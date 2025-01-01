- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
Klasse CWndObj
CWndObj ist eine Basisklasse für die einfache (auf CHartobjekte basierende) Steuerelemente der Standardbibliothek.
Beschreibung
Klasse CWndObj ist eine Software-Implementierung der Basis des einfachen Steuerelements.
Deklaration
|
class CWndObj : public CWnd
Kopf
|
#include <Controls\WndObj.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CWndObj
Direkte Ableitungen
Gruppen der Klassenmethode
|
Behandlung von Chart-Ereignissen
|
|
Behandelt alle Chart-Ereignisse
|
Parameter
|
|
Erhält/setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_TEXT eines Chartobjekts
|
Erhält/setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_COLOR eines Chartobjekts
|
Erhält/setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_BGCOLOR eines Chartobjekts
|
Erhält/setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_BORDER_COLOR eines Chartobjekts
|
Erhält/setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_FONT eines Chartobjekts
|
Erhält/setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_FONTSIZE eines Chartobjekts
|
Erhält/setzt den Wert der Eigenschaft OBJPROP_ZORDER eines Chartobjekts
|
Behandlung der Ereignissen von Chartobjekten
|
|
Handler des Ereignisses CHARTEVENT_OBJECT_CREATE eines Chartobjekts
|
Handler des Ereignisses CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE eines Chartobjekts
|
Handler des Ereignisses CHARTEVENT_OBJECT_DELETE eines Chartobjekts
|
Handler des Ereignisses CHARTEVENT_OBJECT_DRAG eines Chartobjekts
|
Parameteränderungenbehandlung
|
|
Handler des Ereignisses "SetText" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "SetColor" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "SetColorBackground" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "SetFont" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "SetFontSize" eines Steuerelements
|
Handler des Ereignisses "SetZOrder" eines Steuerelements
|
Behandlung von internen Ereignissen
|
|
Handler des internen Ereignisses "Destroy" eines Steuerelements
|
Handler des internen Ereignisses "Change" eines Steuerelements
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
|
Methoden geerbt von der Klasse CWnd
Create, Destroy, OnMouseEvent, Name, ControlsTotal, Control, ControlFind, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Move, Move, Shift, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, Id, IsEnabled, Enable, Disable, IsVisible, Visible, Show, Hide, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop