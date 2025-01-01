DokümantasyonBölümler
ColorBorder (Get Yöntemi)

Çizelge nesnesinin OBJPROP_BORDER_COLOR (kenarlık rengi) özelliğinin değerini alır.

color  ColorBorder()

Dönüş değeri

OBJPROP_BORDER_COLOR özelliğinin değeri.

ColorBorder (Set Yöntemi)

Çizelge nesnesinin OBJPROP_BORDER_COLOR (kenarlık rengi) özelliğinin değerini ayarlar.

bool  ColorBorder(
   const color  value      // değer
   )

Parametreler

value

[in] OBJPROP_BORDER_COLOR özelliğinin yeni değeri.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.