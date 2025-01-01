DokümantasyonBölümler
Kontrolü aktif hale getirir.

virtual bool  Activate()

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Kontrol, fare işaretçisi ile üzerinde gezinildiğinde aktif hale gelir.