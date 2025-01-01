DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndHeight 

Height (Get Yöntemi)

Kontrolün yükseklik değerini alır.

int  Height()

Dönüş değeri

Kontrolün yüksekliği.

Height (Set Yöntemi)

Kontrolün yükseklik değerini ayarlar.

virtual bool  Height(
   const int  h      // yükseklik
   )

Parametreler

h

[in]  Yeni yükseklik.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.