CWndObj 

CWndObj

CWndObj est une classe de base pour les contrôles simples (basés sur les objets graphiques) de la Bilibothèque Standard.

Description

La classe CWndObj implémente les méthodes de base des contrôles simples.

Déclaration

   class CWndObj : public CWnd

Titre

   #include <Controls\WndObj.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CWnd

          CWndObj

Descendants directs

CBmpButton, CButton, CEdit, CLabel, CPanel, CPicture

Méthodes de Classe

Traitement des évènements graphiques

 

OnEvent

Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques

Propriétés

 

Texte

Retourne/Définit la propriété OBJPROP_TEXT de l'objet graphique

Color

Retourne/Définit la propriété OBJPROP_COLOR de l'objet graphique

ColorBackground

Retourne/Définit la propriété OBJPROP_BGCOLOR de l'objet graphique

ColorBorder

Retourne/Définit la propriété OBJPROP_BORDER_COLOR de l'objet graphique

Font

Retourne/Définit la propriété OBJPROP_FONT de l'objet graphique

FontSize

Retourne/Définit la propriété OBJPROP_FONTSIZE de l'objet graphique

ZOrder

Retourne/Définit la propriété OBJPROP_ZORDER de l'objet graphique

Gestionnaires d'évènements des objets graphiques

 

OnObjectCreate

Gestionnaire d'évènement CHARTEVENT_OBJECT_CREATE

OnObjectChange

Gestionnaire d'évènement CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE

OnObjectDelete

Gestionnaire d'évènement CHARTEVENT_OBJECT_DELETE

OnObjectDrag

Gestionnaire d'évènement CHARTEVENT_OBJECT_DRAG

Gestionnaires d'évènements de changement des propriétés

 

OnSetText

Gestionnaire d'évènement "SetText"

OnSetColor

Gestionnaire d'évènement "SetColor"

OnSetColorBackground

Gestionnaire d'évènement "SetColorBackground"

OnSetFont

Gestionnaire d'évènement "SetFont"

OnSetFontSize

Gestionnaire d'évènement "SetFontSize"

OnSetZOrder

Gestionnaire d'évènement "SetZOrder"

Gestionnaires d'évènements internes

 

OnDestroy

Gestionnaire d'évènement "Destroy"

OnChange

Gestionnaire d'évènement "Change"

 