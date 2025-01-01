DokümantasyonBölümler
PropFlagsSet

Kontrol özelliklerinin bayraklarını ayarlar.

virtual void  PropFlagsSet(
   const int  flags      // bayraklar
   )

Parametreler

flags

[in]  Ayarlanacak bayraklar (bit maskesi).

Dönüş değeri

Yok.