ZOrder (Get Yöntemi)

Çizelge nesnesinin OBJPROP_ZORDER (tıklama önceliği) özelliğinin değerini alır.

long  ZOrder()

Dönüş değeri

OBJPROP_ZORDER property.

ZOrder (Set Yöntemi)

Çizelge nesnesinin OBJPROP_ZORDER (tıklama önceliği) özelliğinin değerini ayarlar.

bool  ZOrder(
   const long  value      // yeni değer
   )

Parametreler

value

[in] OBJPROP_ZORDER özelliğinin yeni değeri.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.