DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndAlign 

Align

Belirtilen çizelge alanında hizalama gerçekleştirir.

virtual bool  Align(
   const CRect*  rect      // işaretçi
   )

Parametreler

rect

[in]  Çizelge alanı koordinatlarıyla nesne işaretçisi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Hizalama parametreleri belirtilmelidir (varsayılan durumda hizalama yapılmaz).

Id