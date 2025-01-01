- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
CWndObj
CWndObj è una classe base per i controlli semplici (basate su oggetti chart) della Libreria Standard.
Descrizione
La Classe CWndObj implementa metodi di base del controllo semplice.
Dichiarazione
class CWndObj : public CWnd
Titolo
#include <Controls\WndObj.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CWndObj
Discendenti diretti
Metodi della Classe
Elaborazione eventi del Chart
Event Handler di tutti gli eventi del chart
|
Proprietà
Ottiene/Imposta la proprietà dell'oggetto chart OBJPROP_TEXT
|
Ottiene/Imposta la proprietà dell'oggetto chart OBJPROP_COLOR
Ottiene/Imposta la proprietà dell'oggetto chart OBJPROP_BGCOLOR
Ottiene/Imposta la proprietà dell'oggetto chart OBJPROP_BORDER_COLOR
Ottiene/Imposta la proprietà dell'oggetto chart OBJPROP_FONT
Ottiene/Imposta la proprietà dell'oggetto chart OBJPROP_FONTSIZE
Ottiene/Imposta la proprietà dell'oggetto chart OBJPROP_ZORDER
Chart objects event handlers
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE event handler
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE event handler
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE event handler
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG event handler
Event handlers della proprietà change
"SetText" event handler
"SetColor" event handler
"SetColorBackground" event handler
"SetFont" event handler
"SetFontSize" event handler
"SetZOrder" event handler
Event handler interni
Event handler "Distrugge"
Event handler "Cambia"
Metodi ereditati dalla classe CObject
Metodi ereditati dalla classe CWnd
Create, Destroy, OnMouseEvent, Name, ControlsTotal, Control, ControlFind, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Move, Move, Shift, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, Id, IsEnabled, Enable, Disable, IsVisible, Visible, Show, Hide, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop