DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndLeft 

Left (Get Yöntemi)

Kontrolün sol üst köşesinin X koordinatını alır.

int  Left()

Dönüş değeri

Kontrolün sol üst köşesinin X koordinatı.

Left (Set Yöntemi)

Kontrolün sol üst köşesinin X koordinatını ayarlar.

void  Left(
   const int  x      // yeni x koordinatı
   )

Parametreler

x

[in]  Sol-üst köşenin yeni X koordinatı.

Dönüş değeri

Yok.

Top