OnMouseEvent

Fare olayı (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE çizelge olayı) için sanal olay işleyici.

virtual bool  OnMouseEvent(
   const int  x,         // x koordinatı
   const int  y,         // y koordinatı
   const int  flags      // bayraklar
   )

Parametreler

x

[in]  Fare işaretçisinin, çizelgenin sol-üst köşesine göre X koordinatı.

y

[in]  Fare işaretçisinin, çizelgenin sol-üst köşesine göre Y koordinatı.

flags

[in]  Fare tuşlarının durum bayrakları.

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.