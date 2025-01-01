CWndObj

CWndObj é uma classe base para controles simples (baseado nos objetos de gráfico) da Biblioteca Padrão.

Descrição

A classe CWndObj implementa métodos de base para controle simples.

Declaração

class CWndObj : public CWnd

Título

#include <Controls\WndObj.mqh>

Hierarquia de herança CObject CWnd CWndObj Descendentes diretos CBmpButton, CButton, CEdit, CLabel, CPanel, CPicture

Métodos de classe

Processamento de eventos de gráfico OnEvent Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico Propriedades Text Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_TEXT Color Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_COLOR ColorBackground Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_BGCOLOR ColorBorder Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_BORDER_COLOR Font Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_FONT FontSize Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_FONTSIZE ZOrder Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_ZORDER Manipuladores de eventos dos objetos de gráfico OnObjectCreate Manipulador de Evento CHARTEVENT_OBJECT_CREATE OnObjectChange Manipulador de evento CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE OnObjectDelete Manipulador de evento CHARTEVENT_OBJECT_DELETE OnObjectDrag Manipulador de evento CHARTEVENT_OBJECT_DRAG Propriedades que alteram manipuladores de eventos OnSetText Manipulador de eventos "SetText" OnSetColor Manipulador de eventos "SetColor" OnSetColorBackground Manipulador de eventos "SetColorBackground" OnSetFont Manipulador de eventos "SetFont" OnSetFontSize Manipulador de eventos "SetFontSize" OnSetZOrder Manipulador de evento "SetZOrder" Manipuladores de eventos internos OnDestroy Manipulador de evento "Destroy" OnChange Manipulador de eventos "Change"