SQLite: MQL5'te SQL veritabanlarıyla yerel olarak çalışma

MetaTrader 5'te modern algoritmik ticaret

MQL5, hem sözdizimi hem de hesaplama hızı açısından C++'a olabildiğince yakın olduğundan dolayı algoritmik ticaret için mükemmel bir çözümdür. MetaTrader 5 platformu, kullanıcılarının basit ticaret görevlerinin ötesine geçmelerini ve her türlü karmaşıklıkta analiz sistemleri oluşturmalarını mümkün kılan, böylece ticaret robotları ve özel göstergeler geliştirmelerine olanak sağlayan modern ve özelleşmiş bir dil sunmaktadır.





Veritabanlarıyla çalışmak için fonksiyonlar

Ticaret stratejilerinin geliştirilmesi, büyük miktarda verinin işlenmesiyle ilişkilidir. Bugün artık sadece hızlıca bir MQL5 programı şeklinde bir ticaret algoritması yazmak yeterli değildir. Güvenilir sonuçlar elde etmek için, yatırımcıların ayrıca çeşitli ticaret enstrümanları üzerinde çok sayıda test ve optimizasyon gerçekleştirmesi, sonuçları kaydetmesi, işlemesi ve analiz yapması ve devamında bir sonraki adıma karar vermesi gerekmektedir.

Artık basit ve popüler SQLite motorunu doğrudan MQL5'te kullanarak veritabanlarıyla çalışabilirsiniz. Geliştiricilerin web sitesindeki testlerin sonuçları, SQL sorgularının yüksek hızda yürütüldüğünü göstermektedir. Çoğu görevde PostgreSQL ve MySQL'den daha iyi performans göstermektedir. Biz de bu testlerin MQL5 ve LLVM 9.0.0 üzerinde uygulanma hızlarını karşılaştırdık ve sonuçları tablo halinde düzenledik. Sonuçlar milisaniye cinsinden verilmiştir - ne kadar düşükse o kadar iyidir.

Ad

Açıklama

LLVM

MQL5

Test 1

1000 INSERTs

11572

8488

Test 2

25000 INSERTs in a transaction

59

60

Test 3

25000 INSERTs into an indexed table

102

105

Test 4

100 SELECTs without an index

142

150

Test 5

100 SELECTs on a string comparison

391

390

Test 6

Creating an index

43

33

Test 7

5000 SELECTs with an index

385

307

Test 8

1000 UPDATEs without an index

58

54

Test 9

25000 UPDATEs with an index

161

165

Test 10

25000 text UPDATEs with an index

124

120

Test 11 INSERTs from a SELECT

84

84

Test 12

DELETE without an index

25

74

Test 13

DELETE with an index

70

72

Test 14 A big INSERT after a big DELETE

62

66

Test 15 A big DELETE followed by many small INSERTs

33

33

Test 16 DROP TABLE: finished

42

40



Test ayrıntılarını ekteki SqLiteTest.zip dosyasında bulabilirsiniz. Ölçümlerin yapıldığı bilgisayarın teknik özellikleri: Windows 10 x64, Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz.

Yukarıdaki sonuçlar, MQL5'te veritabanlarıyla çalışırken maksimum performanstan emin olabileceğimizi göstermektedir. SQL ile daha önce hiç karşılaşmamış olanlar, yapılandırılmış sorgu dilinin (Structured Query Language, SQL), karmaşık döngülere ve örneklemelere ihtiyaç duymadan birçok görevi hızlı ve zarif bir şekilde çözmelerine olanak tanıdığını görecektir.





Basit sorgu örneği



Veritabanları bilgileri tablolar şeklinde depolar, yeni veriler alma/değiştirme ve ekleme işlemleri ise SQL dilinde sorgular kullanılarak yapılır. Şimdi basit bir veritabanının nasıl oluşturulacağını ve ondan nasıl veri alınacağını görmek adına bir örneğe göz atalım.



void OnStart () { string filename= "company.sqlite" ; int db= DatabaseOpen (filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE | DATABASE_OPEN_COMMON ); if (db== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DB: " , filename, " open failed with code " , GetLastError ()); return ; } ... working with the database DatabaseClose (db); }

Veritabanı oluşturma ve kapatma, dosyalarla çalışmaya benzerdir. Önce veritabanı için bir tanıtıcı oluşturuyoruz, sonra kontrol ediyoruz ve son olarak kapatıyoruz.



Ardından, veritabanında tablonun var olup olmadığını kontrol ediyoruz. Tablo halihazırda mevcutsa, örneğimizde olduğu gibi aynı verileri ekleme girişimi bir hatayla sonuçlanacaktır.



if ( DatabaseTableExists (db, "COMPANY" )) { if (! DatabaseExecute (db, "DROP TABLE COMPANY" )) { Print ( "Failed to drop table COMPANY with code " , GetLastError ()); DatabaseClose (db); return ; } } if (! DatabaseExecute (db, "CREATE TABLE COMPANY(" "ID INT PRIMARY KEY NOT NULL," "NAME TEXT NOT NULL," "AGE INT NOT NULL," "ADDRESS CHAR(50)," "SALARY REAL );" )) { Print ( "DB: " , filename, " create table failed with code " , GetLastError ()); DatabaseClose (db); return ; }

Tablo, sorgular kullanılarak oluşturulur ve silinir. Yürütme sonucu her zaman kontrol edilmelidir. COMPANY tablosunda yalnızca beş alan bulunmaktadır: ID, NAME, AGE, ADDRESS ve SALARY. ID alanı bir anahtardır, yani benzersiz bir indekstir. İndeksler, her girdinin güvenilir bir şekilde tanımlanmasına olanak sağlar ve onları birbirine bağlamak için farklı tablolarda kullanılabilir. Bu, bir pozisyon kimliğinin o pozisyona ait tüm işlemleri ve emirleri nasıl birbirine bağladığına benzerdir.

Şimdi tabloyu verilerle doldurmamız gerekiyor. Bu, INSERT sorgusu kullanılarak yapılır:

if (! DatabaseExecute (db, "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (1,'Paul',32,'California',25000.00); " "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (2,'Allen',25,'Texas',15000.00); " "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (3,'Teddy',23,'Norway',20000.00);" "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (4,'Mark',25,'Rich-Mond',65000.00);" )) { Print ( "DB: " , filename, " insert failed with code " , GetLastError ()); DatabaseClose (db); return ; }

Gördüğümüz gibi, COMPANY tablosuna dört girdi eklendi. Her girdi için alanların sırası ve bu alanlara eklenecek değerler belirtilir. Her girdi, tek bir sorgu halinde ayrı "INSERT..." sorguları tarafından eklenir. Başka bir deyişle, her girdiyi ayrı bir DatabaseExecute() çağrısı ile tabloya ekleyebiliriz.



Komut dosyasının sonunda veritabanı company.sqlite dosyasına kaydedileceğinden, bir dahaki sefere çalıştırıldığında, aynı verileri aynı ID’lerle COMPANY tablosuna yazmaya çalışacağız. Bu, hataya neden olacaktır. Dolayısıyla, komut dosyası her çalıştırıldığında sıfırdan başlamak adına önce tabloyu siliyoruz.

Şimdi COMPANY tablosundan SALARY alanı > 15000 olan tüm girdileri alalım. Bu, sorgu metnini derleyen ve daha sonra DatabaseRead() veya DatabaseReadBind()’da kullanılmak üzere ona bir tanıtıcı geri döndüren DatabasePrepare() fonksiyonu kullanılarak yapılır.



int request= DatabasePrepare (db, "SELECT * FROM COMPANY WHERE SALARY>15000" ); if (request== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DB: " , filename, " request failed with code " , GetLastError ()); DatabaseClose (db); return ; }

Sorgu başarıyla oluşturulduktan sonra yürütme sonuçlarını almamız gerekiyor. Bunu, ilk çağrı sırasında sorguyu yürüten ve sonuçlardaki ilk girdiye hareket eden DatabaseRead()’i kullanarak yapacağız. Sonraki her çağrıda, sona ulaşana kadar bir sonraki girdiyi okur. Bizim durumumuzda false geri döndürecektir, bu, başka girdi yok anlamına gelir.

int id, age; string name, address; double salary; Print ( "Persons with salary > 15000:" ); for ( int i= 0 ; DatabaseRead (request); i++) { if ( DatabaseColumnInteger (request, 0 , id) && DatabaseColumnText (request, 1 , name) && DatabaseColumnInteger (request, 2 , age) && DatabaseColumnText (request, 3 , address) && DatabaseColumnDouble (request, 4 , salary)) Print (i, ": " , id, " " , name, " " , age, " " , address, " " , salary); else { Print (i, ": DatabaseRead() failed with code " , GetLastError ()); DatabaseFinalize (request); DatabaseClose (db); return ; } } DatabaseFinalize (request);

Yürütme sonucu aşağıdaki gibi olacaktır:

Persons with salary > 15000 : 0 : 1 Paul 32 California 25000.0 1 : 3 Teddy 23 Norway 20000.0 2 : 4 Mark 25 Rich-Mond 65000.0





MetaEditor'da SQL sorgularında hata ayıklama



Örneğin tam kodu DatabaseRead.mq5 dosyasındadır.

Veritabanıyla çalışmaya yönelik tüm fonksiyonlar, başarısız bir çağrı durumunda bir hata kodu geri döndürür. Şu dört basit kuralı izlerseniz, onlarla çalışırken herhangi bir sorun oluşmasını önlersiniz:

DatabaseFinalize() tarafından kullanıldıktan sonra tüm sorgu tanıtıcıları yok edilmelidir; Veritabanı, tamamlanmadan önce DatabaseClose() ile kapatılmalıdır; Sorgu yürütme sonuçları kontrol edilmelidir; Bir hata durumunda, önce sorgu yok edilmeli, ardından veritabanı kapatılmalıdır.



En zor şey, sorgu oluşturulmamışsa hatanın ne olduğunu anlamaktır. MetaEditor *.sqlite dosyalarının açılmasına ve SQL sorguları kullanılarak onlarla çalışılmasına olanak tanır. Oluşturulan company.sqlite örnek dosyasını kullanarak bunun nasıl yapıldığını görelim:



1. Ortak terminal klasöründen company.sqlite dosyasını açıyoruz. 2. Veritabanını açtıktan sonra Kılavuzda COMPANY tablosunu görebiliriz. Üzerine çift tıklayın.

3. SELECT * FROM COMPANY sorgusu, durum çubuğunda otomatik olarak oluşturulur. 4. Sorgu otomatik olarak yürütülür. Ayrıca F9'a basılarak veya Yürüt düğmesine tıklanarak da yürütülebilir.

5. Sorgunun yürütme sonucuna bakıyoruz. 6. Bir şeyler ters giderse, hatalar düzenleyicinin günlüğünde görüntülenir.







SQL sorgularını kullanarak örneğin toplam ve ortalama gibi tablo alanları hakkında istatistikler elde edebiliriz. Sorguları yapalım ve çalışıp çalışmadıklarını kontrol edelim.





Şimdi bu sorguları MQL5 kodunda uygulayabiliriz:

Print ( "Some statistics:" ); request= DatabasePrepare (db, " SELECT SUM(SALARY) FROM COMPANY " ); if (request== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DB: " , filename, " request failed with code " , GetLastError ()); DatabaseClose (db); return ; } while ( DatabaseRead (request)) { double total_salary; DatabaseColumnDouble (request, 0 , total_salary); Print ( " Total salary=" , total_salary ); } DatabaseFinalize (request); request= DatabasePrepare (db, " SELECT AVG(SALARY) FROM COMPANY " ); if (request== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DB: " , filename, " request failed with code " , GetLastError ()); ResetLastError (); DatabaseClose (db); return ; } while ( DatabaseRead (request)) { double aver_salary; DatabaseColumnDouble (request, 0 , aver_salary); Print ( " Average salary=" , aver_salary ); } DatabaseFinalize (request);

Yürütme sonuçlarını karşılaştırabiliriz:



Some statistics: Total salary= 125000.0 Average salary= 31250.0





DatabaseReadBind() kullanılarak sorgu sonuçlarının yapıya otomatik olarak okunması



DatabaseRead() fonksiyonu, sorgu sonucundaki tüm girdilerin üzerinden geçilmesine ve böylece sonuç tablosundaki her bir sütun hakkında tam veri elde edilmesine olanak tanır:

DatabaseColumnName

DatabaseColumnType

DatabaseColumnSize

DatabaseColumnText

DatabaseColumnInteger

DatabaseColumnLong — long tipinde al ,

DatabaseColumnDouble — double tipinde al ,



DatabaseColumnBlob — dizi olarak al.

Bu fonksiyonlar, herhangi bir sorgunun sonuçlarıyla toplu bir şekilde çalışılmasına olanak sağlar. Ancak bunun bedeli ise aşırı koddur. Sorgu sonuçlarının yapısı önceden biliniyorsa, tüm girdinin yapıya hemen okunmasını sağlayan DatabaseReadBind() fonksiyonunu kullanmak daha iyidir. Önceki örneği şu şekilde yeniden yazabiliriz - ilk olarak Person yapısını bildiriyoruz:



struct Person { int id; string name; int age; string address; double salary; };

Ardından, DatabaseReadBind(request, person) ile sorgu sonuçlarından her girdiyi okuyacağız:



Person person; Print ( "Persons with salary > 15000:" ); for ( int i= 0 ; DatabaseReadBind (request, person); i++) Print (i, ": " , person.id, " " , person.name, " " , person.age, " " , person.address, " " , person.salary); DatabaseFinalize (request);

Böylece mevcut girdiden tüm alanların değerlerini, ayrı ayrı okumaya gerek kalmadan, anında alıyoruz.







İşlemleri DatabaseTransactionBegin()/DatabaseTransactionCommit() içerisine sararak hızlandırma



Bir tabloyla çalışırken, INSERT, UPDATE veya DELETE komutlarını toplu olarak kullanmak gerekebilir. Bunu yapmanın en iyi yolu işlemleri kullanmaktır. İşlemler yapılırken önce veritabanı kilitlenir (DatabaseTransactionBegin). Devamında toplu değişiklik komutları gerçekleştirilir ve kaydedilir (DatabaseTransactionCommit), bir hata varlığında ise iptal edilir (DatabaseTransactionRollback).

DatabasePrepare fonksiyonunun açıklaması, işlemlerin kullanımına ilişkin bir örnek içermektedir:

ulong deal_ticket; long order_ticket; long position_ticket; datetime time; long type ; long entry ; string symbol; double volume; double price; double profit; double swap; double commission; long magic; long reason; bool failed= false ; int deals= HistoryDealsTotal (); DatabaseTransactionBegin (database) ; for ( int i= 0 ; i<deals; i++) { deal_ticket= HistoryDealGetTicket (i); order_ticket= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_ORDER ); position_ticket= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_POSITION_ID ); time= ( datetime ) HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TIME ); type= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TYPE ); entry= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_ENTRY ); symbol= HistoryDealGetString (deal_ticket, DEAL_SYMBOL ); volume= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_VOLUME ); price= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_PRICE ); profit= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_PROFIT ); swap= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_SWAP ); commission= HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_COMMISSION ); magic= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_MAGIC ); reason= HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_REASON ); string request_text= StringFormat ( "INSERT INTO DEALS (ID,ORDER_ID,POSITION_ID,TIME,TYPE,ENTRY,SYMBOL,VOLUME,PRICE,PROFIT,SWAP,COMMISSION,MAGIC,REASON)" "VALUES (%d, %d, %d, %d, %d, %d, '%s', %G, %G, %G, %G, %G, %d, %d)" , deal_ticket, order_ticket, position_ticket, time, type, entry, symbol, volume, price, profit, swap, commission, magic, reason); if (! DatabaseExecute (database, request_text)) { PrintFormat ( "%s: failed to insert deal #%d with code %d" , __FUNCTION__ , deal_ticket, GetLastError ()); PrintFormat ( "i=%d: deal #%d %s" , i, deal_ticket, symbol); failed= true ; break ; } } if (failed) { DatabaseTransactionRollback (database); PrintFormat ( "%s: DatabaseExecute() failed with code %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return ( false ); } DatabaseTransactionCommit (database);

İşlemler, DatabaseTransactionBegin örneğinde gösterildiği gibi toplu tablo işlemlerinin yüzlerce kat hızlandırılmasına olanak sağlar:

Result: Deals in the trading history: 2737 Transations WITH DatabaseTransactionBegin / DatabaseTransactionCommit : time= 48.5 milliseconds Transations WITHOUT DatabaseTransactionBegin / DatabaseTransactionCommit : time= 25818.9 milliseconds Use of DatabaseTransactionBegin / DatabaseTransactionCommit provided acceleration by 532.8 times





İşlem geçmişindeki işlemlerle çalışma

SQL sorgularının gücü, kod yazmak zorunda kalmadan kaynak verileri kolayca sıralayabilmemiz, seçebilmemiz ve değiştirebilmeniz gerçeğinde yatar. DatabasePrepare fonksiyonunun açıklamasından örneği analiz etmeye devam edelim - tek bir sorgu aracılığıyla ticaret işlemlerinin nasıl alınacağını göreceğiz. Bir ticaret işlemi, giriş ve çıkış tarihleri, giriş ve çıkış fiyatları, sembol, yön ve hacim hakkında bilgiler içerir. Ticaret işleminin yapısına bakarsak, giriş/çıkış işlemlerinin ortak bir pozisyon kimliği ile bağlı olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla, bir hedging hesapta basit bir ticaret sistemimiz varsa, alış ve satış işlemlerini tek bir ticaret işlemi halinde kolayca birleştirebiliriz. Bu, aşağıdaki sorgu kullanılarak yapılır:

ulong start= GetMicrosecondCount (); if ( DatabaseTableExists (db, "DEALS" )) { if (! DatabaseExecute (db, "INSERT INTO TRADES(TIME_IN,TICKET,TYPE,VOLUME,SYMBOL,PRICE_IN,TIME_OUT,PRICE_OUT,COMMISSION,SWAP,PROFIT) " "SELECT " " d1.time as time_in," " d1.position_id as ticket," " d1.type as type," " d1.volume as volume," " d1.symbol as symbol," " d1.price as price_in," " d2.time as time_out," " d2.price as price_out," " d1.commission+d2.commission as commission," " d2.swap as swap," " d2.profit as profit " "FROM DEALS d1 " " INNER JOIN DEALS d2 ON d1.position_id=d2.position_id " "WHERE d1.entry=0 AND d2.entry=1" )) { Print ( "DB: fillng the TRADES table failed with code " , GetLastError ()); return ; } } ulong transaction_time= GetMicrosecondCount ()-start;

Burada mevcut DEALS tablosu kullanılır. Girdiler, INNER JOIN aracılığıyla aynı DEAL_POSITION_ID'ye sahip işlemlerden oluşturulur. İlgili DatabasePrepare komut dosyasını bir işlem hesabında çalıştıralım:



Result: Deals in the trading history: 2741 The first 10 deals: [ticket] [order_ticket] [position_ticket] [time] [type] [entry] [symbol] [volume] [price] [profit] [swap] [commission] [magic] [reason] [ 0 ] 34429573 0 0 2019.09 . 05 22 : 39 : 59 2 0 "" 0.00000 0.00000 2000.00000 0.0000 0.00000 0 0 [ 1 ] 34432127 51447238 51447238 2019.09 . 06 06 : 00 : 03 0 0 "USDCAD" 0.10000 1.32320 0.00000 0.0000 - 0.16000 500 3 [ 2 ] 34432128 51447239 51447239 2019.09 . 06 06 : 00 : 03 1 0 "USDCHF" 0.10000 0.98697 0.00000 0.0000 - 0.16000 500 3 [ 3 ] 34432450 51447565 51447565 2019.09 . 06 07 : 00 : 00 0 0 "EURUSD" 0.10000 1.10348 0.00000 0.0000 - 0.18000 400 3 [ 4 ] 34432456 51447571 51447571 2019.09 . 06 07 : 00 : 00 1 0 "AUDUSD" 0.10000 0.68203 0.00000 0.0000 - 0.11000 400 3 [ 5 ] 34432879 51448053 51448053 2019.09 . 06 08 : 00 : 00 1 0 "USDCHF" 0.10000 0.98701 0.00000 0.0000 - 0.16000 600 3 [ 6 ] 34432888 51448064 51448064 2019.09 . 06 08 : 00 : 00 0 0 "USDJPY" 0.10000 106.96200 0.00000 0.0000 - 0.16000 600 3 [ 7 ] 34435147 51450470 51450470 2019.09 . 06 10 : 30 : 00 1 0 "EURUSD" 0.10000 1.10399 0.00000 0.0000 - 0.18000 100 3 [ 8 ] 34435152 51450476 51450476 2019.09 . 06 10 : 30 : 00 0 0 "GBPUSD" 0.10000 1.23038 0.00000 0.0000 - 0.20000 100 3 [ 9 ] 34435154 51450479 51450479 2019.09 . 06 10 : 30 : 00 1 0 "EURJPY" 0.10000 118.12000 0.00000 0.0000 - 0.18000 200 3 The first 10 trades: [time_in] [ticket] [type] [volume] [symbol] [price_in] [time_out] [price_out] [commission] [swap] [profit] [ 0 ] 2019.09 . 06 06 : 00 : 03 51447238 0 0.10000 "USDCAD" 1.32320 2019.09 . 06 18 : 00 : 00 1.31761 - 0.32000 0.00000 - 42.43000 [ 1 ] 2019.09 . 06 06 : 00 : 03 51447239 1 0.10000 "USDCHF" 0.98697 2019.09 . 06 18 : 00 : 00 0.98641 - 0.32000 0.00000 5.68000 [ 2 ] 2019.09 . 06 07 : 00 : 00 51447565 0 0.10000 "EURUSD" 1.10348 2019.09 . 09 03 : 30 : 00 1.10217 - 0.36000 - 1.31000 - 13.10000 [ 3 ] 2019.09 . 06 07 : 00 : 00 51447571 1 0.10000 "AUDUSD" 0.68203 2019.09 . 09 03 : 30 : 00 0.68419 - 0.22000 0.03000 - 21.60000 [ 4 ] 2019.09 . 06 08 : 00 : 00 51448053 1 0.10000 "USDCHF" 0.98701 2019.09 . 06 18 : 00 : 01 0.98640 - 0.32000 0.00000 6.18000 [ 5 ] 2019.09 . 06 08 : 00 : 00 51448064 0 0.10000 "USDJPY" 106.96200 2019.09 . 06 18 : 00 : 01 106.77000 - 0.32000 0.00000 - 17.98000 [ 6 ] 2019.09 . 06 10 : 30 : 00 51450470 1 0.10000 "EURUSD" 1.10399 2019.09 . 06 14 : 30 : 00 1.10242 - 0.36000 0.00000 15.70000 [ 7 ] 2019.09 . 06 10 : 30 : 00 51450476 0 0.10000 "GBPUSD" 1.23038 2019.09 . 06 14 : 30 : 00 1.23040 - 0.40000 0.00000 0.20000 [ 8 ] 2019.09 . 06 10 : 30 : 00 51450479 1 0.10000 "EURJPY" 118.12000 2019.09 . 06 14 : 30 : 00 117.94100 - 0.36000 0.00000 16.73000 [ 9 ] 2019.09 . 06 10 : 30 : 00 51450480 0 0.10000 "GBPJPY" 131.65300 2019.09 . 06 14 : 30 : 01 131.62500 - 0.40000 0.00000 - 2.62000 Filling the TRADES table took 12.51 milliseconds

Bu komut dosyasını siz de hedging hesabınızda çalıştırın ve sonuçları işlem geçmişindeki pozisyonlarla karşılaştırın. Böyle bir sonucu elde etmek için döngüler kodlama konusunda yeterli bilgiye veya zamana sahip olmayabilirsiniz. Dolayısıyla artık bunu tek bir SQL sorgusu ile yapabilirsiniz. Komut dosyasının sonucunu MetaEditor'da görüntüleyebilirsiniz - bunun için ekteki trades.sqlite dosyasını açın.







Stratejilere göre portföy analizi

Yukarıda gösterilen DatabasePrepare komut dosyasının sonuçları, ticaretin birden fazla döviz çiftinde gerçekleştirildiğini göstermektedir. Ek olarak, [magic] sütununda da 100 ile 600 arasında değerler görmekteyiz. Bu, işlem hesabının, ticaret işlemlerini tanımlamak için her birinin kendi sihirli sayısına sahip olduğu birkaç strateji tarafından yönetildiği anlamına gelir.

Bir SQL sorgusu yardımıyla ticareti sihirli sayılar açısından analiz edebiliriz:

request= DatabasePrepare (db, "SELECT r.*," " (case when r.trades != 0 then (r.gross_profit+r.gross_loss)/r.trades else 0 end) as expected_payoff," " (case when r.trades != 0 then r.win_trades*100.0/r.trades else 0 end) as win_percent," " (case when r.trades != 0 then r.loss_trades*100.0/r.trades else 0 end) as loss_percent," " r.gross_profit/r.win_trades as average_profit," " r.gross_loss/r.loss_trades as average_loss," " (case when r.gross_loss!=0.0 then r.gross_profit/(-r.gross_loss) else 0 end) as profit_factor " "FROM " " (" " SELECT MAGIC ," " sum(case when entry =1 then 1 else 0 end) as trades," " sum(case when profit > 0 then profit else 0 end) as gross_profit," " sum(case when profit < 0 then profit else 0 end) as gross_loss," " sum(swap) as total_swap," " sum(commission) as total_commission," " sum(profit) as total_profit," " sum(profit+swap+commission) as net_profit," " sum(case when profit > 0 then 1 else 0 end) as win_trades," " sum(case when profit < 0 then 1 else 0 end) as loss_trades " " FROM DEALS " " WHERE SYMBOL <> '' and SYMBOL is not NULL " " GROUP BY MAGIC " " ) as r" );

Sonuç:

Trade statistics by Magic Number [magic] [trades] [gross_profit] [gross_loss] [total_commission] [total_swap] [total_profit] [net_profit] [win_trades] [loss_trades] [expected_payoff] [win_percent] [loss_percent] [average_profit] [average_loss] [profit_factor] [ 0 ] 100 242 2584.80000 - 2110.00000 - 33.36000 - 93.53000 474.80000 347.91000 143 99 1.96198 59.09091 40.90909 18.07552 - 21.31313 1.22502 [ 1 ] 200 254 3021.92000 - 2834.50000 - 29.45000 - 98.22000 187.42000 59.75000 140 114 0.73787 55.11811 44.88189 21.58514 - 24.86404 1.06612 [ 2 ] 300 250 2489.08000 - 2381.57000 - 34.37000 - 96.58000 107.51000 - 23.44000 134 116 0.43004 53.60000 46.40000 18.57522 - 20.53078 1.04514 [ 3 ] 400 224 1272.50000 - 1283.00000 - 24.43000 - 64.80000 - 10.50000 - 99.73000 131 93 - 0.04687 58.48214 41.51786 9.71374 - 13.79570 0.99182 [ 4 ] 500 198 1141.23000 - 1051.91000 - 27.66000 - 63.36000 89.32000 - 1.70000 116 82 0.45111 58.58586 41.41414 9.83819 - 12.82817 1.08491 [ 5 ] 600 214 1317.10000 - 1396.03000 - 34.12000 - 68.48000 - 78.93000 - 181.53000 116 98 - 0.36883 54.20561 45.79439 11.35431 - 14.24520 0.94346

6 stratejiden 4'ünün karlı olduğunu görüyoruz. Her strateji için birçok istatistiksel değer de elde ettik:

trades - stratejinin gerçekleştirdiği işlem sayısı,

gross_profit — stratejinin toplam kârı (tüm pozitif kâr değerlerinin toplamı),

değerlerinin toplamı), gross_loss — stratejinin toplam zararı (tüm negatif kâr değerlerinin toplamı),



değerlerinin toplamı), total_commission — stratejinin işlemlerine ilişkin tüm komisyonlarının toplamı,

total_swap - stratejinin işlemlerine ilişkin tüm swapların toplamı,

total_profit — gross_profit + gross_loss ,

+ , net_profit — gross_profit + gross_loss + total_commission + total_swap ,

+ + + , win_trades — kâr >0 olduğu işlem sayısı,

>0 olduğu işlem sayısı, loss_trades — kâr <0 olduğu işlem sayısı,

<0 olduğu işlem sayısı, expected_payoff — swaplar ve komisyonlar hariç işlem başına beklenen getiri = net_profit / trades ,



/ , win_percent — kârla kapanan işlemlerin yüzdesi,

loss_percent — zararla kapanan işlemlerin yüzdesi,

average_profit — ortalama kâr = gross_profit / win_trades ,

/ , average_loss — ortalama zarar = gross_loss / loss_trades ,

/ , profit_factor — kâr faktörü = gross_profit/gross_loss.



Kâr ve zararın hesaplanmasına yönelik bu istatistikler, pozisyondan alınan swapları ve komisyonları dikkate almaz. Bu, net maliyetlerin görülmesine olanak sağlar. Bir stratejinin az miktarda kâr oluşturduğu, swaplar ve komisyonlar da dahil olunca genellikle kârsız olduğu ortaya çıkabilir.







İşlemlerin sembollere göre analizi



Ticareti sembollerle analiz edebiliriz. Bunu yapmak için aşağıdaki sorguyu gerçekleştireceğiz:

int request= DatabasePrepare (db, "SELECT r.*," " (case when r.trades != 0 then (r.gross_profit+r.gross_loss)/r.trades else 0 end) as expected_payoff," " (case when r.trades != 0 then r.win_trades*100.0/r.trades else 0 end) as win_percent," " (case when r.trades != 0 then r.loss_trades*100.0/r.trades else 0 end) as loss_percent," " r.gross_profit/r.win_trades as average_profit," " r.gross_loss/r.loss_trades as average_loss," " (case when r.gross_loss!=0.0 then r.gross_profit/(-r.gross_loss) else 0 end) as profit_factor " "FROM " " (" " SELECT SYMBOL ," " sum(case when entry =1 then 1 else 0 end) as trades," " sum(case when profit > 0 then profit else 0 end) as gross_profit," " sum(case when profit < 0 then profit else 0 end) as gross_loss," " sum(swap) as total_swap," " sum(commission) as total_commission," " sum(profit) as total_profit," " sum(profit+swap+commission) as net_profit," " sum(case when profit > 0 then 1 else 0 end) as win_trades," " sum(case when profit < 0 then 1 else 0 end) as loss_trades " " FROM DEALS " " WHERE SYMBOL <> '' and SYMBOL is not NULL " " GROUP BY SYMBOL " " ) as r" );

Sonuç:



Trade statistics by Symbol [name] [trades] [gross_profit] [gross_loss] [total_commission] [total_swap] [total_profit] [net_profit] [win_trades] [loss_trades] [expected_payoff] [win_percent] [loss_percent] [average_profit] [average_loss] [profit_factor] [ 0 ] "AUDUSD" 112 503.20000 - 568.00000 - 8.83000 - 24.64000 - 64.80000 - 98.27000 70 42 - 0.57857 62.50000 37.50000 7.18857 - 13.52381 0.88592 [ 1 ] "EURCHF" 125 607.71000 - 956.85000 - 11.77000 - 45.02000 - 349.14000 - 405.93000 54 71 - 2.79312 43.20000 56.80000 11.25389 - 13.47676 0.63512 [ 2 ] "EURJPY" 127 1078.49000 - 1057.83000 - 10.61000 - 45.76000 20.66000 - 35.71000 64 63 0.16268 50.39370 49.60630 16.85141 - 16.79095 1.01953 [ 3 ] "EURUSD" 233 1685.60000 - 1386.80000 - 41.00000 - 83.76000 298.80000 174.04000 127 106 1.28240 54.50644 45.49356 13.27244 - 13.08302 1.21546 [ 4 ] "GBPCHF" 125 1881.37000 - 1424.72000 - 22.60000 - 51.56000 456.65000 382.49000 80 45 3.65320 64.00000 36.00000 23.51712 - 31.66044 1.32052 [ 5 ] "GBPJPY" 127 1943.43000 - 1776.67000 - 18.84000 - 52.46000 166.76000 95.46000 76 51 1.31307 59.84252 40.15748 25.57145 - 34.83667 1.09386 [ 6 ] "GBPUSD" 121 1668.50000 - 1438.20000 - 7.96000 - 49.93000 230.30000 172.41000 77 44 1.90331 63.63636 36.36364 21.66883 - 32.68636 1.16013 [ 7 ] "USDCAD" 99 405.28000 - 475.47000 - 8.68000 - 31.68000 - 70.19000 - 110.55000 51 48 - 0.70899 51.51515 48.48485 7.94667 - 9.90563 0.85238 [ 8 ] "USDCHF" 206 1588.32000 - 1241.83000 - 17.98000 - 65.92000 346.49000 262.59000 131 75 1.68199 63.59223 36.40777 12.12458 - 16.55773 1.27902 [ 9 ] "USDJPY" 107 464.73000 - 730.64000 - 35.12000 - 34.24000 - 265.91000 - 335.27000 50 57 - 2.48514 46.72897 53.27103 9.29460 - 12.81825 0.63606

İstatistikler, 10 sembolden 5'inde net kârın elde edildiğini (net_profit>0), kâr faktörünün ise 10 sembolden 6'sında pozitif olduğunu (profit_factor>1) göstermektedir. Swaplar ve komisyonlar sonucunda EURJPY’nin kârsız hale geldiği görülmektedir.







İşlemlerin giriş saatlerine göre analizi



Ticaret tek bir sembol üzerinde tek bir strateji ile yapılsa bile, işlemleri piyasaya giriş saatlerine göre analiz etmek faydalı olabilir. Bu, aşağıdaki SQL sorgusu tarafından yapılır:

request= DatabasePrepare (db, "SELECT r.*," " (case when r.trades != 0 then (r.gross_profit+r.gross_loss)/r.trades else 0 end) as expected_payoff," " (case when r.trades != 0 then r.win_trades*100.0/r.trades else 0 end) as win_percent," " (case when r.trades != 0 then r.loss_trades*100.0/r.trades else 0 end) as loss_percent," " r.gross_profit/r.win_trades as average_profit," " r.gross_loss/r.loss_trades as average_loss," " (case when r.gross_loss!=0.0 then r.gross_profit/(-r.gross_loss) else 0 end) as profit_factor " "FROM " " (" " SELECT HOUR_IN ," " count() as trades," " sum(volume) as volume," " sum(case when profit > 0 then profit else 0 end) as gross_profit," " sum(case when profit < 0 then profit else 0 end) as gross_loss," " sum(profit) as net_profit," " sum(case when profit > 0 then 1 else 0 end) as win_trades," " sum(case when profit < 0 then 1 else 0 end) as loss_trades " " FROM TRADES " " WHERE SYMBOL <> '' and SYMBOL is not NULL " " GROUP BY HOUR_IN " " ) as r" );

Sonuç:

Trade statistics by entry hour [hour_in] [trades] [volume] [gross_profit] [gross_loss] [net_profit] [win_trades] [loss_trades] [expected_payoff] [win_percent] [loss_percent] [average_profit] [average_loss] [profit_factor] [ 0 ] 0 50 5.00000 336.51000 - 747.47000 - 410.96000 21 29 - 8.21920 42.00000 58.00000 16.02429 - 25.77483 0.45020 [ 1 ] 1 20 2.00000 102.56000 - 57.20000 45.36000 12 8 2.26800 60.00000 40.00000 8.54667 - 7.15000 1.79301 [ 2 ] 2 6 0.60000 38.55000 - 14.60000 23.95000 5 1 3.99167 83.33333 16.66667 7.71000 - 14.60000 2.64041 [ 3 ] 3 38 3.80000 173.84000 - 200.15000 - 26.31000 22 16 - 0.69237 57.89474 42.10526 7.90182 - 12.50938 0.86855 [ 4 ] 4 60 6.00000 361.44000 - 389.40000 - 27.96000 27 33 - 0.46600 45.00000 55.00000 13.38667 - 11.80000 0.92820 [ 5 ] 5 32 3.20000 157.43000 - 179.89000 - 22.46000 20 12 - 0.70187 62.50000 37.50000 7.87150 - 14.99083 0.87515 [ 6 ] 6 18 1.80000 95.59000 - 162.33000 - 66.74000 11 7 - 3.70778 61.11111 38.88889 8.69000 - 23.19000 0.58886 [ 7 ] 7 14 1.40000 38.48000 - 134.30000 - 95.82000 9 5 - 6.84429 64.28571 35.71429 4.27556 - 26.86000 0.28652 [ 8 ] 8 42 4.20000 368.48000 - 322.30000 46.18000 24 18 1.09952 57.14286 42.85714 15.35333 - 17.90556 1.14328 [ 9 ] 9 118 11.80000 1121.62000 - 875.21000 246.41000 72 46 2.08822 61.01695 38.98305 15.57806 - 19.02630 1.28154 [ 10 ] 10 206 20.60000 2280.59000 - 2021.80000 258.79000 115 91 1.25626 55.82524 44.17476 19.83122 - 22.21758 1.12800 [ 11 ] 11 138 13.80000 1377.02000 - 994.18000 382.84000 84 54 2.77420 60.86957 39.13043 16.39310 - 18.41074 1.38508 [ 12 ] 12 152 15.20000 1247.56000 - 1463.80000 - 216.24000 84 68 - 1.42263 55.26316 44.73684 14.85190 - 21.52647 0.85227 [ 13 ] 13 64 6.40000 778.27000 - 516.22000 262.05000 36 28 4.09453 56.25000 43.75000 21.61861 - 18.43643 1.50763 [ 14 ] 14 62 6.20000 536.93000 - 427.47000 109.46000 38 24 1.76548 61.29032 38.70968 14.12974 - 17.81125 1.25606 [ 15 ] 15 50 5.00000 699.92000 - 413.00000 286.92000 28 22 5.73840 56.00000 44.00000 24.99714 - 18.77273 1.69472 [ 16 ] 16 88 8.80000 778.55000 - 514.00000 264.55000 51 37 3.00625 57.95455 42.04545 15.26569 - 13.89189 1.51469 [ 17 ] 17 76 7.60000 533.92000 - 1019.46000 - 485.54000 44 32 - 6.38868 57.89474 42.10526 12.13455 - 31.85813 0.52373 [ 18 ] 18 52 5.20000 237.17000 - 246.78000 - 9.61000 24 28 - 0.18481 46.15385 53.84615 9.88208 - 8.81357 0.96106 [ 19 ] 19 52 5.20000 407.67000 - 150.36000 257.31000 30 22 4.94827 57.69231 42.30769 13.58900 - 6.83455 2.71129 [ 20 ] 20 18 1.80000 65.92000 - 89.09000 - 23.17000 9 9 - 1.28722 50.00000 50.00000 7.32444 - 9.89889 0.73993 [ 21 ] 21 10 1.00000 41.86000 - 32.38000 9.48000 7 3 0.94800 70.00000 30.00000 5.98000 - 10.79333 1.29277 [ 22 ] 22 14 1.40000 45.55000 - 83.72000 - 38.17000 6 8 - 2.72643 42.85714 57.14286 7.59167 - 10.46500 0.54408 [ 23 ] 23 2 0.20000 1.20000 - 1.90000 - 0.70000 1 1 - 0.35000 50.00000 50.00000 1.20000 - 1.90000 0.63158

En fazla sayıda işlemin 9 ile 16 saatleri (dahil) arasında gerçekleştirildiği açıkça görülmektedir. Diğer saatlerdeki ticaret daha az işlem sağlamaktadır ve çoğunlukla kârsızdır. DatabaseExecute() fonksiyonuna ilişkin örnekten bu üç sorgu türünü içeren kaynak kodunun tamamını bulabilirsiniz.







DatabasePrint() ile Uzman Danışman günlüğüne zahmetsiz veri çıkışı



Önceki örneklerde, sorgu sonuçlarını görüntülemek için her girdiyi yapıya okumamız ve onları teker teker yazdırmamız gerekiyordu. Yalnızca tabloyu veya sorgu sonuçlarını görüntülemek için bir yapı oluşturmak çoğu zaman uğraştırıcı olabilir. Bu gibi durumlar için DatabasePrint() fonksiyonu eklenmiştir:



long DatabasePrint ( int database, string table_or_sql, uint flags );

Sadece mevcut tablonun değil, aynı zamanda tablo olarak görüntülenebilen sorgu sonuçlarının da kolayca yazdırılmasına olanak sağlar. Örneğin, aşağıdaki sorguyu kullanarak DEALS tablosunu görüntüleyelim:

DatabasePrint (db, "SELECT * from DEALS" , 0 );

Sonuç (tablonun ilk 10 satırı görüntüleniyor):



#| ID ORDER_ID POSITION_ID TIME TYPE ENTRY SYMBOL VOLUME PRICE PROFIT SWAP COMMISSION MAGIC REASON ---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | 34429573 0 0 1567723199 2 0 0.0 0.0 2000.0 0.0 0.0 0 0 2 | 34432127 51447238 51447238 1567749603 0 0 USDCAD 0.1 1.3232 0.0 0.0 - 0.16 500 3 3 | 34432128 51447239 51447239 1567749603 1 0 USDCHF 0.1 0.98697 0.0 0.0 - 0.16 500 3 4 | 34432450 51447565 51447565 1567753200 0 0 EURUSD 0.1 1.10348 0.0 0.0 - 0.18 400 3 5 | 34432456 51447571 51447571 1567753200 1 0 AUDUSD 0.1 0.68203 0.0 0.0 - 0.11 400 3 6 | 34432879 51448053 51448053 1567756800 1 0 USDCHF 0.1 0.98701 0.0 0.0 - 0.16 600 3 7 | 34432888 51448064 51448064 1567756800 0 0 USDJPY 0.1 106.962 0.0 0.0 - 0.16 600 3 8 | 34435147 51450470 51450470 1567765800 1 0 EURUSD 0.1 1.10399 0.0 0.0 - 0.18 100 3 9 | 34435152 51450476 51450476 1567765800 0 0 GBPUSD 0.1 1.23038 0.0 0.0 - 0.2 100 3 10 | 34435154 51450479 51450479 1567765800 1 0 EURJPY 0.1 118.12 0.0 0.0 - 0.18 200 3





Verileri içe/dışa aktarma



Ayrıca, verileri içe/dışa aktarmayı kolaylaştırmak için de DatabaseImport() ve DatabaseExport() fonksiyonları eklenmiştir. Bu fonksiyonlar, CSV dosyaları ve ZIP arşivlerindeki verilerle çalışılmasına olanak sağlar.

DatabaseImport(), verileri belirtilen tabloya aktarır. Belirtilen ada sahip bir tablo yoksa, otomatik olarak oluşturulur. Oluşturulan tablodaki alanların adları ve türleri, dosyada bulunan verilere göre otomatik olarak tanımlanır.

DatabaseExport() ise tablonun veya sorgu sonuçlarının bir dosyaya kaydedilmesine olanak tanır. Sorgu sonuçları dışa aktarılırsa, SQL sorgusu "SELECT" veya "select" ile başlamalıdır. Başka bir deyişle, SQL sorgusu veritabanının durumunu değiştiremez, aksi takdirde DatabaseExport() başarısız olur.



MQL5 Dokümantasyonundan fonksiyonların tam açıklamasına bakabilirsiniz.







Optimizasyon sonuçlarını veritabanına kaydetme



Veritabanlarıyla çalışmak için fonksiyonlar, optimizasyon sonuçlarını işlemek için de kullanılabilir. Şimdi platformda standart olarak bulunan MACD Sample Uzman Danışmanını kullanarak framelerle test sonuçlarının nasıl alınacağını ve tüm optimizasyon kriterlerinin değerlerinin tek bir dosyaya nasıl kaydedileceğini göreceğiz. Bunu yapmak için, ticaret istatistiklerini göndermek adına OnTester() metodunu tanımladığımız CDatabaseFrames sınıfını oluşturalım:

void CDatabaseFrames:: OnTester ( const double OnTesterValue) { double stats[ 16 ]; int trades=( int ) TesterStatistics ( STAT_TRADES ); double win_trades_percent= 0 ; if (trades> 0 ) win_trades_percent= TesterStatistics ( STAT_PROFIT_TRADES )* 100 ./trades; stats[ 0 ]=trades; stats[ 1 ]=win_trades_percent; stats[ 2 ]= TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); stats[ 3 ]= TesterStatistics ( STAT_GROSS_PROFIT ); stats[ 4 ]= TesterStatistics ( STAT_GROSS_LOSS ); stats[ 5 ]= TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO ); stats[ 6 ]= TesterStatistics ( STAT_PROFIT_FACTOR ); stats[ 7 ]= TesterStatistics ( STAT_RECOVERY_FACTOR ); stats[ 8 ]= TesterStatistics ( STAT_EXPECTED_PAYOFF ); stats[ 9 ]=OnTesterValue; double balance= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); double balance_plus_profitfactor= 0 ; if ( TesterStatistics ( STAT_GROSS_LOSS )!= 0 ) balance_plus_profitfactor=balance* TesterStatistics ( STAT_PROFIT_FACTOR ); double balance_plus_expectedpayoff=balance* TesterStatistics ( STAT_EXPECTED_PAYOFF ); double balance_plus_dd=balance/ TesterStatistics ( STAT_EQUITYDD_PERCENT ); double balance_plus_recoveryfactor=balance* TesterStatistics ( STAT_RECOVERY_FACTOR ); double balance_plus_sharpe=balance* TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO ); stats[ 10 ]=balance; stats[ 11 ]=balance_plus_profitfactor; stats[ 12 ]=balance_plus_expectedpayoff; stats[ 13 ]=balance_plus_dd; stats[ 14 ]=balance_plus_recoveryfactor; stats[ 15 ]=balance_plus_sharpe; if (! FrameAdd ( MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_stats" , STATS_FRAME, trades, stats)) Print ( "Frame add error: " , GetLastError ()); else Print ( "Frame added, Ok" ); }

Bu sınıfın ikinci önemli metodu OnTesterDeinit()'dir. Optimizasyondan sonra alınan tüm frameleri okur ve istatistikleri veritabanına kaydeder:

void CDatabaseFrames:: OnTesterDeinit ( void ) { string filename= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ " " + TimeToString ( TimeCurrent ())+ ".sqlite" ; StringReplace (filename, ":" , "." ); int db= DatabaseOpen (filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE | DATABASE_OPEN_COMMON ); if (db== INVALID_HANDLE ) { Print ( "DB: " , filename, " open failed with code " , GetLastError ()); return ; } else Print ( "DB: " , filename, " opened successful" ); if (! DatabaseExecute (db, "CREATE TABLE PASSES(" "PASS INT PRIMARY KEY NOT NULL," "TRADES INT," "WIN_TRADES INT," "PROFIT REAL," "GROSS_PROFIT REAL," "GROSS_LOSS REAL," "SHARPE_RATIO REAL," "PROFIT_FACTOR REAL," "RECOVERY_FACTOR REAL," "EXPECTED_PAYOFF REAL," "ON_TESTER REAL," "BL_BALANCE REAL," "BL_PROFITFACTOR REAL," "BL_EXPECTEDPAYOFF REAL," "BL_DD REAL," "BL_RECOVERYFACTOR REAL," "BL_SHARPE REAL );" )) { Print ( "DB: " , filename, " create table failed with code " , GetLastError ()); DatabaseClose (db); return ; } string name; ulong pass; long id; double value; double stats[]; FrameFirst (); FrameFilter ( "" , STATS_FRAME); int trades; double win_trades_percent; double profit, gross_profit, gross_loss; double sharpe_ratio, profit_factor, recovery_factor, expected_payoff; double ontester_value; double balance; double balance_plus_profitfactor; double balance_plus_expectedpayoff; double balance_plus_dd; double balance_plus_recoveryfactor; double balance_plus_sharpe; DatabaseTransactionBegin (db); bool failed= false ; while ( FrameNext (pass, name, id, value, stats)) { Print ( "Got pass #" , pass); trades=( int )stats[ 0 ]; win_trades_percent=stats[ 1 ]; profit=stats[ 2 ]; gross_profit=stats[ 3 ]; gross_loss=stats[ 4 ]; sharpe_ratio=stats[ 5 ]; profit_factor=stats[ 6 ]; recovery_factor=stats[ 7 ]; expected_payoff=stats[ 8 ]; stats[ 9 ]; balance=stats[ 10 ]; balance_plus_profitfactor=stats[ 11 ]; balance_plus_expectedpayoff=stats[ 12 ]; balance_plus_dd=stats[ 13 ]; balance_plus_recoveryfactor=stats[ 14 ]; balance_plus_sharpe=stats[ 15 ]; PrintFormat ( "VALUES (%d,%d,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%G,%.2f,%.2f,%2.f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f)" , pass, trades, win_trades_percent, profit, gross_profit, gross_loss, sharpe_ratio, profit_factor, recovery_factor, expected_payoff, ontester_value, balance, balance_plus_profitfactor, balance_plus_expectedpayoff, balance_plus_dd, balance_plus_recoveryfactor, balance_plus_sharpe); string request= StringFormat ( "INSERT INTO PASSES (PASS,TRADES,WIN_TRADES, PROFIT,GROSS_PROFIT,GROSS_LOSS," "SHARPE_RATIO,PROFIT_FACTOR,RECOVERY_FACTOR,EXPECTED_PAYOFF,ON_TESTER," "BL_BALANCE,BL_PROFITFACTOR,BL_EXPECTEDPAYOFF,BL_DD,BL_RECOVERYFACTOR,BL_SHARPE) " "VALUES (%d, %d, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %G, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f, %.2f)" , pass, trades, win_trades_percent, profit, gross_profit, gross_loss, sharpe_ratio, profit_factor, recovery_factor, expected_payoff, ontester_value, balance, balance_plus_profitfactor, balance_plus_expectedpayoff, balance_plus_dd, balance_plus_recoveryfactor, balance_plus_sharpe); if (! DatabaseExecute (db, request)) { PrintFormat ( "Failed to insert pass %d with code %d" , pass, GetLastError ()); failed= true ; break ; } } if (failed) { Print ( "Transaction failed, error code=" , GetLastError ()); DatabaseTransactionRollback (db); DatabaseClose (db); return ; } else { DatabaseTransactionCommit (db); Print ( "Transaction done successful" ); } if (db!= INVALID_HANDLE ) { Print ( "Close database with handle=" , db); DatabaseClose (db); }

Ardından, MACD Sample Uzman Danışmanında DatabaseFrames.mqh dosyasını dahil edelim ve CDatabaseFrames sınıf değişkenini bildirelim:



#define MACD_MAGIC 1234502 #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> #include "DatabaseFrames.mqh" ... CDatabaseFrames DB_Frames;

Sonrasında da Uzman Danışmanın sonuna yalnızca optimizasyon sırasında çağrılacak üç fonksiyon ekliyoruz:



int OnTesterInit () { return (DB_Frames. OnTesterInit ()); } void OnTesterDeinit () { DB_Frames. OnTesterDeinit (); } double OnTester () { double ret= 0 ; if ( TesterStatistics ( STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT )!= 0 ) ret= TesterStatistics ( STAT_PROFIT )/ TesterStatistics ( STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT ); DB_Frames. OnTester (ret); return (ret); }

Optimizasyonu başlatıyoruz ve ortak terminal klasöründe ticaret istatistiklerini içerecek bir veritabanı dosyası oluşturuyoruz:

CDatabaseFrames::OnTesterInit: optimization launched at 15:53:27 DB: MACD Sample Database 2020.01.20 15.53.sqlite opened successful Transaction done successful Close database with handle=65537 Database stored in file 'MACD Sample Database 2020.01.20 15.53.sqlite'

Oluşturulan veritabanı dosyası ileri çalışma için MetaEditor'da veya başka bir MQL5 uygulamasında açılabilir.







Böylece, herhangi bir veriyi istediğiniz biçimde hazırlayarak ileri analiz veya diğer yatırımcılarla paylaşmak amacıyla kullanabilirsiniz. Kaynak kodunu, optimizasyon parametrelerini içeren ini dosyasını ve yürütme sonucunu aşağıda ekli MACD.zip arşivinde bulabilirsiniz.







İndeksleri kullanarak sorgu yürütmeyi optimize etme



SQL kullanmanın güzelliği (sadece SQLite’ta değil, tüm uygulamalarında), yordamsal bir dil değil, bildirimsel bir dil olmasıdır. SQL'de programlama yaparken, sisteme NASIL hesaplaması gerektiğini değil NE hesaplamak istediğinizi söylersiniz. “Nasıl” sorusunu çözme görevi, SQL veritabanı motorundaki sorgu planlayıcı alt sistemine devredilir.



Belirli bir SQL sorgusunu yürütmek için yüzlerce veya binlerce farklı algoritma olabilir. Bazıları diğerlerinden daha hızlı çalışsa da, bu algoritmaların tümü doğru cevabı verecektir. SQLite'taki sorgu planlayıcı, her SQL ifadesi için en hızlı ve en verimli algoritmayı seçmeye çalışır.

SQLite'taki sorgu planlayıcı çoğu zaman doğru algoritmayı seçme konusunda iyi bir iş çıkarır. Ancak, sorgu planlayıcının elinden gelenin en iyisini yapması için indekslere ihtiyacı vardır. Bu indeksler genellikle programcılar tarafından eklenmelidir. Ancak, bazen sorgu planlayıcı, optimal olmayan bir algoritma seçecektir. Bu durumlarda, programcılar, sorgu planlayıcının daha iyi bir iş çıkarmasına yardımcı olmak adına ek ipuçları sağlamak isteyebilir.

İndeksler olmadan arama

Belirtilen 14 alanı içeren DEALS tablosuna sahip olduğumuzu varsayalım. Aşağıda bu tablonun ilk 10 girdisi bulunmaktadır.



rowid

ID ORDER_ID POSITION_ID TIME TYPE ENTRY SYMBOL VOLUME PRICE PROFIT SWAP COMMISSION MAGIC REASON 1 34429573 0 0 1567723199 2 0 0 0 2000 0 0 0 0 2 34432127 51447238 51447238 1567749603 0 0 USDCAD 0.1 1.3232 0 0 0.16 500 3 3 34432128 51447239 51447239 1567749603 1 0 USDCHF 0.1 0.98697 0 0 0.16 500 3 4 34432450 51447565 51447565 1567753200 0 0 EURUSD 0.1 1.10348 0 0 0.18 400 3 5 34432456 51447571 51447571 1567753200 1 0 AUDUSD 0.1 0.68203 0 0 0.11 400 3 6 34432879 51448053 51448053 1567756800 1 0 USDCHF 0.1 0.98701 0 0 0.16 600 3 7 34432888 51448064 51448064 1567756800 0 0 USDJPY 0.1 106.962 0 0 0.16 600 3 8 34435147 51450470 51450470 1567765800 1 0 EURUSD 0.1 1.10399 0 0 0.18 100 3 9 34435152 51450476 51450476 1567765800 0 0 GBPUSD 0.1 1.23038 0 0 0.2 100 3 10 34435154 51450479 51450479 1567765800 1 0 EURJPY 0.1 118.12 0 0 0.18 200 3

Tablo işlem geçmişinin analizi için işlem özellikleri bölümünden (DEAL_TIME_MSC, DEAL_COMMENT ve DEAL_EXTERNAL_ID hariç) gerekli verileri içermektedir. Her tablo her zaman ilk olarak int tipi rowid anahtarını ve devamında girdi alanlarını içerir. rowid anahtarları otomatik olarak oluşturulurlar, tablo içerisinde benzersizdirler ve yeni girdiler eklendikçe artarlar. Girdilerin silinmesi numaralandırma boşluklarına neden olabilir, ancak tablo satırları her zaman artan rowid düzeninde depolanır.



Belirli bir pozisyonla ilgili işlemleri bulmamız gerekirse, ID=51447571 için, aşağıdaki sorguyu yazmalıyız:

SELECT * FROM deals WHERE position_id= 51447571

Bu durumda, tam bir tablo taraması gerçekleştirilir - tüm satırlar taranır ve POSITION_ID alanının her satırda 51447571 değerine eşit olup olmadığı kontrol edilir. Bu koşulu sağlayan satırlar, sorgu sonuçlarında görüntülenecektir. Tablo milyonlarca girdi içeriyorsa, arama önemli miktarda uzun sürebilir. Aramayı position_id=51447571 yerine rowid=5 koşuluna göre yapsaydık, arama süresi (tablonun boyutuna bağlı olarak) binlerce hatta milyonlarca kez azalabilirdi.

SELECT * FROM deals WHERE rowid= 5

rowid=5 olan satır position_id=51447571 olduğundan, sorguyu yürütmenin sonucu aynı olacaktır. rowid değerlerinin artan şekilde sıralanması ve sonucu almak için ikili arama kullanılması nedeniyle hızlanma sağlanır. Ancak ne yazık ki rowid değeriyle arama yapmak bizim için uygun değildir, çünkü biz istediğimiz position_id değerine sahip girdilerle ilgileniyoruz.



İndekse göre arama

Sorgunun yürütülmesini daha verimli hale getirmek için, aşağıdaki sorguyu kullanarak POSITION_ID alanı için bir indeks eklememiz gerekir:

CREATE INDEX Idx1 ON deals(position_id)

Bu durumda, iki sütunlu ayrı bir tablo oluşturulur. İlk sütun artan şekilde sıralanmış POSITION_ID değerlerinden, ikinci sütun ise rowid değerlerinden oluşur.

POSITION_ID rowid 0 1 51447238 2 51447239 3 51447565 4 51447571 5 51448053 6 51448064 7 51450470 8 51450476 9 51450479 10

rowid’nin sırası, örneğimizde korunmuş olmasına rağmen, sizin durumunuzda halihazırda ihlal edilmiş olabilir. Çünkü zamanla pozisyonlar açıldıkça POSITION_ID de artacaktır.



Artık POSITION_ID alanı için indekse sahip olduğumuza göre, sorgumuz

SELECT * FROM deals WHERE position_id= 51447571

farklı çalışacaktır. İlk olarak, POSITION_ID sütunundaki Idx1 indeksinde ikili arama yapılır ve koşulla eşleşen tüm rowid’ler bulunur. Ardından, orijinal DEALS tablosunda ikinci ikili arama yapılır. Bu arama da bilinen rowid değerlerine göre tüm girdileri arar. Böylece, büyük tablonun tek tam taraması iki ardışık arama ile değiştirilmiş olur - önce indekse, ardından da tablo satır numaralarına göre. Bu, tabloda çok sayıda satır olması durumunda, bu tür sorguların yürütme süresinin binlerce kez azaltılmasına olanak tanır.



Genel kural: Tablo alanlarından bazıları genellikle arama/karşılaştırma/sıralama için kullanılıyorsa, bu alanlar için indeksler oluşturulması önerilir.



DEALS tablosu ayrıca SYMBOL, MAGIC ve ENTRY alanlarını da içermektedir. Bu alanlar üzerinde seçim yapılması gerekiyorsa, onlar için uygun indeksler oluşturulması mantıklıdır. Örneğin:

CREATE INDEX Idx2 ON deals(symbol) CREATE INDEX Idx3 ON deals(magic) CREATE INDEX Idx4 ON deals(entry)

İndeksler oluşturmanın ek bellek gerektirdiği ve her girdi ekleme/silme ile yeniden indeksleme gerçekleştirildiği akılda tutulmalıdır. Ayrıca, birden çok alana dayalı çoklu indeksler de oluşturulabilir. Örneğin, USDCAD sembolünde MAGIC=500 olan Uzman Danışman tarafından gerçekleştirilen tüm işlemleri seçmek istiyorsak aşağıdaki sorguyu oluşturabiliriz:

SELECT * FROM deals WHERE magic=500 AND symbol='USDCAD'

Bu durumda MAGIC ve SYMBOL alanları için çoklu indeks oluşturabiliriz:

CREATE INDEX Idx5 ON deals(magic, symbol)

Böylece, aşağıdaki indeks tablosu oluşturulur (şematik olarak ilk 10 satır gösterilmiştir):



MAGIC SYMBOL rowid 100 EURUSD 4 100 EURUSD 10 100 EURUSD 20 100 GBPUSD 5 100 GBPUSD 11 200 EURJPY 6 200 EURJPY 12 200 EURJPY 22 200 GBPJPY 7 200 GBPJPY 13

Oluşturulan çoklu indekste girdiler önce MAGIC alanına göre, ardından da SYMBOL alanına göre bloklar halinde sıralanır. Dolayısıyla, AND sorguları varlığında, indekste arama ilk olarak MAGIC sütununda gerçekleştirilecek, sonrasında ise SYMBOL sütunu kontrol edilecektir. Her iki koşul da karşılanırsa, rowid, orijinal tablo aramasında kullanılacak sonuç kümesine eklenir. Genel olarak konuşursak, böyle bir çoklu indeks, önce SYMBOL alanının, ardından MAGIC alanının kontrol edildiği sorgular için uygun değildir:

SELECT * FROM deals WHERE symbol='USDCAD' AND magic=500

Her ne kadar sorgu planlayıcı bu gibi durumlarda nasıl doğru hareket edeceğini anlayıp aramayı doğru sırada yapsa da, tablo ve sorgu tasarımındaki hataları her zaman otomatik olarak düzelteceğini ummak akıllıca olmaz.



OR sorguları



Çoklu indeksler yalnızca AND sorguları için uygundur. Örneğin, MAGIC=100 olan Uzman Danışman tarafından veya EURUSD üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemleri bulmak istediğimizi varsayalım:



SELECT * FROM deals WHERE magic=100 OR symbol='EURUSD'

Bu durumda, iki ayrı arama yapılır. Ardından bulunan rowid’ler, orijinal tablodaki satır numaralarına göre son arama için ortak bir seçimde birleştirilir.



SELECT * FROM deals WHERE magic=100 SELECT * FROM deals WHERE symbol='EURUSD'

Burada da OR sorgusunun her iki alanının da indekse sahip olması gerekir, aksi takdirde arama tam tablo taramasına neden olur.



Sıralama



Sıralamayı hızlandırmak adına, sorgu sonuçlarının sıralanacağı alanlar için de indekslerin var olması akıllıcadır. Örneğin, tüm EURUSD işlemlerini işlem zamanına göre sıralanmış olarak seçmemiz gerektiğini varsayalım:



SELECT * FROM deals symbol='EURUSD' ORDER BY time

Bu durumda, TIME alanı için bir indeks oluşturmalıyız. İndeks ihtiyacı tablonun boyutuna bağlıdır. Tabloda girdi sayısı azsa, indeksleme gözle görülür bir zaman kazandırmayacaktır.



Burada sorgu optimizasyonunun yalnızca temellerini ele aldık. Daha iyi anlamak adına SQLite geliştiricilerinin web sitesindeki Query Planning bölümünden başlayarak bu konuyu incelemenizi öneririz.







Veritabanlarıyla çalışmanın MetaEditor'a entegrasyonu



MetaTrader 5 platformu sürekli geliştirilmektedir. MQL5 diline SQL sorguları için yerel destek ekledik. Veritabanı oluşturma, veriler ekleme ve silme ve toplu işlemler gerçekleştirme dahil olmak üzere veritabanlarıyla çalışmak için MetaEditor'a yeni işlevsellikler entegre ettik. Veritabanı oluşturma, MQL5 Sihirbazı kullanılarak standart bir şekilde gerçekleştirilir. Dosya ve tablo adını belirtmeniz ve gerekli tüm alanları türleriyle birlikte eklemeniz yeterlidir.



Ardından, tabloyu verilerle doldurabilir, arama ve seçim yapabilir, SQL sorgularını tanıtabilirsiniz... Böylece veritabanlarıyla yalnızca MQL5 programlarından değil manuel olarak da çalışabilirsiniz. Bunun için üçüncü taraf uygulamalara başvurmanıza gerek yoktur.

SQLite'ın MetaTrader'a girişi, yatırımcılara büyük miktarda veriyi hem programlı hem de manuel olarak işlemek için yeni fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca, bu işlevselliklerin kullanımının mümkün olduğu kadar pratik hale gelmesine ve hız açısından diğer çözümlerden daha düşük olmamasını sağlamak adına elimizden gelenin en iyisini yaptık. SQL sorgu dilini öğrenin ve onu çalışmalarınızda uygulayın.