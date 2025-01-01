DocumentaçãoSeções
CWndObj

CWndObj é uma classe base para controles simples (baseado nos objetos de gráfico) da Biblioteca Padrão.

Descrição

A classe CWndObj implementa métodos de base para controle simples.

Declaração

   class CWndObj : public CWnd

Título

   #include <Controls\WndObj.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CWnd

          CWndObj

Descendentes diretos

CBmpButton, CButton, CEdit, CLabel, CPanel, CPicture

Métodos de classe

Processamento de eventos de gráfico

 

OnEvent

Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico

Propriedades

 

Text

Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_TEXT

Color

Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_COLOR

ColorBackground

Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_BGCOLOR

ColorBorder

Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_BORDER_COLOR

Font

Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_FONT

FontSize

Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_FONTSIZE

ZOrder

Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_ZORDER

Manipuladores de eventos dos objetos de gráfico

 

OnObjectCreate

Manipulador de Evento CHARTEVENT_OBJECT_CREATE

OnObjectChange

Manipulador de evento CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE

OnObjectDelete

Manipulador de evento CHARTEVENT_OBJECT_DELETE

OnObjectDrag

Manipulador de evento CHARTEVENT_OBJECT_DRAG

Propriedades que alteram manipuladores de eventos

 

OnSetText

Manipulador de eventos "SetText"

OnSetColor

Manipulador de eventos "SetColor"

OnSetColorBackground

Manipulador de eventos "SetColorBackground"

OnSetFont

Manipulador de eventos "SetFont"

OnSetFontSize

Manipulador de eventos "SetFontSize"

OnSetZOrder

Manipulador de evento "SetZOrder"

Manipuladores de eventos internos

 

OnDestroy

Manipulador de evento "Destroy"

OnChange

Manipulador de eventos "Change"

 