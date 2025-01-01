- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
Класс CWndObj
Класс CWndObj является базовым классом для простых (основанных на объектах графика) элементов управления Стандартной библиотеки.
Описание
Класс CWndObj является программной реализацией основы простого элемента управления.
Декларация
|
class CWndObj : public CWnd
Заголовок
|
#include <Controls\WndObj.mqh>
|
Иерархия наследования
CWndObj
Прямые потомки
Методы класса по группам
|
Обработчики событий графика
|
|
Обрабатывает все события графика
|
Параметры
|
|
Получает/устанавливает значение свойства OBJPROP_TEXT объекта графика
|
Получает/устанавливает значение свойства OBJPROP_COLOR объекта графика
|
Получает/устанавливает значение свойства OBJPROP_BGCOLOR объекта графика
|
Получает/устанавливает значение свойства OBJPROP_BORDER_COLOR объекта графика
|
Получает/устанавливает значение свойства OBJPROP_FONT объекта графика
|
Получает/устанавливает значение свойства OBJPROP_FONTSIZE объекта графика
|
Получает/устанавливает значение свойства OBJPROP_ZORDER объекта графика
|
Обработка событий объектов графика
|
|
Обработчик события CHARTEVENT_OBJECT_CREATE объекта графика
|
Обработчик события CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE объекта графика
|
Обработчик события CHARTEVENT_OBJECT_DELETE объекта графика
|
Обработчик события CHARTEVENT_OBJECT_DRAG объекта графика
|
Обработка изменения параметров
|
|
Обработчик события "SetText" элемента управления
|
Обработчик события "SetColor" элемента управления
|
Обработчик события "SetColorBackground" элемента управления
|
Обработчик события "SetFont" элемента управления
|
Обработчик события "SetFontSize" элемента управления
|
Обработчик события "SetZOrder" элемента управления
|
Обработка внутренних событий
|
|
Обработчик внутреннего события "Destroy" элемента управления
|
Обработчик внутреннего события "Change" элемента управления
|
Методы унаследованные от CObject
|
Методы унаследованные от CWnd
Create, Destroy, OnMouseEvent, Name, ControlsTotal, Control, ControlFind, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Move, Move, Shift, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, Id, IsEnabled, Enable, Disable, IsVisible, Visible, Show, Hide, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop