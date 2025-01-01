DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndIsVisible 

IsVisible

Kontrolün görünür durumda olup olmadığına dair bilgi alır.

bool  IsVisible()  const

Dönüş değeri

Kontrol gösteriliyorsa 'true', aksi durumda 'false'.