CWndObj

CWndObj è una classe base per i controlli semplici (basate su oggetti chart) della Libreria Standard.

Descrizione

La Classe CWndObj implementa metodi di base del controllo semplice.

Dichiarazione

   class CWndObj : public CWnd

Titolo

   #include <Controls\WndObj.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CWnd

          CWndObj

Discendenti diretti

CBmpButton, CButton, CEdit, CLabel, CPanel, CPicture

Metodi della Classe

Elaborazione eventi del Chart

 

OnEvent

Event Handler di tutti gli eventi del chart

Proprietà

 

Testo

Ottiene/Imposta la proprietà dell'oggetto chart OBJPROP_TEXT

Color

Ottiene/Imposta la proprietà dell'oggetto chart OBJPROP_COLOR

ColorBackground

Ottiene/Imposta la proprietà dell'oggetto chart OBJPROP_BGCOLOR

ColorBorder

Ottiene/Imposta la proprietà dell'oggetto chart OBJPROP_BORDER_COLOR

Font

Ottiene/Imposta la proprietà dell'oggetto chart OBJPROP_FONT

FontSize

Ottiene/Imposta la proprietà dell'oggetto chart OBJPROP_FONTSIZE

ZOrder

Ottiene/Imposta la proprietà dell'oggetto chart OBJPROP_ZORDER

Chart objects event handlers

 

OnObjectCreate

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE event handler

OnObjectChange

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE event handler

OnObjectDelete

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE event handler

OnObjectDrag

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG event handler

Event handlers della proprietà change

 

OnSetText

"SetText" event handler

OnSetColor

"SetColor" event handler

OnSetColorBackground

"SetColorBackground" event handler

OnSetFont

"SetFont" event handler

OnSetFontSize

"SetFontSize" event handler

OnSetZOrder

"SetZOrder" event handler

Event handler interni

 

OnDestroy

Event handler "Distrugge"

OnChange

Event handler "Cambia"

 