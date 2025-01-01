- OnEvent
ColorBorder (Get Yöntemi)
Çizelge nesnesinin OBJPROP_BORDER_COLOR (kenarlık rengi) özelliğinin değerini alır.
|
color ColorBorder()
Dönüş değeri
OBJPROP_BORDER_COLOR özelliğinin değeri.
ColorBorder (Set Yöntemi)
Çizelge nesnesinin OBJPROP_BORDER_COLOR (kenarlık rengi) özelliğinin değerini ayarlar.
|
bool ColorBorder(
Parametreler
value
[in] OBJPROP_BORDER_COLOR özelliğinin yeni değeri.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.