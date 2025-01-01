- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
CWndObj
CWndObj é uma classe base para controles simples (baseado nos objetos de gráfico) da Biblioteca Padrão.
Descrição
A classe CWndObj implementa métodos de base para controle simples.
Declaração
class CWndObj : public CWnd
Título
#include <Controls\WndObj.mqh>
Hierarquia de herança
CWndObj
Descendentes diretos
Métodos de classe
Processamento de eventos de gráfico
Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico
Propriedades
Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_TEXT
Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_COLOR
Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_BGCOLOR
Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_BORDER_COLOR
Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_FONT
Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_FONTSIZE
Obtém/Define propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_ZORDER
Manipuladores de eventos dos objetos de gráfico
Manipulador de Evento CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
Manipulador de evento CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
Manipulador de evento CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
Manipulador de evento CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
Propriedades que alteram manipuladores de eventos
Manipulador de eventos "SetText"
Manipulador de eventos "SetColor"
Manipulador de eventos "SetColorBackground"
Manipulador de eventos "SetFont"
Manipulador de eventos "SetFontSize"
Manipulador de evento "SetZOrder"
Manipuladores de eventos internos
Manipulador de evento "Destroy"
Manipulador de eventos "Change"
Métodos herdados da classe CObject
Métodos herdados da classe CWnd
Create, Destroy, OnMouseEvent, Name, ControlsTotal, Control, ControlFind, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Move, Move, Shift, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, Id, IsEnabled, Enable, Disable, IsVisible, Visible, Show, Hide, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop