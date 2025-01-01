- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
CWndObj
CWndObj 是标准库中简单控件 (基于图表对象) 的基准类。
描述
CWndObj 类实现简单控件的基本方法。
声明
class CWndObj : public CWnd
标称库文件
#include <Controls\WndObj.mqh>
类方法
图表事件处理
所有图表事件的句柄
属性
获取/设置 OBJPROP_TEXT 图表对象的属性
获取/设置 OBJPROP_COLOR 图表对象的属性
获取/设置 OBJPROP_BGCOLOR 图表对象的属性
获取/设置 OBJPROP_BORDER_COLOR 图表对象的属性
获取/设置 OBJPROP_FONT 图表对象的属性
获取/设置 OBJPROP_FONTSIZE 图表对象的属性
获取/设置 OBJPROP_ZORDER 图表对象的属性
图表对象事件处理器
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE 事件处理器
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE 事件处理器
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE 事件处理器
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG 事件处理器
属性改变事件处理器
"设置文本" 事件处理器
"设置颜色" 事件处理器
"设置背景颜色" 事件处理器
"设置字体" 事件处理器
"设置字号" 事件处理器
"设置图层顺序" 事件处理器
内部事件处理器
"销毁" 事件处理器
"修改" 事件处理器
方法继承自类 CObject
方法继承自类 CWnd
Create, Destroy, OnMouseEvent, Name, ControlsTotal, Control, ControlFind, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Move, Move, Shift, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, Id, IsEnabled, Enable, Disable, IsVisible, Visible, Show, Hide, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop