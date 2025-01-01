DokümantasyonBölümler
Rect

CRect çizelge nesnesinin işaretçisini alır.

const CRect*  Rect()  const

Dönüş değeri

CRect çizelge nesnesinin işaretçisi.