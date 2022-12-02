MQL5'te matrisler ve vektörlerle çalışma

Çok çeşitli matematik problemlerinin verimli bir şekilde çözülebilmesi adına MQL5 diline özel veri türleri - matrisler ve vektörler - eklendi. Yeni türler, matematiksel gösterime yakın, öz ve anlaşılır kodlar yazmak için yerleşik metotlar sağlar. Bu makalede, “Matris ve vektör metotları” bölümündeki yerleşik metotların kısa bir açıklamasını sunacağız.





İçindekiler





Her programlama dilinde int, double vb. sayısal değişken kümelerinin depolanmasına olanak sağlayan diziler gibi veri türleri vardır. Dizi elemanlarına erişim indekslerle gerçekleştirilir, bu da döngüler kullanılarak dizi işlemlerinin yapılmasına olanak tanır. En yaygın kullanılan diziler tek boyutlu ve iki boyutlu dizilerdir:



int a[ 50 ]; double m[ 7 ][ 50 ]; MyTime t[ 100 ];

Dizilerin yetenekleri genellikle veri depolama ve işleme gibi nispeten basit görevler için yeterlidir. Ancak karmaşık matematik problemleri söz konusu olduğunda, çok sayıda iç içe döngü nedeniyle dizilerle çalışmak hem programlama hem de kod okuma açısından zorlaşır. En basit lineer cebir işlemleri bile aşırı derecede kodlama ve iyi bir matematik bilgisi gerektirir.



Makine öğrenimi, sinir ağları ve 3D grafikler gibi modern veri teknolojileri, vektör ve matris kavramlarını kullanan lineer cebir problem çözmeden kapsamlı bir şekilde yararlanmaktadır. Dolayısıyla, bu tür nesnelerle yerel olarak çalışılabilmesi için MQL5’e özel veri türleri eklenmiştir: matrisler ve vektörler. Yeni türler, birçok rutin programlama işlemini ortadan kaldırır ve kod kalitesini artırır.







Matris ve vektör türleri



Kısaca ifade edecek olursak, bir vektör, tek boyutlu bir double türü dizidir ve bir matris ise iki boyutlu bir double türü dizidir. Vektörler dikey ve yatay olabilir, ancak MQL5'te ayrılmazlar.



Bir matris, birinci indeksin satır numarası, ikinci indeksin de sütun numarası olduğu bir yatay vektörler dizisi şeklinde düşünülebilir.







Satırların ve sütunların numaralandırması, dizilere benzer şekilde 0'dan başlar.

double türü veriler içeren matrix ve vector türlerine ek olarak, ilgili veri türleriyle çalışmak için dört tür daha vardır:



matrixf - float elemanlar içeren matris



matrixc - complex elemanlar içeren matris



vectorf - float elemanlar içeren vektör

vectorc - complex elemanlar içeren vektör

Bu makalenin yazıldığı sırada, matrixc ve vectorc türleri üzerindeki çalışmalar henüz tamamlanmamıştır ve bu nedenle bu türleri yerleşik metotlarda kullanmak henüz mümkün değildir.

Şablon fonksiyonlarında ilgili dört tür yerine matrix<double>, matrix<float>, vector<double> ve vector<float> kullanılabilir.



vectorf v_f1= { 0 , 1 , 2 , 3 ,}; vector < float > v_f2=v_f1; Print ( "v_f2 = " , v_f2);





Oluşturma ve başlatma

Matris ve vektör metotları amaçlarına göre dokuz kategoriye ayrılır. Matrisleri ve vektörleri bildirmenin ve başlatmanın birkaç yolu vardır.



En basit oluşturma yöntemi, boyut belirtmeden, yani veriler için bellek ayırmadan bildirim yapmaktır. Burada sadece veri türünü ve değişken adını yazıyoruz:

matrix matrix_a; matrix < double > matrix_a1; matrix < float > matrix_a3; vector vector_a; vector < double > vector_a1; vector < float > vector_a3;

Ardından, oluşturulan nesnelerin boyutlarını değiştirebilir ve onları istediğimiz değerlerle doldurabilirsiniz. Hesaplama sonuçlarını elde etmek için yerleşik matris metotlarında da kullanılabilirler.

Ayrıca, matrisler ve vektörler, herhangi bir başlatma yapmadan, boyut belirterek, yani veriler için bellek ayırarak da bildirilebilir. Burada değişken adından sonra parantez içerisinde boyutları belirtiyoruz:



matrix matrix_a( 128 , 128 ); matrix < double > matrix_a1(InpRows,InpCols); matrix < float > matrix_a3(InpRows, 1 ); vector vector_a( 256 ); vector < double > vector_a1(InpSize); vector < float > vector_a3(InpSize+ 16 );

Nesne oluşturmanın üçüncü yolu, başlatmayla bildirim yapmaktır. Bu durumda, matrislerin ve vektörlerin boyutları süslü parantezlerin içerisinde belirtilen başlatma sırasına göre belirlenir:

matrix matrix_a={{ 0.1 , 0.2 , 0.3 },{ 0.4 , 0.5 , 0.6 }}; matrix < double > matrix_a1=matrix_a; matrix < float > matrix_a3={{ 1 , 2 },{ 3 , 4 }}; vector vector_a={- 5 ,- 4 ,- 3 ,- 2 ,- 1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 }; vector < double > vector_a1={ 1 , 5 , 2.4 , 3.3 }; vector < float > vector_a3=vector_a2;





Belirli bir formda matrisler ve vektörler oluşturmak için statik metotlar da kullanılabilir:



matrix matrix_a = matrix ::Eye( 4 , 5 , 1 ); matrix < double > matrix_a1= matrix ::Full( 3 , 4 , M_PI ); matrixf matrix_a2=matrixf::Identity( 5 , 5 ); matrixf< float > matrix_a3=matrixf::Ones( 5 , 5 ); matrix matrix_a4= matrix ::Tri( 4 , 5 ,- 1 ); vector vector_a = vector ::Ones( 256 ); vectorf vector_a1= vector < float >::Zeros( 16 ); vector < float > vector_a2=vectorf::Full( 128 ,float_value);

Ayrıca, bir matrisi veya vektörü istenen değerlerle başlatmak için statik olmayan metotlar da mevcuttur - Init ve Fill:



matrix m( 2 , 2 ); m.Fill( 10 ); Print ( "matrix m

" , m); m.Init( 4 , 6 ); Print ( "matrix m

" , m);

Bu örnekte, halihazırda başlatılmış bir matrisi yeniden boyutlandırmak için Init metodunu kullandık ve bu, yeni elemanların rastgele değerlerle doldurulmasıyla sonuçlandı.

Init metodunun önemli bir avantajı, matris/vektör elemanlarının belirli bir kurala göre doldurulabilmesi için parametrelerde bir başlatma fonksiyonun belirtebilmesi yeteneğidir. Örneğin:



void OnStart () { matrix init( 3 , 6 , MatrixSetValues); Print ( "init =

" , init); } void MatrixSetValues( matrix & m, double initial= 1 ) { double value=initial; for ( ulong r= 0 ; r<m.Rows(); r++) { for ( ulong c= 0 ; c<m.Cols(); c++) { m[r][c]=value; value*= 2 ; } } }





Matrisleri ve dizileri kopyalama



Matrisler ve vektörler Copy metodu kullanılarak kopyalanabilir. Ancak, bu veri türlerini kopyalamanın daha basit ve daha tanıdık yolu, = atama operatörünü kullanmaktır. Ayrıca, kopyalama için Assign metodu da kullanılabilir.



matrix a= {{ 2 , 2 }, { 3 , 3 }, { 4 , 4 }}; matrix b=a+ 2 ; matrix c; Print ( "matrix a

" , a); Print ( "matrix b

" , b); c.Assign(b); Print ( "matrix c

" , c);

Assign'ın Copy'den farkı, yalnızca matrisler için değil, hem matrisler hem de diziler için kullanılabilmesidir. Aşağıdaki örnekte int_arr int türü dizisinin bir double türü matrise kopyalanması gösterilmektedir. Elde edilen matris, kopyalanan dizinin boyutuna göre otomatik olarak ayarlanır.

matrix double_matrix=matrix::Full(2,10,3.14); Print ( "double_matrix before Assign()

" , double_matrix); int int_arr[ 5 ][ 5 ]= {{ 1 , 2 }, { 3 , 4 }, { 5 , 6 }}; Print ( "int_arr: " ); ArrayPrint (int_arr); double_matrix.Assign(int_arr); Print ( "double_matrix after Assign(int_arr)

" , double_matrix); }

Böylece, Assign metodu, otomatik boyut ve tür dönüştürmeyle dizilerden matrislere sorunsuz bir şekilde geçiş yapılmasına olanak sağlar.







Zaman serilerini matrislere veya vektörlere kopyalama

Fiyat grafiklerinin analiz edilebilmesi için MqlRates yapısı dizilerinin alınması ve işlenmesi gereklidir. Ancak artık onlarla çalışmanın başka bir yolu daha vardır.



CopyRates metodu, MqlRates yapısının geçmiş verileri serisini doğrudan bir matrise veya vektöre kopyalar. Böylece, “Zaman Serilerine ve Gösterge Verilerine Erişim” bölümündeki fonksiyonları kullanarak gerekli zaman serilerini ilgili dizilere almanıza gerek kalmaz. Ayrıca bir matrise veya vektöre aktarılmaları da gerek yoktur. CopyRates metoduyla fiyatları tek bir çağrıda bir matrise veya vektöre alabilirsiniz. Bir sembol listesi için korelasyon matrisinin nasıl hesaplanacağına dair bir örnek ele alalım: bu değerleri iki şekilde hesaplayalım ve sonuçları karşılaştıralım.



input int InBars = 100 ; input ENUM_TIMEFRAMES InTF = PERIOD_H1 ; void OnStart () { string symbols[]= { "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDJPY" , "USDCAD" , "USDCHF" }; int size= ArraySize (symbols); matrix rates(InBars, size); vector close; for ( int i= 0 ; i<size; i++) { if (close. CopyRates (symbols[i], InTF , COPY_RATES_CLOSE , 1 , InBars )) { rates.Col(close, i); PrintFormat ( "%d. %s: %d Close prices were added to matrix" , i+ 1 , symbols[i], close.Size()); int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbols[i], SYMBOL_DIGITS ); Print (VectorToString(close, 20 , digits)); } else { Print ( "vector.CopyRates(%d,COPY_RATES_CLOSE) failed. Error " , symbols[i], GetLastError ()); return ; } } matrix corr_from_vector= matrix ::Zeros(size, size); Print ( "Compute pairwise correlation coefficients" ); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { for ( int k=i; k<size; k++) { vector v1=rates.Col(i); vector v2=rates.Col(k); double coeff = v1.CorrCoef(v2); PrintFormat ( "corr(%s,%s) = %.3f" , symbols[i], symbols[k], coeff); corr_from_vector[i][k]=coeff; } } Print ( "Correlation matrix on vectors:

" , corr_from_vector); matrix corr_from_matrix=rates.CorrCoef( false ); Print ( "Correlation matrix rates.CorrCoef(false):

" , corr_from_matrix.TriU()); Print ( "How many discrepancy errors between result matrices?" ); ulong errors=corr_from_vector.Compare(corr_from_matrix.TriU(), ( float ) 1 e- 12 ); Print ( "corr_from_vector.Compare(corr_from_matrix,1e-12)=" , errors); Print ( "Output the correlation matrix with headers" ); string header= " " ; for ( int i= 0 ; i<size; i++) header+= " " +symbols[i]; Print (header); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { string line=symbols[i]+ " " ; line+=VectorToString(corr_from_vector.Row(i), size, 3 , 8 ); Print (line); } } string VectorToString( const vector &v, int length= 20 , int digits= 5 , int width= 8 ) { ulong size=( ulong ) MathMin ( 20 , v.Size()); string line= "" ; for ( ulong i= 0 ; i<size; i++) { string value= DoubleToString (v[i], digits); StringReplace (value, ".000" , ".0" ); line+=Indent(width- StringLen (value))+value; } if (v.Size()>size) line+= " ..." ; return (line); } string Indent( int number) { string indent= "" ; for ( int i= 0 ; i<number; i++) indent+= " " ; return (indent); }

Örnek, şunların nasıl yapılabileceğini göstermektedir:

CopyRates’i kullanarak kapanış fiyatlarını alma

Col metodunu kullanarak matrise vektör ekleme



CorrCoef’i kullanarak iki vektör arasındaki korelasyon katsayısını hesaplama

CorrCoef’i kullanarak değer vektörlerini içeren matris üzerinde korelasyon matrisini hesaplama

TriU metodunu kullanarak matrisi üst üçgensel matris haline getirme



Compare metodunu kullanarak iki matrisi karşılaştırma ve tutarsızlıkları bulma





Matris ve vektör işlemleri

Matrisler ve vektörler üzerinde, eleman bazlı olarak toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi matematik işlemleri gerçekleştirilebilir. Bunun yapılabilmesi için her iki nesnenin de aynı türde ve aynı boyutlara sahip olması gerekir. Matrisin veya vektörün her bir elemanı ikinci matrisin veya vektörün karşılık gelen elemanıyla işleme girer.



İkinci terim (çarpan, çıkaran veya bölen) olarak uygun türde (double, float veya complex) bir skaler de kullanılabilir. Bu durumda, matrisin veya vektörün her bir elemanı belirtilen skalerle işleme girecektir.

matrix matrix_a={{ 0.1 , 0.2 , 0.3 },{ 0.4 , 0.5 , 0.6 }}; matrix matrix_b={{ 1 , 2 , 3 },{ 4 , 5 , 6 }}; matrix matrix_c1=matrix_a+matrix_b; matrix matrix_c2=matrix_b-matrix_a; matrix matrix_c3=matrix_a*matrix_b; matrix matrix_c4=matrix_b/matrix_a; matrix_c1=matrix_a+ 1 ; matrix_c2=matrix_b-double_value; matrix_c3=matrix_a* M_PI ; matrix_c4=matrix_b/ 0.1 ; matrix_a+=matrix_b; matrix_a/= 2 ;

Ayrıca, matrisler ve vektörler çoğu matematiksel fonksiyona parametre olarak da iletilebilir. İlgili fonksiyonlar şunlardır: MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. Burada da matrisler ve vektörler eleman bazında işlenir. Örnek:



matrix a= {{ 1 , 4 }, { 9 , 16 }}; Print ( "matrix a=

" ,a); a= MathSqrt (a); Print ( "MatrSqrt(a)=

" ,a);

MathMod ve MathPow durumunda, ikinci parametre olarak uygun boyutta bir skaler veya matris/vektör kullanılabilir.



matrix <T> mat1( 128 , 128 ); matrix <T> mat3(mat1.Rows(),mat1.Cols()); ulong n,size=mat1.Rows()*mat1.Cols(); ... mat2= MathPow (mat1,(T) 1.9 ); for (n= 0 ; n<size; n++) { T res= MathPow (mat1.Flat(n),(T) 1.9 ); if (res!=mat2.Flat(n)) errors++; } mat2= MathPow (mat1,mat3); for (n= 0 ; n<size; n++) { T res= MathPow (mat1.Flat(n),mat3.Flat(n)); if (res!=mat2.Flat(n)) errors++; } ... vector <T> vec1( 16384 ); vector <T> vec3(vec1.Size()); ulong n,size=vec1.Size(); ... vec2= MathPow (vec1,(T) 1.9 ); for (n= 0 ; n<size; n++) { T res= MathPow (vec1[n],(T) 1.9 ); if (res!=vec2[n]) errors++; } vec2= MathPow (vec1,vec3); for (n= 0 ; n<size; n++) { T res= MathPow (vec1[n],vec3[n]); if (res!=vec2[n]) errors++; }





Manipülasyonlar



Matrisler ve vektörler üzerinde, herhangi bir hesaplama gerektirmeyen temel manipülasyonlar da gerçekleştirilebilir:

Transpozisyon

Satırları, sütunları ve köşegenleri alma

Matrisleri yeniden boyutlandırma ve yeniden şekillendirme



Satırları ve sütunları değiştirme



Yeni bir nesneye kopyalama



İki nesneyi karşılaştırma



Bir matrisi birden çok alt matrise bölme

Sıralama



matrix a= {{ 0 , 1 , 2 }, { 3 , 4 , 5 }}; Print ( "matrix a

" , a); Print ( "a.Transpose()

" , a.Transpose());

Aşağıda, Transpose metoduyla bir matris transpozisyonu örneği gösterilmektedir:

Aşağıdaki örneklerde Diag metoduyla bir köşegenin nasıl ayarlanacağı ve alınacağı gösterilmektedir:

vector v1={ 1 , 2 , 3 }; matrix m1; m1.Diag(v1); Print ( "m1

" ,m1); matrix m2; m2.Diag(v1,- 1 ); Print ( "m2

" ,m2); matrix m3; m3.Diag(v1, 1 ); Print ( "m3

" ,m3); matrix m4= matrix ::Full( 4 , 5 , 9 ); m4.Diag(v1, 1 ); Print ( "m4

" ,m4); Print ( "diag -1 - " ,m4.Diag(- 1 )); Print ( "diag 0 - " ,m4.Diag()); Print ( "diag 1 - " ,m4.Diag( 1 ));

Reshape metoduyla matris boyutunu değiştirme:

matrix matrix_a={{ 1 , 2 , 3 },{ 4 , 5 , 6 },{ 7 , 8 , 9 },{ 10 , 11 , 12 }}; Print ( "matrix_a

" ,matrix_a); matrix_a.Reshape( 2 , 6 ); Print ( "Reshape(2,6)

" ,matrix_a); matrix_a.Reshape( 3 , 5 ); Print ( "Reshape(3,5)

" ,matrix_a); matrix_a.Reshape( 2 , 4 ); Print ( "Reshape(2,4)

" ,matrix_a);

Vsplit metoduyla matrisin dikey olarak bölünmesine örnekler:

matrix matrix_a={{ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 }, { 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 }, { 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 }}; matrix splitted[]; ulong parts[]={ 2 , 3 }; matrix_a.Vsplit( 2 ,splitted); for ( uint i= 0 ; i<splitted.Size(); i++) Print ( "splitted " ,i, "

" ,splitted[i]); matrix_a.Vsplit( 3 ,splitted); for ( uint i= 0 ; i<splitted.Size(); i++) Print ( "splitted " ,i, "

" ,splitted[i]); matrix_a.Vsplit(parts,splitted); for ( uint i= 0 ; i<splitted.Size(); i++) Print ( "splitted " ,i, "

" ,splitted[i]);

Col ve Row metotları, yalnızca bir matrisin ilgili elemanlarını almaya değil, aynı zamanda ayrılmamış (unallocated) matrislere, yani boyuta sahip olmayan matrislere elemanlar eklenmesine de olanak tanır. Bunu bir örnekle gösterelim:

vector v1={ 1 , 2 , 3 }; matrix m1; m1.Col(v1, 1 ); Print ( "m1

" ,m1); matrix m2= matrix ::Full( 4 , 5 , 8 ); m2.Col(v1, 2 ); Print ( "m2

" ,m2); Print ( "col 1 - " ,m2.Col( 1 )); Print ( "col 2 - " ,m2.Col( 2 ));





Çarpımlar



Matris çarpımı, sayısal metotlarda yaygın olarak kullanılan temel algoritmalardan biridir. Sinir ağı evrişimli katmanlarında ileri ve geri yayılım algoritmalarının birçok uygulaması bu işleme dayanmaktadır. Genellikle, makine öğrenimi için harcanan tüm zamanın %90-95'e varan kısmında bu işlem yer alır. Tüm çarpım metotları, “Matrislerin ve vektörlerin çarpımları” bölümünde yer almaktadır.



Aşağıdaki örnekte MatMul metoduyla iki matrisin çarpımı gösterilmektedir:

matrix a={{ 1 , 0 , 0 }, { 0 , 1 , 0 }}; matrix b={{ 4 , 1 }, { 2 , 2 }, { 1 , 3 }}; matrix c1=a.MatMul(b); matrix c2=b.MatMul(a); Print ( "c1 =

" , c1); Print ( "c2 =

" , c2);

Kron metoduyla iki matrisin veya bir matris ile bir vektörün Kronecker çarpımına bir örnek:

matrix a={{ 1 , 2 , 3 },{ 4 , 5 , 6 }}; matrix b= matrix ::Identity( 2 , 2 ); vector v={ 1 , 2 }; Print (a.Kron(b)); Print (a.Kron(v));

“MQL5'te matrisler ve vektörler” makalesinden daha fazla örnek:

matrix m35, m52; m35.Init( 3 , 5 ,Arange); m52.Init( 5 , 2 ,Arange); Print ( "1. Product of horizontal vector v[3] and matrix m[3,5]" ); vector v3 = { 1 , 2 , 3 }; Print ( "On the left v3 = " ,v3); Print ( "On the right m35 =

" ,m35); Print ( "v3.MatMul(m35) = horizontal vector v[5]

" ,v3.MatMul(m35)); Print ( "

2. Product of matrix m[1,3] and matrix m[3,5]" ); matrix m13; m13.Init( 1 , 3 ,Arange, 1 ); Print ( "On the left m13 =

" ,m13); Print ( "On the right m35 =

" ,m35); Print ( "m13.MatMul(m35) = matrix m[1,5]

" ,m13.MatMul(m35)); Print ( "

3. Product of matrix m[3,5] and vertical vector v[5]" ); vector v5 = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 }; Print ( "On the left m35 =

" ,m35); Print ( "On the right v5 = " ,v5); Print ( "m35.MatMul(v5) = vertical vector v[3]

" ,m35.MatMul(v5)); Print ( "

4. Product of matrix m[3,5] and matrix m[5,1]" ); matrix m51; m51.Init( 5 , 1 ,Arange, 1 ); Print ( "On the left m35 =

" ,m35); Print ( "On the right m51 =

" ,m51); Print ( "m35.MatMul(m51) = matrix v[3]

" ,m35.MatMul(m51)); Print ( "

5. Product of matrix m[3,5] and matrix m[5,2]" ); Print ( "On the left m35 =

" ,m35); Print ( "On the right m52 =

" ,m52); Print ( "m35.MatMul(m52) = matrix m[3,2]

" ,m35.MatMul(m52)); Print ( "

6. Product of horizontal vector v[5] and matrix m[5,2]" ); Print ( "On the left v5 =

" ,v5); Print ( "On the right m52 =

" ,m52); Print ( "v5.MatMul(m52) = horizontal vector v[2]

" ,v5.MatMul(m52)); Print ( "

7. Outer() product of horizontal vector v[5] and vertical vector v[3]" ); Print ( "On the left v5 =

" ,v5); Print ( "On the right v3 =

" ,v3); Print ( "v5.Outer(v3) = matrix m[5,3]

" ,v5.Outer(v3));





Dönüşümler



Matris dönüşümleri, verilerle çalışırken en sık kullanılan işlemlerdir. Birçok karmaşık matris işlemi, bilgisayarların sınırlı doğruluğu nedeniyle verimli veya kararlı bir şekilde çözülemez.



Matris dönüşümleri (veya ayrışmaları), matrisi bileşen parçalarına indirgeyen metotlardır, bu da daha karmaşık matris işlemlerinin hesaplanmasını kolaylaştırır. Matrisi çarpanlara ayırma metotları olarak da adlandırılan matris ayrışması metotları, lineer denklem sistemlerinin çözülmesi, matrisin tersinin ve determinantının hesaplanması gibi temel işlemler için bile bilgisayarlarda lineer cebirin bel kemiğidir.



Makine öğrenimi, orijinal matrisin farklı üç matrisin çarpımı olarak temsil edilmesini sağlayan Tekil Değer Ayrışmasını (Singular Value Decomposition, SVD) yaygın olarak kullanır. SVD, en küçük kareler yaklaşımından sıkıştırma ve görüntü tanımaya kadar çeşitli problemleri çözmek için kullanılır.

SVD metoduyla bir tekil değer ayrışması örneği:



matrix a= {{ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 }}; a=a- 4 ; Print ( "matrix a

" , a); a.Reshape( 3 , 3 ); matrix b=a; Print ( "matrix b

" , b); matrix U, V; vector singular_values; b.SVD(U, V, singular_values); Print ( "U

" , U); Print ( "V

" , V); Print ( "singular_values = " , singular_values); matrix matrix_s; matrix_s.Diag(singular_values); Print ( "matrix_s

" , matrix_s); matrix matrix_vt=V.Transpose(); Print ( "matrix_vt

" , matrix_vt); matrix matrix_usvt=(U.MatMul(matrix_s)).MatMul(matrix_vt); Print ( "matrix_usvt

" , matrix_usvt); ulong errors=( int )b.Compare(matrix_usvt, 1 e- 9 ); double res=(errors== 0 ); Print ( "errors=" , errors); matrix U_Ut=U.MatMul(U.Transpose()); Print ( "U_Ut

" , U_Ut); Print ( "Ut_U

" , (U.Transpose()).MatMul(U)); matrix vt_V=matrix_vt.MatMul(V); Print ( "vt_V

" , vt_V); Print ( "V_vt

" , V.MatMul(matrix_vt)); }

Yaygın olarak kullanılan bir diğer dönüşüm de, Ax=b lineer denklem sisteminin (A matrisi simetrik ve pozitif tanımlıysa) çözülmesi için kullanılabilen Cholesky ayrışmasıdır.

MQL5'te, Cholesky ayrışması, Cholesky metodu kullanılarak gerçekleştirilir:

matrix matrix_a= {{ 5.7998084 , - 2.1825367 }, {- 2.1825367 , 9.85910595 }}; matrix matrix_l; Print ( "matrix_a

" , matrix_a); matrix_a.Cholesky(matrix_l); Print ( "matrix_l

" , matrix_l); Print ( "check

" , matrix_l.MatMul(matrix_l.Transpose()));

Mevcut metotların listesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:



Fonksiyon Eylem Cholesky Matrisin Cholesky ayrışmasını hesaplar Eig Kare matrisin özdeğerlerini ve sağ özvektörlerini hesaplar EigVals Genel matrisin özdeğerlerini hesaplar LU Alt üçgensel matris ve üst üçgensel matrisin çarpımı olan matrisin LU ayrışması LUP Yalnızca satır permütasyonları ile LU ayrışması olarak, kısmi pivotlu LUP ayrışması: PA=LU PA=LU QR Matrisin qr ayrışmasını hesaplar SVD Matrisin tekil değer ayrışmasını hesaplar



İstatistikler

Matrisdeki/vektördeki maksimum ve minimum değer ve indeksleri

Elemanların toplamı ve çarpımının yanı sıra kümülatif toplamı ve çarpımı

Matris/vektör değerlerinin medyanı, ortalaması, aritmetik ortalaması ve ağırlıklı aritmetik ortalaması

Standart sapma ve eleman varyansı

Yüzdelik dilimler ve dağılım dilimleri

Belirtilen veri dizisi üzerinde oluşturulan regresyon çizgisinden sapma hatası olarak regresyon metriği

İstatistik metotları ” bölümündeki metotlar, matrislerin ve vektörlerin tanımlayıcı istatistiklerinin hesaplanması için kullanılır. Şunların elde edilmesine olanak tanırlar:

Std metoduyla standart sapmanın hesaplanmasına bir örnek:



matrixf matrix_a={{ 10 , 3 , 2 },{ 1 , 8 , 12 },{ 6 , 5 , 4 },{ 7 , 11 , 9 }}; Print ( "matrix_a

" ,matrix_a); vectorf cols_std=matrix_a.Std( 0 ); vectorf rows_std=matrix_a.Std( 1 ); float matrix_std=matrix_a.Std(); Print ( "cols_std " ,cols_std); Print ( "rows_std " ,rows_std); Print ( "std value " ,matrix_std);

Quantile metoduyla dağılım dilimlerinin hesaplanması:

matrixf matrix_a={{ 1 , 2 , 3 },{ 4 , 5 , 6 },{ 7 , 8 , 9 },{ 10 , 11 , 12 }}; Print ( "matrix_a

" ,matrix_a); vectorf cols_percentile=matrix_a.Percentile( 50 , 0 ); vectorf rows_percentile=matrix_a.Percentile( 50 , 1 ); float matrix_percentile=matrix_a.Percentile( 50 ); Print ( "cols_percentile " ,cols_percentile); Print ( "rows_percentile " ,rows_percentile); Print ( "percentile value " ,matrix_percentile);





Özellikler

"Özellik metotları" bölümündeki metotlar aşağıdaki değerlerin elde edilmesine olanak sağlar: Matristeki satır ve sütun sayısı



Norm ve koşul numarası

Matrisin determinantı, rankı, izi ve spektrumu



Rank metoduyla bir matrisin rankını hesaplama:

matrix a= matrix ::Eye( 4 , 4 );; Print ( "matrix a

" , a); Print ( "a.Rank()=" , a.Rank()); matrix I= matrix ::Eye( 4 , 4 ); I[ 3 , 3 ] = 0 .; Print ( "I

" , I); Print ( "I.Rank()=" , I.Rank()); matrix b= matrix ::Ones( 1 , 4 ); Print ( "b

" , b); Print ( "b.Rank()=" , b.Rank());; matrix zeros= matrix ::Zeros( 4 , 1 ); Print ( "zeros

" , zeros); Print ( "zeros.Rank()=" , zeros.Rank()); Norm metoduyla bir matrisin normunu hesaplama:

matrix a= {{ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 }}; a=a- 4 ; Print ( "matrix a

" , a); a.Reshape( 3 , 3 ); matrix b=a; Print ( "matrix b

" , b); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_INF)" , b.Norm( MATRIX_NORM_INF )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_INF)" , b.Norm( MATRIX_NORM_MINUS_INF )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_P1)=)" , b.Norm( MATRIX_NORM_P1 )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_MINUS_P1 )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_P2 )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_MINUS_P2 ));

Denklem çözme

Makine öğrenimi metotlarında ve optimizasyon problemlerinde, genellikle bir doğrusal denklem sisteminin çözümünü bulmak gerekir. “Lineer denklem sistemlerini çözmek için matris metotları” bölümü, matris türüne bağlı olarak bu tür denklemlerin çözülmesine olanak sağlayan dört metot içerir. Fonksiyon Eylem Solve Lineer matris denklemini veya lineer cebirsel denklem sistemini çözer LstSq Lineer cebirsel denklem sisteminin en küçük kareler çözümünü geri döndürür (kare olmayan veya dejenere matrisler için) Inv Jordan-Gauss yöntemiyle kare tersinir matrisin çarpımsal tersini hesaplar PInv Moore-Penrose yöntemiyle matrisin yalancı tersini hesaplar A*x=b denklemini çözmek için bir örnek ele alalım: A*x=b denklemini çözmek için bir örnek ele alalım:

Çözüm vektörü x'i bulmamız gerekiyor. A matrisi kare değildir ve bu nedenle burada Solve metodunu kullanamayız. Dolayısıyla, kare olmayan veya dejenere matrislerin yaklaşık olarak çözülmesini sağlayan

Dolayısıyla, kare olmayan veya dejenere matrislerin yaklaşık olarak çözülmesini sağlayan LstSq metodunu kullanacağız. matrix a={{ 3 , 2 }, { 4 ,- 5 }, { 3 , 3 }}; vector b={ 7 , 40 , 3 }; vector x=a.LstSq(b); Print ( "x=" , x); vector b1=a.MatMul(x); Print ( "b11=" ,b1); Kontrol, bulunan x vektörünün bu denklem sisteminin çözümü olduğunu gösterdi.



Makine öğrenimi metotları

Makine öğreniminde kullanılabilecek üç matris ve vektör metodu vardır.

Fonksiyon Eylem Activation Aktivasyon fonksiyonunun değerlerini hesaplar ve onları iletilen vektöre/matrise yazar Derivative Aktivasyon fonksiyonunun türevinin değerlerini hesaplar ve onları iletilen vektöre/matrise yazar Loss Kayıp fonksiyonunun değerlerini hesaplar ve onları iletilen vektöre/matrise yazar Aktivasyon fonksiyonları, sinir ağlarında girdilerin ağırlıklı toplamına dayalı olarak çıktı değeri elde etmek için kullanılır. Aktivasyon fonksiyonunun seçimi, sinir ağının yetenekleri ve performansı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

En iyi bilinen aktivasyon fonksiyonlarından biri sigmoiddir.





Yerleşik Activation metodu, ENUM_ACTIVATION_FUNCTION numaralandırmasında bulunan on beş tür aktivasyon fonksiyonundan birinin ayarlanmasına olanak tanır:

Tanımlayıcı Açıklama AF_ELU Üstel Lineer Birim (Exponential Linear Unit) AF_EXP Üstel (Exponential) AF_GELU Gauss Hata Lineer Birimi (Gaussian Error Linear Unit) AF_HARD_SIGMOID Sert Sigmoid (Hard Sigmoid) AF_LINEAR Lineer (Linear) AF_LRELU Sızıntılı Düzeltilmiş Lineer Birim (Leaky REctified Linear Unit) AF_RELU Düzeltilmiş Lineer Birim (REctified Linear Unit) AF_SELU Ölçekli Üstel Lineer Birim (Scaled Exponential Linear Unit) AF_SIGMOID Sigmoid AF_SOFTMAX Softmax AF_SOFTPLUS Softplus AF_SOFTSIGN Softsign AF_SWISH Swish AF_TANH Hiperbolik tanjant fonksiyonu AF_TRELU Eşikli Düzeltilmiş Lineer Birim (Thresholded REctified Linear Unit)

Bir sinir ağını eğitmenin görevi, kayıp fonksiyonunun kullanıldığı eğitim örneklemindeki hatayı en aza indiren bir algoritma bulmaktır. Sapma, ENUM_LOSS_FUNCTION numaralandırmasında bulunan on dört türden birinin ayarlanmasına olanak tanıyan Loss metodu kullanılarak hesaplanır.

Elde edilen sapma değerleri daha sonra sinir ağının parametrelerinin iyileştirilmesi için kullanılır. Bu da aktivasyon fonksiyonunun türevinin değerlerini hesaplayan ve onları iletilen vektöre/matrise yazan Derivative metodu kullanılarak yapılır. Sinir ağı eğitim süreci "MQL dili kullanarak sıfırdan bir Derin Sinir Ağı programlama" makalesindeki animasyonda görsel olarak ifade edilmektedir.



OpenCL'de iyileştirmeler



CLBufferWrite ve CLBufferRead fonksiyonlarına matrisler ve vektörler için destek eklendi. Bu fonksiyonlar için ilgili overloadlar mevcuttur. Matris için bir örnek aşağıda gösterilmektedir.



Matristeki değerleri arabelleğe yazar ve başarı durumunda true geri döndürür.

uint CLBufferWrite ( int buffer, uint buffer_offset, matrix <T> &mat );

OpenCL arabelleğini matrise okur ve başarı durumunda true geri döndürür.

uint CLBufferRead ( int buffer, uint buffer_offset, const matrix & mat, ulong rows=- 1 , ulong cols=- 1 );

İki matrisin çarpımı örneğiyle yeni overloadların kullanımını inceleyelim. Hesaplamaları üç şekilde yapalım:

Matris çarpımı algoritmasını gösteren saf yol

Yerleşik MatMul metodu



OpenCL'de paralel hesaplama

Elde edilen matrisler, iki matrisin elemanlarını belirli bir hassasiyetle karşılaştıran Compare metodu kullanılarak kontrol edilecektir.

#define M 3000 #define K 2000 #define N 3000 const string clSrc= "#define N " + IntegerToString (N)+ " \r

" "#define K " + IntegerToString (K)+ " \r

" " \r

" "__kernel void matricesMul( __global float *in1, \r

" " __global float *in2, \r

" " __global float *out ) \r

" "{ \r

" " int m = get_global_id( 0 ); \r

" " int n = get_global_id( 1 ); \r

" " float sum = 0.0; \r

" " for( int k = 0; k < K; k ++ ) \r

" " sum += in1[ m * K + k ] * in2[ k * N + n ]; \r

" " out[ m * N + n ] = sum; \r

" "} \r

" ; void OnStart () { MathSrand (( int ) TimeCurrent ()); matrixf mat1(M, K, MatrixRandom) ; matrixf mat2(K, N, MatrixRandom); uint start= GetTickCount (); matrixf matrix_naive=matrixf::Zeros(M, N); for ( int m= 0 ; m<M; m++) for ( int k= 0 ; k<K; k++) for ( int n= 0 ; n<N; n++) matrix_naive[m][n]+=mat1[m][k]*mat2[k][n]; uint time_naive= GetTickCount ()-start; start= GetTickCount (); matrixf matrix_matmul=mat1.MatMul(mat2); uint time_matmul= GetTickCount ()-start; matrixf matrix_opencl=matrixf::Zeros(M, N); int cl_ctx; if ((cl_ctx= CLContextCreate ( CL_USE_GPU_ONLY ))== INVALID_HANDLE ) { Print ( "OpenCL not found, exit" ); return ; } int cl_prg; int cl_krn; int cl_mem_in1; int cl_mem_in2; int cl_mem_out; cl_prg = CLProgramCreate (cl_ctx, clSrc); cl_krn = CLKernelCreate (cl_prg, "matricesMul" ); cl_mem_in1= CLBufferCreate (cl_ctx, M*K* sizeof ( float ), CL_MEM_READ_WRITE ); cl_mem_in2= CLBufferCreate (cl_ctx, K*N* sizeof ( float ), CL_MEM_READ_WRITE ); cl_mem_out= CLBufferCreate (cl_ctx, M*N* sizeof ( float ), CL_MEM_READ_WRITE ); CLSetKernelArgMem (cl_krn, 0 , cl_mem_in1); CLSetKernelArgMem (cl_krn, 1 , cl_mem_in2); CLSetKernelArgMem (cl_krn, 2 , cl_mem_out); CLBufferWrite (cl_mem_in1, 0 , mat1); CLBufferWrite (cl_mem_in2, 0 , mat2); CLBufferWrite (cl_mem_out, 0 , matrix_opencl); start= GetTickCount (); uint offs[ 2 ] = { 0 , 0 }; uint works[ 2 ] = {M, N}; start= GetTickCount (); bool ex= CLExecute (cl_krn, 2 , offs, works); if ( CLBufferRead (cl_mem_out, 0 , matrix_opencl)) PrintFormat ( "Matrix [%d x %d] read " , matrix_opencl.Rows(), matrix_opencl.Cols()); else Print ( "CLBufferRead(cl_mem_out, 0, matrix_opencl failed. Error " , GetLastError ()); uint time_opencl= GetTickCount ()-start; Print ( "Compare computation times of the methods" ); PrintFormat ( "Naive product time = %d ms" ,time_naive); PrintFormat ( "MatMul product time = %d ms" ,time_matmul); PrintFormat ( "OpenCl product time = %d ms" ,time_opencl); CLFreeAll(cl_ctx, cl_prg, cl_krn, cl_mem_in1, cl_mem_in2, cl_mem_out); Print ( "How many discrepancy errors between result matrices?" ); ulong errors=matrix_naive.Compare(matrix_matmul,( float ) 1 e- 12 ); Print ( "matrix_direct.Compare(matrix_matmul,1e-12)=" ,errors); errors=matrix_matmul.Compare(matrix_opencl, float ( 1 e- 12 )); Print ( "matrix_matmul.Compare(matrix_opencl,1e-12)=" ,errors); } void MatrixRandom(matrixf& m) { for ( ulong r= 0 ; r<m.Rows(); r++) { for ( ulong c= 0 ; c<m.Cols(); c++) { m[r][c]=( float )(( MathRand ()- 16383.5 )/ 32767 .); } } } void CLFreeAll( int cl_ctx, int cl_prg, int cl_krn, int cl_mem_in1, int cl_mem_in2, int cl_mem_out) { CLBufferFree (cl_mem_in1); CLBufferFree (cl_mem_in2); CLBufferFree (cl_mem_out); CLKernelFree (cl_krn); CLProgramFree (cl_prg); CLContextFree (cl_ctx); }

Bu örnekteki OpenCL kodunun ayrıntılı açıklaması "OpenCL: Sade Programlamadan Daha Öngörülü Programlamaya Doğru” makalesinde yer almaktadır.







Daha fazla iyileştirme



Ek olarak, yapı 3390’da, OpenCL ile çalışma konusunda GPU kullanımını etkileyen iki kısıtlama kaldırdı.







int cl_ctx; if ((cl_ctx= CLContextCreate (CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY))==INVALID_HANDLE) { Print ( "OpenCL not found" ); return ; }

Artık maksimum OpenCL nesnesi sayısı 65536'ya kadar çıkabilir, öncesinde bu sayı 256’yla sınırlıydı. MQL5 programında OpenCL nesnesi tanıtıcıları, CLContextCreate CLBufferCreate ve CLProgramCreate fonksiyonları kullanılarak oluşturulur. Önceki 256 tanıtıcı sınırı, makine öğrenimi metotlarının etkili kullanımı için yeterli değildi.Artık, double desteği olmayan grafik kartlarında da OpenCL kullanımına izin veriliyor. Öncesinde, MQL5 programlarında yalnızca double desteği olan GPU'lara izin veriliyordu. Ancak birçok görev ise float kullanılarak yapılan hesaplamaları mümkün kılmaktadır. float türü, daha az yer kapladığından, paralel hesaplama için yerel olarak kabul edilir. Dolayısıyla, eski gereklilik artık kaldırılmıştır.Belirli görevler için double desteği olan GPU'ların zorunlu kullanımını ayarlamak için CLContextCreate çağrısında CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY kullanabilirsiniz.

OpenCL ile çalışma konusundaki bu değişiklikler, doğrudan matrisler ve vektörlerle ilgili olmasa da, makine öğreniminin ihtiyaçları doğrultusundaki MQL5 dilini geliştirme çabalarımızla ilişkilidir.







Makine öğreniminde MQL5'in geleceği



Geçtiğimiz yıllarda, gelişmiş teknolojileri MQL5 diline dahil etmek için çok şey yaptık:

ALGLIB sayısal metotlar kütüphanesini MQL5'e port ettik



Bulanık mantık ve istatistik metotları içeren matematik kütüphanesini uyguladık



plot fonksiyonunun analoğu olarak grafik kütüphanesini hayata geçirdik



Python komut dosyalarının doğrudan terminalde çalıştırılabilmesi için Python ile entegrasyon gerçekleştirdik



3D grafikler oluşturulabilmesi için DirectX fonksiyonları ekledik



Veri tabanlarıyla çalışmak için yerel SQLite desteğini tanıttık

Yeni veri türleri ekledik: gerekli tüm metotlarla birlikte matrisler ve vektörler

MQL5 dili gelişmeye devam ederken, en öncelikli yönlerden biri de makine öğrenimi olacaktır. Daha fazla gelişmek için büyük planlarımız var. Bu yüzden bizimle kalın, bizi destekleyin ve bizimle birlikte öğrenmeye devam edin.