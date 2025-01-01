MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndObjOnObjectCreate OnEventTextColorColorBackgroundColorBorderFontFontSizeZOrderOnObjectCreateOnObjectChangeOnObjectDeleteOnObjectDragOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetFontOnSetFontSizeOnSetZOrderOnDestroyOnChange OnObjectCreate Çizelge nesnesinin CHARTEVENT_OBJECT_CREATE (oluşturma) olayı işleyicisi. virtual bool OnObjectCreate() Dönüş değeri Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'. Not Temel sınıf yöntemi hiçbir şey yapmaz ve her zaman 'true' dönüşü yapar. ZOrder OnObjectChange