- OnEvent
- Texte
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
CWndObj
CWndObj est une classe de base pour les contrôles simples (basés sur les objets graphiques) de la Bilibothèque Standard.
Description
La classe CWndObj implémente les méthodes de base des contrôles simples.
Déclaration
|
class CWndObj : public CWnd
Titre
|
#include <Controls\WndObj.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CWndObj
Descendants directs
Méthodes de Classe
|
Traitement des évènements graphiques
|
|
Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques
|
Propriétés
|
|
Retourne/Définit la propriété OBJPROP_TEXT de l'objet graphique
|
Retourne/Définit la propriété OBJPROP_COLOR de l'objet graphique
|
>Retourne/Définit la propriété OBJPROP_BGCOLOR de l'objet graphique
|
>Retourne/Définit la propriété OBJPROP_BORDER_COLOR de l'objet graphique
|
>Retourne/Définit la propriété OBJPROP_FONT de l'objet graphique
|
>Retourne/Définit la propriété OBJPROP_FONTSIZE de l'objet graphique
|
>Retourne/Définit la propriété OBJPROP_ZORDER de l'objet graphique
|
Gestionnaires d'évènements des objets graphiques
|
|
Gestionnaire d'évènement CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
Gestionnaire d'évènement CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
Gestionnaire d'évènement CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
Gestionnaire d'évènement CHARTEVENT_OBJECT_DRAGOpérations à la souris
|
Gestionnaires d'évènements de changement des propriétés
|
|
Gestionnaire d'évènement "SetText"
|
Gestionnaire d'évènement "SetColor"
|
Gestionnaire d'évènement "SetColorBackground"
|
Gestionnaire d'évènement "SetFont"
|
Gestionnaire d'évènement "SetFontSize"
|
Gestionnaire d'évènement "SetZOrder"
|
Gestionnaires d'évènements internes
|
|
Gestionnaire d'évènement "Destroy"
|
Gestionnaire d'évènement "Change"
|
Méthodes héritées de la classe CObject
|
Méthodes héritées de la classe CWnd
Create, Destroy, OnMouseEvent, Name, ControlsTotal, Control, ControlFind, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Move, Move, Shift, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, Id, IsEnabled, Enable, Disable, IsVisible, Visible, Show, Hide, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop