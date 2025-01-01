ДокументацияРазделы
Класс CWndObj

Класс CWndObj является базовым классом для простых (основанных на объектах графика) элементов управления Стандартной библиотеки.

Описание

Класс CWndObj является программной реализацией основы простого элемента управления.

Декларация

   class CWndObj : public CWnd

Заголовок

   #include <Controls\WndObj.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CWnd

          CWndObj

Прямые потомки

CBmpButton, CButton, CEdit, CLabel, CPanel, CPicture

Методы класса по группам

Обработчики событий графика

 

OnEvent

Обрабатывает все события графика

Параметры

 

Text

Получает/устанавливает значение свойства OBJPROP_TEXT объекта графика

Color

Получает/устанавливает значение свойства OBJPROP_COLOR объекта графика

ColorBackground

Получает/устанавливает значение свойства OBJPROP_BGCOLOR объекта графика

ColorBorder

Получает/устанавливает значение свойства OBJPROP_BORDER_COLOR объекта графика

Font

Получает/устанавливает значение свойства OBJPROP_FONT объекта графика

FontSize

Получает/устанавливает значение свойства OBJPROP_FONTSIZE объекта графика

ZOrder

Получает/устанавливает значение свойства OBJPROP_ZORDER объекта графика

Обработка событий объектов графика

 

OnObjectCreate

Обработчик события CHARTEVENT_OBJECT_CREATE объекта графика

OnObjectChange

Обработчик события CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE объекта графика

OnObjectDelete

Обработчик события CHARTEVENT_OBJECT_DELETE объекта графика

OnObjectDrag

Обработчик события CHARTEVENT_OBJECT_DRAG объекта графика

Обработка изменения параметров

 

OnSetText

Обработчик события "SetText" элемента управления

OnSetColor

Обработчик события "SetColor" элемента управления

OnSetColorBackground

Обработчик события "SetColorBackground" элемента управления

OnSetFont

Обработчик события "SetFont" элемента управления

OnSetFontSize

Обработчик события "SetFontSize" элемента управления

OnSetZOrder

Обработчик события "SetZOrder" элемента управления

Обработка внутренних событий

 

OnDestroy

Обработчик внутреннего события "Destroy" элемента управления

OnChange

Обработчик внутреннего события "Change" элемента управления

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Методы унаследованные от CWnd

Create, Destroy, OnMouseEvent, Name, ControlsTotal, Control, ControlFind, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Move, Move, Shift, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, Id, IsEnabled, Enable, Disable, IsVisible, Visible, Show, Hide, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

 