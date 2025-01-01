DokümantasyonBölümler
CWndObjText 

Text (Get Yöntemi)

Çizelge nesnesinin OBJPROP_TEXT (metin) özelliğinin değerini alır.

string  Text()

Dönüş değeri

OBJPROP_TEXT özelliğinin değeri.

Text (Set Yöntemi)

Çizelge nesnesinin OBJPROP_TEXT (metin) özelliğinin değerini ayarlar.

bool  Text(
   const string  value      // yeni değer
   )

Parametreler

value

[in] OBJPROP_TEXT özelliğinin yeni değeri.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.