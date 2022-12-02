MQL5'te matrisler ve vektörlerle çalışma
Çok çeşitli matematik problemlerinin verimli bir şekilde çözülebilmesi adına MQL5 diline özel veri türleri - matrisler ve vektörler - eklendi. Yeni türler, matematiksel gösterime yakın, öz ve anlaşılır kodlar yazmak için yerleşik metotlar sağlar. Bu makalede, “Matris ve vektör metotları” bölümündeki yerleşik metotların kısa bir açıklamasını sunacağız.
İçindekiler
- Matris ve vektör türleri
- Oluşturma ve başlatma
- Matrisleri ve dizileri kopyalama
- Zaman serilerini matrislere veya vektörlere kopyalama
- Matris ve vektör işlemleri
- Manipülasyonlar
- Çarpımlar
- Dönüşümler
- İstatistikler
- Özellikler
- Denklem çözme
- Makine öğrenimi metotları
- OpenCL'de iyileştirmeler
- Makine öğreniminde MQL5'in geleceği
Her programlama dilinde int, double vb. sayısal değişken kümelerinin depolanmasına olanak sağlayan diziler gibi veri türleri vardır. Dizi elemanlarına erişim indekslerle gerçekleştirilir, bu da döngüler kullanılarak dizi işlemlerinin yapılmasına olanak tanır. En yaygın kullanılan diziler tek boyutlu ve iki boyutlu dizilerdir:
int a[50]; // One-dimensional array of 50 integers double m[7][50]; // Two-dimensional array of 7 subarrays, each consisting of 50 integers MyTime t[100]; // Array containing elements of MyTime type
Dizilerin yetenekleri genellikle veri depolama ve işleme gibi nispeten basit görevler için yeterlidir. Ancak karmaşık matematik problemleri söz konusu olduğunda, çok sayıda iç içe döngü nedeniyle dizilerle çalışmak hem programlama hem de kod okuma açısından zorlaşır. En basit lineer cebir işlemleri bile aşırı derecede kodlama ve iyi bir matematik bilgisi gerektirir.
Makine öğrenimi, sinir ağları ve 3D grafikler gibi modern veri teknolojileri, vektör ve matris kavramlarını kullanan lineer cebir problem çözmeden kapsamlı bir şekilde yararlanmaktadır. Dolayısıyla, bu tür nesnelerle yerel olarak çalışılabilmesi için MQL5’e özel veri türleri eklenmiştir: matrisler ve vektörler. Yeni türler, birçok rutin programlama işlemini ortadan kaldırır ve kod kalitesini artırır.
Matris ve vektör türleri
Kısaca ifade edecek olursak, bir vektör, tek boyutlu bir double türü dizidir ve bir matris ise iki boyutlu bir double türü dizidir. Vektörler dikey ve yatay olabilir, ancak MQL5'te ayrılmazlar.
Bir matris, birinci indeksin satır numarası, ikinci indeksin de sütun numarası olduğu bir yatay vektörler dizisi şeklinde düşünülebilir.
Satırların ve sütunların numaralandırması, dizilere benzer şekilde 0'dan başlar.
double türü veriler içeren matrix ve vector türlerine ek olarak, ilgili veri türleriyle çalışmak için dört tür daha vardır:
- matrixf - float elemanlar içeren matris
- matrixc - complex elemanlar içeren matris
- vectorf - float elemanlar içeren vektör
- vectorc - complex elemanlar içeren vektör
Bu makalenin yazıldığı sırada, matrixc ve vectorc türleri üzerindeki çalışmalar henüz tamamlanmamıştır ve bu nedenle bu türleri yerleşik metotlarda kullanmak henüz mümkün değildir.
Şablon fonksiyonlarında ilgili dört tür yerine matrix<double>, matrix<float>, vector<double> ve vector<float> kullanılabilir.
vectorf v_f1= {0, 1, 2, 3,}; vector<float> v_f2=v_f1; Print("v_f2 = ", v_f2); /* v_f2 = [0,1,2,3] */
Oluşturma ve başlatma
Matris ve vektör metotları amaçlarına göre dokuz kategoriye ayrılır. Matrisleri ve vektörleri bildirmenin ve başlatmanın birkaç yolu vardır.
En basit oluşturma yöntemi, boyut belirtmeden, yani veriler için bellek ayırmadan bildirim yapmaktır. Burada sadece veri türünü ve değişken adını yazıyoruz:
matrix matrix_a; // double type matrix matrix<double> matrix_a1; // another way to declare a double matrix, suitable for use in templates matrix<float> matrix_a3; // float type matrix vector vector_a; // double type vector vector<double> vector_a1; // another notation to create a double vector vector<float> vector_a3; // float type vector
Ardından, oluşturulan nesnelerin boyutlarını değiştirebilir ve onları istediğimiz değerlerle doldurabilirsiniz. Hesaplama sonuçlarını elde etmek için yerleşik matris metotlarında da kullanılabilirler.
Ayrıca, matrisler ve vektörler, herhangi bir başlatma yapmadan, boyut belirterek, yani veriler için bellek ayırarak da bildirilebilir. Burada değişken adından sonra parantez içerisinde boyutları belirtiyoruz:
matrix matrix_a(128,128); // the parameters can be either constants matrix<double> matrix_a1(InpRows,InpCols); // or variables matrix<float> matrix_a3(InpRows,1); // analogue of a vertical vector vector vector_a(256); vector<double> vector_a1(InpSize); vector<float> vector_a3(InpSize+16); // expression can be used as a parameter
Nesne oluşturmanın üçüncü yolu, başlatmayla bildirim yapmaktır. Bu durumda, matrislerin ve vektörlerin boyutları süslü parantezlerin içerisinde belirtilen başlatma sırasına göre belirlenir:
matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}}; matrix<double> matrix_a1=matrix_a; // the matrices must be of the same type matrix<float> matrix_a3={{1,2},{3,4}}; vector vector_a={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5}; vector<double> vector_a1={1,5,2.4,3.3}; vector<float> vector_a3=vector_a2; // the vectors must be of the same type
Belirli bir formda matrisler ve vektörler oluşturmak için statik metotlar da kullanılabilir:
matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1); matrix<double> matrix_a1=matrix::Full(3,4,M_PI); matrixf matrix_a2=matrixf::Identity(5,5); matrixf<float> matrix_a3=matrixf::Ones(5,5); matrix matrix_a4=matrix::Tri(4,5,-1); vector vector_a =vector::Ones(256); vectorf vector_a1=vector<float>::Zeros(16); vector<float> vector_a2=vectorf::Full(128,float_value);
Ayrıca, bir matrisi veya vektörü istenen değerlerle başlatmak için statik olmayan metotlar da mevcuttur - Init ve Fill:
matrix m(2, 2); m.Fill(10); Print("matrix m \n", m); /* matrix m [[10,10] [10,10]] */ m.Init(4, 6); Print("matrix m \n", m); /* matrix m [[10,10,10,10,0.0078125,32.00000762939453] [0,0,0,0,0,0] [0,0,0,0,0,0] [0,0,0,0,0,0]] */
Bu örnekte, halihazırda başlatılmış bir matrisi yeniden boyutlandırmak için Init metodunu kullandık ve bu, yeni elemanların rastgele değerlerle doldurulmasıyla sonuçlandı.
Init metodunun önemli bir avantajı, matris/vektör elemanlarının belirli bir kurala göre doldurulabilmesi için parametrelerde bir başlatma fonksiyonun belirtebilmesi yeteneğidir. Örneğin:
void OnStart() { //--- matrix init(3, 6, MatrixSetValues); Print("init = \n", init); /* Execution result init = [[1,2,4,8,16,32] [64,128,256,512,1024,2048] [4096,8192,16384,32768,65536,131072]] */ } //+------------------------------------------------------------------+ //| Fills the matrix with powers of a number | //+------------------------------------------------------------------+ void MatrixSetValues(matrix& m, double initial=1) { double value=initial; for(ulong r=0; r<m.Rows(); r++) { for(ulong c=0; c<m.Cols(); c++) { m[r][c]=value; value*=2; } } }
Matrisleri ve dizileri kopyalama
Matrisler ve vektörler Copy metodu kullanılarak kopyalanabilir. Ancak, bu veri türlerini kopyalamanın daha basit ve daha tanıdık yolu, = atama operatörünü kullanmaktır. Ayrıca, kopyalama için Assign metodu da kullanılabilir.
//--- copying matrices matrix a= {{2, 2}, {3, 3}, {4, 4}}; matrix b=a+2; matrix c; Print("matrix a \n", a); Print("matrix b \n", b); c.Assign(b); Print("matrix c \n", c); /* matrix a [[2,2] [3,3] [4,4]] matrix b [[4,4] [5,5] [6,6]] matrix c [[4,4] [5,5] [6,6]] */
Assign'ın Copy'den farkı, yalnızca matrisler için değil, hem matrisler hem de diziler için kullanılabilmesidir. Aşağıdaki örnekte int_arr int türü dizisinin bir double türü matrise kopyalanması gösterilmektedir. Elde edilen matris, kopyalanan dizinin boyutuna göre otomatik olarak ayarlanır.
//--- copying an array to a matrix matrix double_matrix=matrix::Full(2,10,3.14); Print("double_matrix before Assign() \n", double_matrix); int int_arr[5][5]= {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}}; Print("int_arr: "); ArrayPrint(int_arr); double_matrix.Assign(int_arr); Print("double_matrix after Assign(int_arr) \n", double_matrix); /* double_matrix before Assign() [[3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14] [3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14,3.14]] int_arr: [,0][,1][,2][,3][,4] [0,] 1 2 0 0 0 [1,] 3 4 0 0 0 [2,] 5 6 0 0 0 [3,] 0 0 0 0 0 [4,] 0 0 0 0 0 double_matrix after Assign(int_arr) [[1,2,0,0,0] [3,4,0,0,0] [5,6,0,0,0] [0,0,0,0,0] [0,0,0,0,0]] */ }
Böylece, Assign metodu, otomatik boyut ve tür dönüştürmeyle dizilerden matrislere sorunsuz bir şekilde geçiş yapılmasına olanak sağlar.
Zaman serilerini matrislere veya vektörlere kopyalama
Fiyat grafiklerinin analiz edilebilmesi için MqlRates yapısı dizilerinin alınması ve işlenmesi gereklidir. Ancak artık onlarla çalışmanın başka bir yolu daha vardır.
CopyRates metodu, MqlRates yapısının geçmiş verileri serisini doğrudan bir matrise veya vektöre kopyalar. Böylece, “Zaman Serilerine ve Gösterge Verilerine Erişim” bölümündeki fonksiyonları kullanarak gerekli zaman serilerini ilgili dizilere almanıza gerek kalmaz. Ayrıca bir matrise veya vektöre aktarılmaları da gerek yoktur. CopyRates metoduyla fiyatları tek bir çağrıda bir matrise veya vektöre alabilirsiniz. Bir sembol listesi için korelasyon matrisinin nasıl hesaplanacağına dair bir örnek ele alalım: bu değerleri iki şekilde hesaplayalım ve sonuçları karşılaştıralım.
input int InBars=100; input ENUM_TIMEFRAMES InTF=PERIOD_H1; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- list of symbols for calculation string symbols[]= {"EURUSD", "GBPUSD", "USDJPY", "USDCAD", "USDCHF"}; int size=ArraySize(symbols); //--- matrix and vector to receive Close prices matrix rates(InBars, size); vector close; for(int i=0; i<size; i++) { //--- get Close prices to a vector if(close.CopyRates(symbols[i], InTF, COPY_RATES_CLOSE, 1, InBars)) { //--- insert the vector to the timeseries matrix rates.Col(close, i); PrintFormat("%d. %s: %d Close prices were added to matrix", i+1, symbols[i], close.Size()); //--- output the first 20 vector values for debugging int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbols[i], SYMBOL_DIGITS); Print(VectorToString(close, 20, digits)); } else { Print("vector.CopyRates(%d,COPY_RATES_CLOSE) failed. Error ", symbols[i], GetLastError()); return; } } /* 1. EURUSD: 100 Close prices were added to the matrix 0.99561 0.99550 0.99674 0.99855 0.99695 0.99555 0.99732 1.00305 1.00121 1.069 0.99936 1.027 1.00130 1.00129 1.00123 1.00201 1.00222 1.00111 1.079 1.030 ... 2. GBPUSD: 100 Close prices were added to the matrix 1.13733 1.13708 1.13777 1.14045 1.13985 1.13783 1.13945 1.14315 1.14172 1.13974 1.13868 1.14116 1.14239 1.14230 1.14160 1.14281 1.14338 1.14242 1.14147 1.14069 ... 3. USDJPY: 100 Close prices were added to the matrix 143.451 143.356 143.310 143.202 143.079 143.294 143.146 142.963 143.039 143.032 143.039 142.957 142.904 142.956 142.920 142.837 142.756 142.928 143.130 143.069 ... 4. USDCAD: 100 Close prices were added to the matrix 1.32840 1.32877 1.32838 1.32660 1.32780 1.33068 1.33001 1.32798 1.32730 1.32782 1.32951 1.32868 1.32716 1.32663 1.32629 1.32614 1.32586 1.32578 1.32650 1.32789 ... 5. USDCHF: 100 Close prices were added to the matrix 0.96395 0.96440 0.96315 0.96161 0.96197 0.96337 0.96358 0.96228 0.96474 0.96529 0.96529 0.96502 0.96463 0.96429 0.96378 0.96377 0.96314 0.96428 0.96483 0.96509 ... */ //--- prepare a matrix of correlations between symbols matrix corr_from_vector=matrix::Zeros(size, size); Print("Compute pairwise correlation coefficients"); for(int i=0; i<size; i++) { for(int k=i; k<size; k++) { vector v1=rates.Col(i); vector v2=rates.Col(k); double coeff = v1.CorrCoef(v2); PrintFormat("corr(%s,%s) = %.3f", symbols[i], symbols[k], coeff); corr_from_vector[i][k]=coeff; } } Print("Correlation matrix on vectors: \n", corr_from_vector); /* Calculate pairwise correlation coefficients corr(EURUSD,EURUSD) = 1.000 corr(EURUSD,GBPUSD) = 0.974 corr(EURUSD,USDJPY) = -0.713 corr(EURUSD,USDCAD) = -0.950 corr(EURUSD,USDCHF) = -0.397 corr(GBPUSD,GBPUSD) = 1.000 corr(GBPUSD,USDJPY) = -0.744 corr(GBPUSD,USDCAD) = -0.953 corr(GBPUSD,USDCHF) = -0.362 corr(USDJPY,USDJPY) = 1.000 corr(USDJPY,USDCAD) = 0.736 corr(USDJPY,USDCHF) = 0.083 corr(USDCAD,USDCAD) = 1.000 corr(USDCAD,USDCHF) = 0.425 corr(USDCHF,USDCHF) = 1.000 Correlation matrix on vectors: [[1,0.9736363791537366,-0.7126365191640618,-0.9503129578410202,-0.3968181226230434] [0,1,-0.7440448047501974,-0.9525190338388175,-0.3617774666815978] [0,0,1,0.7360546499847362,0.08314381248168941] [0,0,0,0.9999999999999999,0.4247042496841555] [0,0,0,0,1]] */ //--- now let's see how a correlation matrix can be calculated in one line matrix corr_from_matrix=rates.CorrCoef(false); // false means that the vectors are in the matrix columns Print("Correlation matrix rates.CorrCoef(false): \n", corr_from_matrix.TriU()); //--- compare the resulting matrices to find discrepancies Print("How many discrepancy errors between result matrices?"); ulong errors=corr_from_vector.Compare(corr_from_matrix.TriU(), (float)1e-12); Print("corr_from_vector.Compare(corr_from_matrix,1e-12)=", errors); /* Correlation matrix rates.CorrCoef(false): [[1,0.9736363791537366,-0.7126365191640618,-0.9503129578410202,-0.3968181226230434] [0,1,-0.7440448047501974,-0.9525190338388175,-0.3617774666815978] [0,0,1,0.7360546499847362,0.08314381248168941] [0,0,0,1,0.4247042496841555] [0,0,0,0,1]] How many discrepancy errors between result matrices? corr_from_vector.Compare(corr_from_matrix,1e-12)=0 */ //--- create a nice output of the correlation matrix Print("Output the correlation matrix with headers"); string header=" "; // header for(int i=0; i<size; i++) header+=" "+symbols[i]; Print(header); //--- now rows for(int i=0; i<size; i++) { string line=symbols[i]+" "; line+=VectorToString(corr_from_vector.Row(i), size, 3, 8); Print(line); } /* Output the correlation matrix with headers EURUSD GBPUSD USDJPY USDCAD USDCHF EURUSD 1.0 0.974 -0.713 -0.950 -0.397 GBPUSD 0.0 1.0 -0.744 -0.953 -0.362 USDJPY 0.0 0.0 1.0 0.736 0.083 USDCAD 0.0 0.0 0.0 1.0 0.425 USDCHF 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 */ } //+------------------------------------------------------------------+ //| Returns a string with vector values | //+------------------------------------------------------------------+ string VectorToString(const vector &v, int length=20, int digits=5, int width=8) { ulong size=(ulong)MathMin(20, v.Size()); //--- compose a string string line=""; for(ulong i=0; i<size; i++) { string value=DoubleToString(v[i], digits); StringReplace(value, ".000", ".0"); line+=Indent(width-StringLen(value))+value; } //--- add a tail if the vector length exceeds the specified size if(v.Size()>size) line+=" ..."; //--- return(line); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Returns a string with the specified number of spaces | //+------------------------------------------------------------------+ string Indent(int number) { string indent=""; for(int i=0; i<number; i++) indent+=" "; return(indent); }
Örnek, şunların nasıl yapılabileceğini göstermektedir:
- CopyRates’i kullanarak kapanış fiyatlarını alma
- Col metodunu kullanarak matrise vektör ekleme
- CorrCoef’i kullanarak iki vektör arasındaki korelasyon katsayısını hesaplama
- CorrCoef’i kullanarak değer vektörlerini içeren matris üzerinde korelasyon matrisini hesaplama
- TriU metodunu kullanarak matrisi üst üçgensel matris haline getirme
- Compare metodunu kullanarak iki matrisi karşılaştırma ve tutarsızlıkları bulma
Matris ve vektör işlemleri
Matrisler ve vektörler üzerinde, eleman bazlı olarak toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi matematik işlemleri gerçekleştirilebilir. Bunun yapılabilmesi için her iki nesnenin de aynı türde ve aynı boyutlara sahip olması gerekir. Matrisin veya vektörün her bir elemanı ikinci matrisin veya vektörün karşılık gelen elemanıyla işleme girer.
İkinci terim (çarpan, çıkaran veya bölen) olarak uygun türde (double, float veya complex) bir skaler de kullanılabilir. Bu durumda, matrisin veya vektörün her bir elemanı belirtilen skalerle işleme girecektir.
matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}}; matrix matrix_b={{1,2,3},{4,5,6}}; matrix matrix_c1=matrix_a+matrix_b; matrix matrix_c2=matrix_b-matrix_a; matrix matrix_c3=matrix_a*matrix_b; // Hadamard product matrix matrix_c4=matrix_b/matrix_a; matrix_c1=matrix_a+1; matrix_c2=matrix_b-double_value; matrix_c3=matrix_a*M_PI; matrix_c4=matrix_b/0.1; //--- operations in place are possible matrix_a+=matrix_b; matrix_a/=2;
Ayrıca, matrisler ve vektörler çoğu matematiksel fonksiyona parametre olarak da iletilebilir. İlgili fonksiyonlar şunlardır: MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. Burada da matrisler ve vektörler eleman bazında işlenir. Örnek:
//--- matrix a= {{1, 4}, {9, 16}}; Print("matrix a=\n",a); a=MathSqrt(a); Print("MatrSqrt(a)=\n",a); /* matrix a= [[1,4] [9,16]] MatrSqrt(a)= [[1,2] [3,4]] */
MathMod ve MathPow durumunda, ikinci parametre olarak uygun boyutta bir skaler veya matris/vektör kullanılabilir.
matrix<T> mat1(128,128); matrix<T> mat3(mat1.Rows(),mat1.Cols()); ulong n,size=mat1.Rows()*mat1.Cols(); ... mat2=MathPow(mat1,(T)1.9); for(n=0; n<size; n++) { T res=MathPow(mat1.Flat(n),(T)1.9); if(res!=mat2.Flat(n)) errors++; } mat2=MathPow(mat1,mat3); for(n=0; n<size; n++) { T res=MathPow(mat1.Flat(n),mat3.Flat(n)); if(res!=mat2.Flat(n)) errors++; } ... vector<T> vec1(16384); vector<T> vec3(vec1.Size()); ulong n,size=vec1.Size(); ... vec2=MathPow(vec1,(T)1.9); for(n=0; n<size; n++) { T res=MathPow(vec1[n],(T)1.9); if(res!=vec2[n]) errors++; } vec2=MathPow(vec1,vec3); for(n=0; n<size; n++) { T res=MathPow(vec1[n],vec3[n]); if(res!=vec2[n]) errors++; }
Manipülasyonlar
Matrisler ve vektörler üzerinde, herhangi bir hesaplama gerektirmeyen temel manipülasyonlar da gerçekleştirilebilir:
- Transpozisyon
- Satırları, sütunları ve köşegenleri alma
- Matrisleri yeniden boyutlandırma ve yeniden şekillendirme
- Satırları ve sütunları değiştirme
- Yeni bir nesneye kopyalama
- İki nesneyi karşılaştırma
- Bir matrisi birden çok alt matrise bölme
- Sıralama
matrix a= {{0, 1, 2}, {3, 4, 5}}; Print("matrix a \n", a); Print("a.Transpose() \n", a.Transpose()); /* matrix a [[0,1,2] [3,4,5]] a.Transpose() [[0,3] [1,4] [2,5]] */
Aşağıdaki örneklerde Diag metoduyla bir köşegenin nasıl ayarlanacağı ve alınacağı gösterilmektedir:
vector v1={1,2,3}; matrix m1; m1.Diag(v1); Print("m1\n",m1); /* m1 [[1,0,0] [0,2,0] [0,0,3]] m2 */ matrix m2; m2.Diag(v1,-1); Print("m2\n",m2); /* m2 [[0,0,0] [1,0,0] [0,2,0] [0,0,3]] */ matrix m3; m3.Diag(v1,1); Print("m3\n",m3); /* m3 [[0,1,0,0] [0,0,2,0] [0,0,0,3]] */ matrix m4=matrix::Full(4,5,9); m4.Diag(v1,1); Print("m4\n",m4); Print("diag -1 - ",m4.Diag(-1)); Print("diag 0 - ",m4.Diag()); Print("diag 1 - ",m4.Diag(1)); /* m4 [[9,1,9,9,9] [9,9,2,9,9] [9,9,9,3,9] [9,9,9,9,9]] diag -1 - [9,9,9] diag 0 - [9,9,9,9] diag 1 - [1,2,3,9] */
Reshape metoduyla matris boyutunu değiştirme:
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}}; Print("matrix_a\n",matrix_a); /* matrix_a [[1,2,3] [4,5,6] [7,8,9] [10,11,12]] */ matrix_a.Reshape(2,6); Print("Reshape(2,6)\n",matrix_a); /* Reshape(2,6) [[1,2,3,4,5,6] [7,8,9,10,11,12]] */ matrix_a.Reshape(3,5); Print("Reshape(3,5)\n",matrix_a); /* Reshape(3,5) [[1,2,3,4,5] [6,7,8,9,10] [11,12,0,3,0]] */ matrix_a.Reshape(2,4); Print("Reshape(2,4)\n",matrix_a); /* Reshape(2,4) [[1,2,3,4] [5,6,7,8]] */
Vsplit metoduyla matrisin dikey olarak bölünmesine örnekler:
matrix matrix_a={{ 1, 2, 3, 4, 5, 6}, { 7, 8, 9,10,11,12}, {13,14,15,16,17,18}}; matrix splitted[]; ulong parts[]={2,3}; matrix_a.Vsplit(2,splitted); for(uint i=0; i<splitted.Size(); i++) Print("splitted ",i,"\n",splitted[i]); /* splitted 0 [[1,2,3] [7,8,9] [13,14,15]] splitted 1 [[4,5,6] [10,11,12] [16,17,18]] */ matrix_a.Vsplit(3,splitted); for(uint i=0; i<splitted.Size(); i++) Print("splitted ",i,"\n",splitted[i]); /* splitted 0 [[1,2] [7,8] [13,14]] splitted 1 [[3,4] [9,10] [15,16]] splitted 2 [[5,6] [11,12] [17,18]] */ matrix_a.Vsplit(parts,splitted); for(uint i=0; i<splitted.Size(); i++) Print("splitted ",i,"\n",splitted[i]); /* splitted 0 [[1,2] [7,8] [13,14]] splitted 1 [[3,4,5] [9,10,11] [15,16,17]] splitted 2 [[6] [12] [18]] */
Col ve Row metotları, yalnızca bir matrisin ilgili elemanlarını almaya değil, aynı zamanda ayrılmamış (unallocated) matrislere, yani boyuta sahip olmayan matrislere elemanlar eklenmesine de olanak tanır. Bunu bir örnekle gösterelim:
vector v1={1,2,3}; matrix m1; m1.Col(v1,1); Print("m1\n",m1); /* m1 [[0,1] [0,2] [0,3]] */ matrix m2=matrix::Full(4,5,8); m2.Col(v1,2); Print("m2\n",m2); /* m2 [[8,8,1,8,8] [8,8,2,8,8] [8,8,3,8,8] [8,8,8,8,8]] */ Print("col 1 - ",m2.Col(1)); /* col 1 - [8,8,8,8] */ Print("col 2 - ",m2.Col(2)); /* col 1 - [8,8,8,8] col 2 - [1,2,3,8] */
Çarpımlar
Matris çarpımı, sayısal metotlarda yaygın olarak kullanılan temel algoritmalardan biridir. Sinir ağı evrişimli katmanlarında ileri ve geri yayılım algoritmalarının birçok uygulaması bu işleme dayanmaktadır. Genellikle, makine öğrenimi için harcanan tüm zamanın %90-95'e varan kısmında bu işlem yer alır. Tüm çarpım metotları, “Matrislerin ve vektörlerin çarpımları” bölümünde yer almaktadır.
Aşağıdaki örnekte MatMul metoduyla iki matrisin çarpımı gösterilmektedir:
matrix a={{1, 0, 0}, {0, 1, 0}}; matrix b={{4, 1}, {2, 2}, {1, 3}}; matrix c1=a.MatMul(b); matrix c2=b.MatMul(a); Print("c1 = \n", c1); Print("c2 = \n", c2); /* c1 = [[4,1] [2,2]] c2 = [[4,1,0] [2,2,0] [1,3,0]] */
Kron metoduyla iki matrisin veya bir matris ile bir vektörün Kronecker çarpımına bir örnek:
matrix a={{1,2,3},{4,5,6}}; matrix b=matrix::Identity(2,2); vector v={1,2}; Print(a.Kron(b)); Print(a.Kron(v)); /* [[1,0,2,0,3,0] [0,1,0,2,0,3] [4,0,5,0,6,0] [0,4,0,5,0,6]] [[1,2,2,4,3,6] [4,8,5,10,6,12]] */
“MQL5'te matrisler ve vektörler” makalesinden daha fazla örnek:
//--- initialize matrices matrix m35, m52; m35.Init(3,5,Arange); m52.Init(5,2,Arange); //--- Print("1. Product of horizontal vector v[3] and matrix m[3,5]"); vector v3 = {1,2,3}; Print("On the left v3 = ",v3); Print("On the right m35 = \n",m35); Print("v3.MatMul(m35) = horizontal vector v[5] \n",v3.MatMul(m35)); /* 1. Product of horizontal vector v[3] and matrix m[3,5] On the left v3 = [1,2,3] On the right m35 = [[0,1,2,3,4] [5,6,7,8,9] [10,11,12,13,14]] v3.MatMul(m35) = horizontal vector v[5] [40,46,52,58,64] */ //--- show that this is really a horizontal vector Print("\n2. Product of matrix m[1,3] and matrix m[3,5]"); matrix m13; m13.Init(1,3,Arange,1); Print("On the left m13 = \n",m13); Print("On the right m35 = \n",m35); Print("m13.MatMul(m35) = matrix m[1,5] \n",m13.MatMul(m35)); /* 2. Product of matrix m[1,3] and matrix m[3,5] On the left m13 = [[1,2,3]] On the right m35 = [[0,1,2,3,4] [5,6,7,8,9] [10,11,12,13,14]] m13.MatMul(m35) = matrix m[1,5] [[40,46,52,58,64]] */ Print("\n3. Product of matrix m[3,5] and vertical vector v[5]"); vector v5 = {1,2,3,4,5}; Print("On the left m35 = \n",m35); Print("On the right v5 = ",v5); Print("m35.MatMul(v5) = vertical vector v[3] \n",m35.MatMul(v5)); /* 3. Product of matrix m[3,5] and vertical vector v[5] On the left m35 = [[0,1,2,3,4] [5,6,7,8,9] [10,11,12,13,14]] On the right v5 = [1,2,3,4,5] m35.MatMul(v5) = vertical vector v[3] [40,115,190] */ //--- show that this is really a vertical vector Print("\n4. Product of matrix m[3,5] and matrix m[5,1]"); matrix m51; m51.Init(5,1,Arange,1); Print("On the left m35 = \n",m35); Print("On the right m51 = \n",m51); Print("m35.MatMul(m51) = matrix v[3] \n",m35.MatMul(m51)); /* 4. Product of matrix m[3,5] and matrix m[5,1] On the left m35 = [[0,1,2,3,4] [5,6,7,8,9] [10,11,12,13,14]] On the right m51 = [[1] [2] [3] [4] [5]] m35.MatMul(m51) = matrix v[3] [[40] [115] [190]] */ Print("\n5. Product of matrix m[3,5] and matrix m[5,2]"); Print("On the left m35 = \n",m35); Print("On the right m52 = \n",m52); Print("m35.MatMul(m52) = matrix m[3,2] \n",m35.MatMul(m52)); /* 5. Product of matrix m[3,5] and matrix m[5,2] On the left m35 = [[0,1,2,3,4] [5,6,7,8,9] [10,11,12,13,14]] On the right m52 = [[0,1] [2,3] [4,5] [6,7] [8,9]] m35.MatMul(m52) = matrix m[3,2] [[60,70] [160,195] [260,320]] */ Print("\n6. Product of horizontal vector v[5] and matrix m[5,2]"); Print("On the left v5 = \n",v5); Print("On the right m52 = \n",m52); Print("v5.MatMul(m52) = horizontal vector v[2] \n",v5.MatMul(m52)); /* 6. The product of horizontal vector v[5] and matrix m[5,2] On the left v5 = [1,2,3,4,5] On the right m52 = [[0,1] [2,3] [4,5] [6,7] [8,9]] v5.MatMul(m52) = horizontal vector v[2] [80,95] */ Print("\n7. Outer() product of horizontal vector v[5] and vertical vector v[3]"); Print("On the left v5 = \n",v5); Print("On the right v3 = \n",v3); Print("v5.Outer(v3) = matrix m[5,3] \n",v5.Outer(v3)); /* 7. Outer() product of horizontal vector v[5] and vertical vector v[3] On the left v5 = [1,2,3,4,5] On the right v3 = [1,2,3] v5.Outer(v3) = matrix m[5,3] [[1,2,3] [2,4,6] [3,6,9] [4,8,12] [5,10,15]] */
Dönüşümler
Matris dönüşümleri, verilerle çalışırken en sık kullanılan işlemlerdir. Birçok karmaşık matris işlemi, bilgisayarların sınırlı doğruluğu nedeniyle verimli veya kararlı bir şekilde çözülemez.
Matris dönüşümleri (veya ayrışmaları), matrisi bileşen parçalarına indirgeyen metotlardır, bu da daha karmaşık matris işlemlerinin hesaplanmasını kolaylaştırır. Matrisi çarpanlara ayırma metotları olarak da adlandırılan matris ayrışması metotları, lineer denklem sistemlerinin çözülmesi, matrisin tersinin ve determinantının hesaplanması gibi temel işlemler için bile bilgisayarlarda lineer cebirin bel kemiğidir.
Makine öğrenimi, orijinal matrisin farklı üç matrisin çarpımı olarak temsil edilmesini sağlayan Tekil Değer Ayrışmasını (Singular Value Decomposition, SVD) yaygın olarak kullanır. SVD, en küçük kareler yaklaşımından sıkıştırma ve görüntü tanımaya kadar çeşitli problemleri çözmek için kullanılır.
SVD metoduyla bir tekil değer ayrışması örneği:
matrix a= {{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}}; a=a-4; Print("matrix a \n", a); a.Reshape(3, 3); matrix b=a; Print("matrix b \n", b); //--- execute SVD decomposition matrix U, V; vector singular_values; b.SVD(U, V, singular_values); Print("U \n", U); Print("V \n", V); Print("singular_values = ", singular_values); // check block //--- U * singular diagonal * V = A matrix matrix_s; matrix_s.Diag(singular_values); Print("matrix_s \n", matrix_s); matrix matrix_vt=V.Transpose(); Print("matrix_vt \n", matrix_vt); matrix matrix_usvt=(U.MatMul(matrix_s)).MatMul(matrix_vt); Print("matrix_usvt \n", matrix_usvt); ulong errors=(int)b.Compare(matrix_usvt, 1e-9); double res=(errors==0); Print("errors=", errors); //---- another check matrix U_Ut=U.MatMul(U.Transpose()); Print("U_Ut \n", U_Ut); Print("Ut_U \n", (U.Transpose()).MatMul(U)); matrix vt_V=matrix_vt.MatMul(V); Print("vt_V \n", vt_V); Print("V_vt \n", V.MatMul(matrix_vt)); /* matrix a [[-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4]] matrix b [[-4,-3,-2] [-1,0,1] [2,3,4]] U [[-0.7071067811865474,0.5773502691896254,0.408248290463863] [-6.827109697437648e-17,0.5773502691896253,-0.8164965809277256] [0.7071067811865472,0.5773502691896255,0.4082482904638627]] V [[0.5773502691896258,-0.7071067811865474,-0.408248290463863] [0.5773502691896258,1.779939029415334e-16,0.8164965809277258] [0.5773502691896256,0.7071067811865474,-0.408248290463863]] singular_values = [7.348469228349533,2.449489742783175,3.277709923350408e-17] matrix_s [[7.348469228349533,0,0] [0,2.449489742783175,0] [0,0,3.277709923350408e-17]] matrix_vt [[0.5773502691896258,0.5773502691896258,0.5773502691896256] [-0.7071067811865474,1.779939029415334e-16,0.7071067811865474] [-0.408248290463863,0.8164965809277258,-0.408248290463863]] matrix_usvt [[-3.999999999999997,-2.999999999999999,-2] [-0.9999999999999981,-5.977974170712231e-17,0.9999999999999974] [2,2.999999999999999,3.999999999999996]] errors=0 U_Ut [[0.9999999999999993,-1.665334536937735e-16,-1.665334536937735e-16] [-1.665334536937735e-16,0.9999999999999987,-5.551115123125783e-17] [-1.665334536937735e-16,-5.551115123125783e-17,0.999999999999999]] Ut_U [[0.9999999999999993,-5.551115123125783e-17,-1.110223024625157e-16] [-5.551115123125783e-17,0.9999999999999987,2.498001805406602e-16] [-1.110223024625157e-16,2.498001805406602e-16,0.999999999999999]] vt_V [[1,-5.551115123125783e-17,0] [-5.551115123125783e-17,0.9999999999999996,1.110223024625157e-16] [0,1.110223024625157e-16,0.9999999999999996]] V_vt [[0.9999999999999999,1.110223024625157e-16,1.942890293094024e-16] [1.110223024625157e-16,0.9999999999999998,1.665334536937735e-16] [1.942890293094024e-16,1.665334536937735e-16,0.9999999999999996] */ }
Yaygın olarak kullanılan bir diğer dönüşüm de, Ax=b lineer denklem sisteminin (A matrisi simetrik ve pozitif tanımlıysa) çözülmesi için kullanılabilen Cholesky ayrışmasıdır.
MQL5'te, Cholesky ayrışması, Cholesky metodu kullanılarak gerçekleştirilir:
matrix matrix_a= {{5.7998084, -2.1825367}, {-2.1825367, 9.85910595}}; matrix matrix_l; Print("matrix_a\n", matrix_a); matrix_a.Cholesky(matrix_l); Print("matrix_l\n", matrix_l); Print("check\n", matrix_l.MatMul(matrix_l.Transpose())); /* matrix_a [[5.7998084,-2.1825367] [-2.1825367,9.85910595]] matrix_l [[2.408279136645086,0] [-0.9062640068544704,3.006291985133859]] check [[5.7998084,-2.1825367] [-2.1825367,9.85910595]] */
Mevcut metotların listesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
Matrisin Cholesky ayrışmasını hesaplar
|
Kare matrisin özdeğerlerini ve sağ özvektörlerini hesaplar
|
Genel matrisin özdeğerlerini hesaplar
|
Alt üçgensel matris ve üst üçgensel matrisin çarpımı olan matrisin LU ayrışması
|
Yalnızca satır permütasyonları ile LU ayrışması olarak, kısmi pivotlu LUP ayrışması: PA=LU PA=LU
|
Matrisin qr ayrışmasını hesaplar
|
Matrisin tekil değer ayrışmasını hesaplar
İstatistikler
- Matrisdeki/vektördeki maksimum ve minimum değer ve indeksleri
- Elemanların toplamı ve çarpımının yanı sıra kümülatif toplamı ve çarpımı
- Matris/vektör değerlerinin medyanı, ortalaması, aritmetik ortalaması ve ağırlıklı aritmetik ortalaması
- Standart sapma ve eleman varyansı
- Yüzdelik dilimler ve dağılım dilimleri
- Belirtilen veri dizisi üzerinde oluşturulan regresyon çizgisinden sapma hatası olarak regresyon metriği
Std metoduyla standart sapmanın hesaplanmasına bir örnek:
matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}}; Print("matrix_a\n",matrix_a); vectorf cols_std=matrix_a.Std(0); vectorf rows_std=matrix_a.Std(1); float matrix_std=matrix_a.Std(); Print("cols_std ",cols_std); Print("rows_std ",rows_std); Print("std value ",matrix_std); /* matrix_a [[10,3,2] [1,8,12] [6,5,4] [7,11,9]] cols_std [3.2403703,3.0310888,3.9607449] rows_std [3.5590262,4.5460606,0.81649661,1.6329932] std value 3.452052593231201 */
Quantile metoduyla dağılım dilimlerinin hesaplanması:
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}}; Print("matrix_a\n",matrix_a); vectorf cols_percentile=matrix_a.Percentile(50,0); vectorf rows_percentile=matrix_a.Percentile(50,1); float matrix_percentile=matrix_a.Percentile(50); Print("cols_percentile ",cols_percentile); Print("rows_percentile ",rows_percentile); Print("percentile value ",matrix_percentile); /* matrix_a [[1,2,3] [4,5,6] [7,8,9] [10,11,12]] cols_percentile [5.5,6.5,7.5] rows_percentile [2,5,8,11] percentile value 6.5 */
Özellikler
"Özellik metotları" bölümündeki metotlar aşağıdaki değerlerin elde edilmesine olanak sağlar:
- Matristeki satır ve sütun sayısı
- Norm ve koşul numarası
- Matrisin determinantı, rankı, izi ve spektrumu
Rank metoduyla bir matrisin rankını hesaplama:
matrix a=matrix::Eye(4, 4);; Print("matrix a \n", a); Print("a.Rank()=", a.Rank()); matrix I=matrix::Eye(4, 4); I[3, 3] = 0.; // matrix deficit Print("I \n", I); Print("I.Rank()=", I.Rank()); matrix b=matrix::Ones(1, 4); Print("b \n", b); Print("b.Rank()=", b.Rank());;// 1 size - rank 1, unless all 0 matrix zeros=matrix::Zeros(4, 1); Print("zeros \n", zeros); Print("zeros.Rank()=", zeros.Rank()); /* matrix a [[1,0,0,0] [0,1,0,0] [0,0,1,0] [0,0,0,1]] a.Rank()=4 I [[1,0,0,0] [0,1,0,0] [0,0,1,0] [0,0,0,0]] I.Rank()=3 b [[1,1,1,1]] b.Rank()=1 zeros [[0] [0] [0] [0]] zeros.Rank()=0 */
Norm metoduyla bir matrisin normunu hesaplama:
matrix a= {{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}}; a=a-4; Print("matrix a \n", a); a.Reshape(3, 3); matrix b=a; Print("matrix b \n", b); Print("b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=", b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS)); Print("b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=", b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS)); Print("b.Norm(MATRIX_NORM_INF)", b.Norm(MATRIX_NORM_INF)); Print("b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_INF)", b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_INF)); Print("b.Norm(MATRIX_NORM_P1)=)", b.Norm(MATRIX_NORM_P1)); Print("b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=", b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P1)); Print("b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=", b.Norm(MATRIX_NORM_P2)); Print("b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=", b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P2)); /* matrix a [[-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4]] matrix b [[-4,-3,-2] [-1,0,1] [2,3,4]] b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=7.745966692414834 b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=7.745966692414834 b.Norm(MATRIX_NORM_INF)9.0 b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_INF)2.0 b.Norm(MATRIX_NORM_P1)=)7.0 b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=6.0 b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=7.348469228349533 b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=1.857033188519056e-16 */
Denklem çözme
Makine öğrenimi metotlarında ve optimizasyon problemlerinde, genellikle bir doğrusal denklem sisteminin çözümünü bulmak gerekir. “Lineer denklem sistemlerini çözmek için matris metotları” bölümü, matris türüne bağlı olarak bu tür denklemlerin çözülmesine olanak sağlayan dört metot içerir.
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
Lineer matris denklemini veya lineer cebirsel denklem sistemini çözer
|
Lineer cebirsel denklem sisteminin en küçük kareler çözümünü geri döndürür (kare olmayan veya dejenere matrisler için)
|
Jordan-Gauss yöntemiyle kare tersinir matrisin çarpımsal tersini hesaplar
|
Moore-Penrose yöntemiyle matrisin yalancı tersini hesaplar
Çözüm vektörü x'i bulmamız gerekiyor. A matrisi kare değildir ve bu nedenle burada Solve metodunu kullanamayız.Dolayısıyla, kare olmayan veya dejenere matrislerin yaklaşık olarak çözülmesini sağlayan LstSq metodunu kullanacağız.
matrix a={{3, 2}, {4,-5}, {3, 3}}; vector b={7,40,3}; //--- solve the system A*x = b vector x=a.LstSq(b); //--- check the solution, x must be equal to [5, -4] Print("x=", x); /* x=[5.00000000,-4] */ //--- check A*x = b1, the resulting vector must be [7, 40, 3] vector b1=a.MatMul(x); Print("b11=",b1); /* b1=[7.0000000,40.0000000,3.00000000] */
Kontrol, bulunan x vektörünün bu denklem sisteminin çözümü olduğunu gösterdi.
Makine öğrenimi metotları
Makine öğreniminde kullanılabilecek üç matris ve vektör metodu vardır.
|
Fonksiyon
|
Eylem
|
Aktivasyon fonksiyonunun değerlerini hesaplar ve onları iletilen vektöre/matrise yazar
|
Aktivasyon fonksiyonunun türevinin değerlerini hesaplar ve onları iletilen vektöre/matrise yazar
|
Kayıp fonksiyonunun değerlerini hesaplar ve onları iletilen vektöre/matrise yazar
Aktivasyon fonksiyonları, sinir ağlarında girdilerin ağırlıklı toplamına dayalı olarak çıktı değeri elde etmek için kullanılır. Aktivasyon fonksiyonunun seçimi, sinir ağının yetenekleri ve performansı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.
En iyi bilinen aktivasyon fonksiyonlarından biri sigmoiddir.
Yerleşik Activation metodu, ENUM_ACTIVATION_FUNCTION numaralandırmasında bulunan on beş tür aktivasyon fonksiyonundan birinin ayarlanmasına olanak tanır:
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
AF_ELU
|
Üstel Lineer Birim (Exponential Linear Unit)
|
AF_EXP
|
Üstel (Exponential)
|
AF_GELU
|
Gauss Hata Lineer Birimi (Gaussian Error Linear Unit)
|
AF_HARD_SIGMOID
|
Sert Sigmoid (Hard Sigmoid)
|
AF_LINEAR
|
Lineer (Linear)
|
AF_LRELU
|
Sızıntılı Düzeltilmiş Lineer Birim (Leaky REctified Linear Unit)
|
AF_RELU
|
Düzeltilmiş Lineer Birim (REctified Linear Unit)
|
AF_SELU
|
Ölçekli Üstel Lineer Birim (Scaled Exponential Linear Unit)
|
AF_SIGMOID
|
Sigmoid
|
AF_SOFTMAX
|
Softmax
|
AF_SOFTPLUS
|
Softplus
|
AF_SOFTSIGN
|
Softsign
|
AF_SWISH
|
Swish
|
AF_TANH
|
Hiperbolik tanjant fonksiyonu
|
AF_TRELU
|
Eşikli Düzeltilmiş Lineer Birim (Thresholded REctified Linear Unit)
Bir sinir ağını eğitmenin görevi, kayıp fonksiyonunun kullanıldığı eğitim örneklemindeki hatayı en aza indiren bir algoritma bulmaktır. Sapma, ENUM_LOSS_FUNCTION numaralandırmasında bulunan on dört türden birinin ayarlanmasına olanak tanıyan Loss metodu kullanılarak hesaplanır.
Elde edilen sapma değerleri daha sonra sinir ağının parametrelerinin iyileştirilmesi için kullanılır. Bu da aktivasyon fonksiyonunun türevinin değerlerini hesaplayan ve onları iletilen vektöre/matrise yazan Derivative metodu kullanılarak yapılır. Sinir ağı eğitim süreci "MQL dili kullanarak sıfırdan bir Derin Sinir Ağı programlama" makalesindeki animasyonda görsel olarak ifade edilmektedir.
OpenCL'de iyileştirmeler
CLBufferWrite ve CLBufferRead fonksiyonlarına matrisler ve vektörler için destek eklendi. Bu fonksiyonlar için ilgili overloadlar mevcuttur. Matris için bir örnek aşağıda gösterilmektedir.
Matristeki değerleri arabelleğe yazar ve başarı durumunda true geri döndürür.
uint CLBufferWrite( int buffer, // OpenCL buffer handle uint buffer_offset, // offset in the OpenCL buffer in bytes matrix<T> &mat // matrix of values to write to buffer );
OpenCL arabelleğini matrise okur ve başarı durumunda true geri döndürür.
uint CLBufferRead( int buffer, // OpenCL buffer handle uint buffer_offset, // offset in the OpenCL buffer in bytes const matrix& mat, // matrix to get values from the buffer ulong rows=-1, // number of rows in the matrix ulong cols=-1 // number of columns in the matrix );
İki matrisin çarpımı örneğiyle yeni overloadların kullanımını inceleyelim. Hesaplamaları üç şekilde yapalım:
- Matris çarpımı algoritmasını gösteren saf yol
- Yerleşik MatMul metodu
- OpenCL'de paralel hesaplama
Elde edilen matrisler, iki matrisin elemanlarını belirli bir hassasiyetle karşılaştıran Compare metodu kullanılarak kontrol edilecektir.
#define M 3000 // number of rows in the first matrix #define K 2000 // number of columns in the first matrix equal to the number of rows in the second one #define N 3000 // number of columns in the second matrix //+------------------------------------------------------------------+ const string clSrc= "#define N "+IntegerToString(N)+" \r\n" "#define K "+IntegerToString(K)+" \r\n" " \r\n" "__kernel void matricesMul( __global float *in1, \r\n" " __global float *in2, \r\n" " __global float *out ) \r\n" "{ \r\n" " int m = get_global_id( 0 ); \r\n" " int n = get_global_id( 1 ); \r\n" " float sum = 0.0; \r\n" " for( int k = 0; k < K; k ++ ) \r\n" " sum += in1[ m * K + k ] * in2[ k * N + n ]; \r\n" " out[ m * N + n ] = sum; \r\n" "} \r\n"; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- initialize the random number generator MathSrand((int)TimeCurrent()); //--- fill matrices of the given size with random values matrixf mat1(M, K, MatrixRandom) ; // first matrix matrixf mat2(K, N, MatrixRandom); // second matrix //--- calculate the product of matrices using the naive way uint start=GetTickCount(); matrixf matrix_naive=matrixf::Zeros(M, N);// here we rite the result of multiplying two matrices for(int m=0; m<M; m++) for(int k=0; k<K; k++) for(int n=0; n<N; n++) matrix_naive[m][n]+=mat1[m][k]*mat2[k][n]; uint time_naive=GetTickCount()-start; //--- calculate the product of matrices using MatMull start=GetTickCount(); matrixf matrix_matmul=mat1.MatMul(mat2); uint time_matmul=GetTickCount()-start; //--- calculate the product of matrices in OpenCL matrixf matrix_opencl=matrixf::Zeros(M, N); int cl_ctx; // context handle if((cl_ctx=CLContextCreate(CL_USE_GPU_ONLY))==INVALID_HANDLE) { Print("OpenCL not found, exit"); return; } int cl_prg; // program handle int cl_krn; // kernel handle int cl_mem_in1; // handle of the first buffer (input) int cl_mem_in2; // handle of the second buffer (input) int cl_mem_out; // handle of the third buffer (output) //--- create the program and the kernel cl_prg = CLProgramCreate(cl_ctx, clSrc); cl_krn = CLKernelCreate(cl_prg, "matricesMul"); //--- create all three buffers for the three matrices cl_mem_in1=CLBufferCreate(cl_ctx, M*K*sizeof(float), CL_MEM_READ_WRITE); cl_mem_in2=CLBufferCreate(cl_ctx, K*N*sizeof(float), CL_MEM_READ_WRITE); //--- third matrix - output cl_mem_out=CLBufferCreate(cl_ctx, M*N*sizeof(float), CL_MEM_READ_WRITE); //--- set kernel arguments CLSetKernelArgMem(cl_krn, 0, cl_mem_in1); CLSetKernelArgMem(cl_krn, 1, cl_mem_in2); CLSetKernelArgMem(cl_krn, 2, cl_mem_out); //--- write matrices to device buffers CLBufferWrite(cl_mem_in1, 0, mat1); CLBufferWrite(cl_mem_in2, 0, mat2); CLBufferWrite(cl_mem_out, 0, matrix_opencl); //--- start the OpenCL code execution time start=GetTickCount(); //--- set the task workspace parameters and execute the OpenCL program uint offs[2] = {0, 0}; uint works[2] = {M, N}; start=GetTickCount(); bool ex=CLExecute(cl_krn, 2, offs, works); //--- read the result into the matrix if(CLBufferRead(cl_mem_out, 0, matrix_opencl)) PrintFormat("Matrix [%d x %d] read ", matrix_opencl.Rows(), matrix_opencl.Cols()); else Print("CLBufferRead(cl_mem_out, 0, matrix_opencl failed. Error ",GetLastError()); uint time_opencl=GetTickCount()-start; Print("Compare computation times of the methods"); PrintFormat("Naive product time = %d ms",time_naive); PrintFormat("MatMul product time = %d ms",time_matmul); PrintFormat("OpenCl product time = %d ms",time_opencl); //--- release all OpenCL contexts CLFreeAll(cl_ctx, cl_prg, cl_krn, cl_mem_in1, cl_mem_in2, cl_mem_out); //--- compare all obtained result matrices with each other Print("How many discrepancy errors between result matrices?"); ulong errors=matrix_naive.Compare(matrix_matmul,(float)1e-12); Print("matrix_direct.Compare(matrix_matmul,1e-12)=",errors); errors=matrix_matmul.Compare(matrix_opencl,float(1e-12)); Print("matrix_matmul.Compare(matrix_opencl,1e-12)=",errors); /* Result: Matrix [3000 x 3000] read Compare computation times of the methods Naive product time = 54750 ms MatMul product time = 4578 ms OpenCl product time = 922 ms How many discrepancy errors between result matrices? matrix_direct.Compare(matrix_matmul,1e-12)=0 matrix_matmul.Compare(matrix_opencl,1e-12)=0 */ } //+------------------------------------------------------------------+ //| Fills the matrix with random values | //+------------------------------------------------------------------+ void MatrixRandom(matrixf& m) { for(ulong r=0; r<m.Rows(); r++) { for(ulong c=0; c<m.Cols(); c++) { m[r][c]=(float)((MathRand()-16383.5)/32767.); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Release all OpenCL contexts | //+------------------------------------------------------------------+ void CLFreeAll(int cl_ctx, int cl_prg, int cl_krn, int cl_mem_in1, int cl_mem_in2, int cl_mem_out) { //--- release all created OpenCL contexts in reverse order CLBufferFree(cl_mem_in1); CLBufferFree(cl_mem_in2); CLBufferFree(cl_mem_out); CLKernelFree(cl_krn); CLProgramFree(cl_prg); CLContextFree(cl_ctx); }
Bu örnekteki OpenCL kodunun ayrıntılı açıklaması "OpenCL: Sade Programlamadan Daha Öngörülü Programlamaya Doğru” makalesinde yer almaktadır.
Daha fazla iyileştirme
Ek olarak, yapı 3390’da, OpenCL ile çalışma konusunda GPU kullanımını etkileyen iki kısıtlama kaldırdı.
Belirli görevler için double desteği olan GPU'ların zorunlu kullanımını ayarlamak için CLContextCreate çağrısında CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY kullanabilirsiniz.
int cl_ctx; //--- initialization of OpenCL context if((cl_ctx=CLContextCreate(CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY))==INVALID_HANDLE) { Print("OpenCL not found"); return; }
OpenCL ile çalışma konusundaki bu değişiklikler, doğrudan matrisler ve vektörlerle ilgili olmasa da, makine öğreniminin ihtiyaçları doğrultusundaki MQL5 dilini geliştirme çabalarımızla ilişkilidir.
Makine öğreniminde MQL5'in geleceği
Geçtiğimiz yıllarda, gelişmiş teknolojileri MQL5 diline dahil etmek için çok şey yaptık:
- ALGLIB sayısal metotlar kütüphanesini MQL5'e port ettik
- Bulanık mantık ve istatistik metotları içeren matematik kütüphanesini uyguladık
- plot fonksiyonunun analoğu olarak grafik kütüphanesini hayata geçirdik
- Python komut dosyalarının doğrudan terminalde çalıştırılabilmesi için Python ile entegrasyon gerçekleştirdik
- 3D grafikler oluşturulabilmesi için DirectX fonksiyonları ekledik
- Veri tabanlarıyla çalışmak için yerel SQLite desteğini tanıttık
- Yeni veri türleri ekledik: gerekli tüm metotlarla birlikte matrisler ve vektörler
MQL5 dili gelişmeye devam ederken, en öncelikli yönlerden biri de makine öğrenimi olacaktır. Daha fazla gelişmek için büyük planlarımız var. Bu yüzden bizimle kalın, bizi destekleyin ve bizimle birlikte öğrenmeye devam edin.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/ru/articles/10922
Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.
