DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndObj 

Klasse CWndObj

CWndObj ist eine Basisklasse für die einfache (auf CHartobjekte basierende) Steuerelemente der Standardbibliothek.

Beschreibung

Klasse CWndObj ist eine Software-Implementierung der Basis des einfachen Steuerelements.

Deklaration

   class CWndObj : public CWnd

Kopf

   #include <Controls\WndObj.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CWnd

          CWndObj

Direkte Ableitungen

CBmpButton, CButton, CEdit, CLabel, CPanel, CPicture

Gruppen der Klassenmethode

Behandlung von Chart-Ereignissen

 

OnEvent

Behandelt alle Chart-Ereignisse

Parameter

 

Text

Erhält/setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_TEXT eines Chartobjekts

Color

Erhält/setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_COLOR eines Chartobjekts

ColorBackground

Erhält/setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_BGCOLOR eines Chartobjekts

ColorBorder

Erhält/setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_BORDER_COLOR eines Chartobjekts

Font

Erhält/setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_FONT eines Chartobjekts

FontSize

Erhält/setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_FONTSIZE eines Chartobjekts

ZOrder

Erhält/setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_ZORDER eines Chartobjekts

Behandlung der Ereignissen von Chartobjekten

 

OnObjectCreate

Handler des Ereignisses CHARTEVENT_OBJECT_CREATE eines Chartobjekts

OnObjectChange

Handler des Ereignisses CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE eines Chartobjekts

OnObjectDelete

Handler des Ereignisses CHARTEVENT_OBJECT_DELETE eines Chartobjekts

OnObjectDrag

Handler des Ereignisses CHARTEVENT_OBJECT_DRAG eines Chartobjekts

Parameteränderungenbehandlung

 

OnSetText

Handler des Ereignisses "SetText" eines Steuerelements

OnSetColor

Handler des Ereignisses "SetColor" eines Steuerelements

OnSetColorBackground

Handler des Ereignisses "SetColorBackground" eines Steuerelements

OnSetFont

Handler des Ereignisses "SetFont" eines Steuerelements

OnSetFontSize

Handler des Ereignisses "SetFontSize" eines Steuerelements

OnSetZOrder

Handler des Ereignisses "SetZOrder" eines Steuerelements

Behandlung von internen Ereignissen

 

OnDestroy

Handler des internen Ereignisses "Destroy" eines Steuerelements

OnChange

Handler des internen Ereignisses "Change" eines Steuerelements

 