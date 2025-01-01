DokümantasyonBölümler
Top (Get Yöntemi)

Kontrolün sol üst köşesinin Y koordinatını alır.

int  Top()

Dönüş değeri

Kontrolün sol üst köşesinin Y koordinatı.

Top (Set Yöntemi)

Kontrolün sol üst köşesinin Y koordinatını ayarlar.

void  Top(
   const int  y      // y koordinatı
   )

Parametreler

y

[in] Sol-üst köşenin Y koordinatı için yeni değer.

Dönüş değeri

Yok.