MouseY (Set Yöntemi)

Fare konumunun Y koordinatını kaydeder

void  MouseY(
   const int  value      // koordinat
   )

Parametreler

value

[in]  Fare konumunun Y koordinatı.

Dönüş değeri

Yok.

MouseY (Get Yöntemi)

Fare konumunun kaydedilen Y koordinatını alır.

int  MouseY()

Dönüş değeri

Fare konumunun kaydedilen Y koordinatı.