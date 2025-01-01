文档部分
CWndObj 是标准库中简单控件 (基于图表对象) 的基准类。

描述

CWndObj 类实现简单控件的基本方法。

声明

   class CWndObj : public CWnd

标称库文件

   #include <Controls\WndObj.mqh>

继承体系

  CObject

      CWnd

          CWndObj

直接分支

CBmpButton, CButton, CEdit, CLabel, CPanel, CPicture

类方法

图表事件处理

 

OnEvent

所有图表事件的句柄

属性

 

文本

获取/设置 OBJPROP_TEXT 图表对象的属性

Color

获取/设置 OBJPROP_COLOR 图表对象的属性

ColorBackground

获取/设置 OBJPROP_BGCOLOR 图表对象的属性

ColorBorder

获取/设置 OBJPROP_BORDER_COLOR 图表对象的属性

Font

获取/设置 OBJPROP_FONT 图表对象的属性

FontSize

获取/设置 OBJPROP_FONTSIZE 图表对象的属性

ZOrder

获取/设置 OBJPROP_ZORDER 图表对象的属性

图表对象事件处理器

 

OnObjectCreate

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE 事件处理器

OnObjectChange

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE 事件处理器

OnObjectDelete

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE 事件处理器

OnObjectDrag

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG 事件处理器

属性改变事件处理器

 

OnSetText

"设置文本" 事件处理器

OnSetColor

"设置颜色" 事件处理器

OnSetColorBackground

"设置背景颜色" 事件处理器

OnSetFont

"设置字体" 事件处理器

OnSetFontSize

"设置字号" 事件处理器

OnSetZOrder

"设置图层顺序" 事件处理器

内部事件处理器

 

OnDestroy

"销毁" 事件处理器

OnChange

"修改" 事件处理器

 