulur?
- Panelleri Geliştirme: Saydamlık ekleme, arka plan rengini değiştirme ve CAppDialog/CWndClient'tan devralma
- Bir göstergeye veya bir Uzman Danışmana hızlı bir şekilde kontrol paneli ekleme
- MQL5'te kendi grafik panellerinizi oluşturma
- Ticaret için MQL5'te aktif kontrol panelleri oluşturma
Bu sınıflarla yapılan örnek bir çalışmaya (bir Uzman Danışman örneği) MQL5\Expert\Examples\Controls dizininden ulaşılabilir.
|
Yardımcı yapılar
|
Açıklama
|
Dikdörtgen alan yapısı
|
Tarih ve zaman ile çalışmak için bir yapı
|
Temel sınıflar
|
Açıklama
|
Tüm kontroller için temel sınıf
|
Kontroller ve iletişim panelleri için temel sınıf
|
Karmaşık (bağımlı kontroller içeren) kontroller için temel yapı
|
Basit kontroller
|
Açıklama
|
"Metin etiketi" grafik nesnesini temel alan kontrol
|
"Biteşlem etiketi" grafik nesnesini temel alan kontrol
|
"Düğme" grafik nesnesini temel alan kontrol
|
"Düzenleme alanı" grafik nesnesini temel alan kontrol
|
"Dikdörtgen etiket" grafik nesnesini temel alan kontrol
|
"Biteşlem etiketi" grafik nesnesini temel alan kontrol
|
Karmaşık kontroller
|
Açıklama
|
Kaydırma çubuğu için temel sınıf
|
Dikey kaydırma çubuğu
|
Yatay kaydırma çubuğu
|
Kaydırma çubuklu müşteri alanı için temel sınıf
|
ListView
|
ComboBox
|
CheckBox
|
CheckGroup
|
RadioButton
|
RadioGroup
|
SpinEdit
|
Diyalog
|
Uygulama Diyaloğu