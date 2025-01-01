DokümantasyonBölümler
MouseX (Set Yöntemi)

Fare konumunun X koordinatını kaydeder

void  MouseX(
   const int  value      // koordinat
   )

Parametreler

value

[in]  Fare işaretçisinin X koordinatı.

Dönüş değeri

Yok.

MouseX (Get Yöntemi)

Fare işaretçisinin X koordinatını alır.

int  MouseX()

Dönüş değeri

Fare işaretçisinin kaydedilen X koordinatı.