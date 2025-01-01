DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndPropFlags 

PropFlags (Get Yöntemi)

Kontrol özelliklerinin bayraklarını alır.

void  PropFlags(
   const int  flags      // bayraklar
   )

Dönüş değeri

Kontrol özelliklerinin bayrakları.

PropFlags (Set Yöntemi)

Kontrol özelliklerinin bayraklarını ayarlar.

virtual void  PropFlags(
   const int  flags      // bayraklar
   )

Parametreler

flags

[in]  Yeni bayraklar.

Dönüş değeri

Yok.