Deactivate

Kontrolü pasif hale getirir.

virtual bool  Deactivate()

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Fare işaretçisi kontrolün üzerinden ayrıldığında kontrol pasif durum geçer.