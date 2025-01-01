DocumentaciónSecciones
CWndObj

CWndObj es una clase base de controles simples (basados en objetos gráficos) de la Librería Estándar.

Descripción

La clase CWndObj implementa métodos base de control simple.

Declaración

   class CWndObj : public CWnd

Título

   #include <Controls\WndObj.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CWnd

          CWndObj

Descendientes directos

CBmpButton, CButton, CEdit, CLabel, CPanel, CPicture

Métodos de la clase

Procesamiento de eventos gráficos

 

OnEvent

Manejador de todos los eventos gráficos

Propiedades

 

Text

Obtiene/Establece la propiedad OBJPROP_TEXT del objeto gráfico

Color

Obtiene/Establece la propiedad OBJPROP_COLOR del objeto gráfico

ColorBackground

Obtiene/Establece la propiedad OBJPROP_BGCOLOR del objeto gráfico

ColorBorder

Obtiene/Establece la propiedad OBJPROP_BORDER_COLOR del objeto gráfico

Font

Obtiene/Establece la propiedad OBJPROP_FONT del objeto gráfico

FontSize

Obtiene/Establece la propiedad OBJPROP_FONTSIZE del objeto gráfico

ZOrder

Obtiene/Establece la propiedad OBJPROP_ZORDER del objeto gráfico

Manejadores de eventos de objetos gráficos

 

OnObjectCreate

Manejador de evento CHARTEVENT_OBJECT_CREATE

OnObjectChange

Manejador de evento CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE

OnObjectDelete

Manejador de evento CHARTEVENT_OBJECT_DELETE

OnObjectDrag

Manejador de evento CHARTEVENT_OBJECT_DRAG

Manejadores de evento de cambio de propiedad

 

OnSetText

Manejador del evento "Establecer texto"

OnSetColor

Manejador del evento "Establecer color"

OnSetColorBackground

Manejador del evento "Establecer color de fondo"

OnSetFont

Manejador del evento "Establecer fuente"

OnSetFontSize

Manejador del evento "Establecer tamaño de la fuente"

OnSetZOrder

Manejador del evento "Establecer orden Z"

Manejadores de evento internos

 

OnDestroy

Manejador del evento "Destruir"

OnChange

Manejador del evento "Cambiar"

 