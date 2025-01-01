DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandard KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndStateFlags 

StateFlags (Get Yöntemi)

Kontrol durum bayraklarını alır.

int  StateFlags()

Dönüş değeri

Kontrol durum bayrakları.

StateFlags (Set Yöntemi)

Kontrol durum bayraklarını ayarlar.

virtual void  StateFlags(
   const int  flags      // bayraklar
   )

Parametreler

flags

[in]  Yeni kontrol durum bayrakları.

Dönüş değeri

Yok.