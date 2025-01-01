- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
CWndObj
CWndObj es una clase base de controles simples (basados en objetos gráficos) de la Librería Estándar.
Descripción
La clase CWndObj implementa métodos base de control simple.
Declaración
|
class CWndObj : public CWnd
Título
|
#include <Controls\WndObj.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CWndObj
Descendientes directos
Métodos de la clase
|
Procesamiento de eventos gráficos
|
|
Manejador de todos los eventos gráficos
|
Propiedades
|
|
Obtiene/Establece la propiedad OBJPROP_TEXT del objeto gráfico
|
Obtiene/Establece la propiedad OBJPROP_COLOR del objeto gráfico
|
Obtiene/Establece la propiedad OBJPROP_BGCOLOR del objeto gráfico
|
Obtiene/Establece la propiedad OBJPROP_BORDER_COLOR del objeto gráfico
|
Obtiene/Establece la propiedad OBJPROP_FONT del objeto gráfico
|
Obtiene/Establece la propiedad OBJPROP_FONTSIZE del objeto gráfico
|
Obtiene/Establece la propiedad OBJPROP_ZORDER del objeto gráfico
|
Manejadores de eventos de objetos gráficos
|
|
Manejador de evento CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
Manejador de evento CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
Manejador de evento CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
Manejador de evento CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
Manejadores de evento de cambio de propiedad
|
|
Manejador del evento "Establecer texto"
|
Manejador del evento "Establecer color"
|
Manejador del evento "Establecer color de fondo"
|
Manejador del evento "Establecer fuente"
|
Manejador del evento "Establecer tamaño de la fuente"
|
Manejador del evento "Establecer orden Z"
|
Manejadores de evento internos
|
|
Manejador del evento "Destruir"
|
Manejador del evento "Cambiar"
|
Métodos heredados de la clase CObject
|
Métodos heredados de la clase CWnd
Create, Destroy, OnMouseEvent, Name, ControlsTotal, Control, ControlFind, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Move, Move, Shift, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, Id, IsEnabled, Enable, Disable, IsVisible, Visible, Show, Hide, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop