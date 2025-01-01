DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndRight 

Right (Get Yöntemi)

Kontrolün sağ-alt köşesinin X koordinatını alır.

int  Right()

Dönüş değeri

Sağ-alt köşenin X koordinatı.

Right (Set Yöntemi)

Kontrolün sağ-alt köşesinin Y koordinatını ayarlar.

void  Right(
   const int  x      // x koordinatı
   )

Parametreler

x

[in] Sağ-alt köşe için yeni X koordinatı.

Dönüş değeri

Yok.

Top