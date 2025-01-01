DokümantasyonBölümler
Id (Get Yöntemi)

Kontrolün tanımlayıcısını alır.

long  Id()  const

Dönüş değeri

Kontrol tanımlayıcısı.

Id (Set Yöntemi)

Kontrol tanımlayıcısı için yeni değer ayarlar.

virtual long  Id(
   const long  id      // tanımlayıcı
   )

Parametreler

id

[in]  Kontrol tanımlayıcısının yeni değeri.

Dönüş değeri

Yok.