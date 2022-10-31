MetaTrader 5'te DirectX’i kullanarak 3D grafikler nasıl oluşturulur?

3D bilgisayar grafikleri, nesnelerin düz bir ekranda üç boyutlu uzayda olacak şekilde görüntülenmesiyle ilgilidir. İlgili nesnelerin ve izleyicinin konumu zaman içerisinde değişebilir. Buna dayalı olarak, iki boyutlu görüntü de değişmeli, derinlik yanılsaması yaratmaya devam etmelidir - dönme, hareket, ışıklandırma değişiklikleri ve benzeriyle. MQL5 dili, DirectX fonksiyonları kullanılarak doğrudan MetaTrader 5 terminalinde bilgisayar grafiklerinin oluşturulmasına ve yönetilmesine olanak sağlar. Bu işlevlerin çalışması için ekran kartınızın DX 11 ve Shader Model 5.0'ı desteklemesi gerektiğini lütfen unutmayın.





Nesne modelleme

Düz bir yüzey üzerine üç boyutlu bir nesne çizebilmek için öncelikle bu nesnenin X, Y ve Z koordinatlarında modelini oluşturmak gerekir. Bu, nesne yüzeyindeki her noktanın koordinatlar cinsinden tanımlanması gerektiği anlamına gelir. İdeal olarak, ölçeklendirme sırasında görüntü kalitesinin kaybolmaması amacıyla nesne yüzerinde sonsuz sayıda nokta tanımlamak gerekir. Pratikte, 3D modeller çokgenlerden oluşan bir ağ kullanılarak tanımlanır. Ağ ne kadar çok çokgen içerirse, model o kadar gerçekçi olur. Ancak, böyle bir modeli hesaplamak ve 3D grafikler oluşturmak için çok daha fazla bilgisayar kaynağı gerekir. Çokgenlerden oluşan bir ağ şeklinde çaydanlık modeli

Başlangıçta, bilgisayarlar ve ekran kartları günümüzdeki kadar güçlü olmadığı zamanlarda, çokgenleri üçgenlere bölme fikri ortaya çıkmıştır. Üçgen yardımıyla, küçük yüzey alanının konumunu tam olarak tanımlamak ve ışık yansımaları gibi gerekli parametreleri hesaplamak mümkün olmaktadır. Bu tür birçok küçük üçgenin kombinasyonu, nesnenin gerçekçi bir üç boyutlu görüntüsünün oluşturulmasına olanak sağlar. Bir üçgeni hayal etmek N köşeli bir çokgeni hayal etmekten çok daha kolay olduğu için, buradan itibaren çokgen ve üçgen eşanlamlı olarak kullanılacaktır.

Üçgenlerden oluşan bir küp

Üçgenlerin her bir köşesinin koordinatları tanımlanarak, nesnenin üç boyutlu bir modeli oluşturulabilir, bu da nesne hareket etse veya izleyicinin konumu değişse bile, nesnenin her bir noktasının koordinatlarının devamlı olarak hesaplanmasına olanak tanır. Üçgenler, köşelere (vertex), onları birbirine bağlayan kenarlara (edge) ve kenarların oluşturduğu yüzlere (face) sahiptir. Üçgenin uzaydaki konumunu biliyorsak, lineer cebir yasalarını kullanarak yüzey için bir normal oluşturabiliriz (normal, yüzeye dik olan vektördür). Bu, üçgenin yüzü üzerindeki ışık yansımalarının hesaplanmasını mümkün kılar.

Köşeleri, kenarları, yüzleri ve normalleri olan basit nesne örnekleri. Normal, kırmızı okla gösterilmektedir.

Bir nesnenin modeli farklı şekillerde oluşturulabilir. Topoloji, çokgenlerin nasıl bir 3D ağ oluşturduğunu açıklar. İyi bir topoloji, nesneyi tanımlamak için minimum sayıda çokgen kullanılmasına olanak sağlar ve nesnenin uzayda hareket ettirilmesini ve döndürülmesini kolaylaştırır. İki topolojide küre modeli

Bir nesneyi üç boyutlu yapan şey, çokgenler üzerindeki ışık ve gölge oyunudur. İşte bu, 3D bilgisayar grafiklerinin görevidir: nesnenin her noktasının uzaydaki konumunu hesaplamak, ışık yansımalarını hesaplamak ve ardından onu ekranda görüntülemek.



Şekil oluşturma



Bir küp oluşturan basit bir program yazalım. Bunu yapmak için 3D grafik kütüphanesinden CCanvas3D sınıfını kullanacağız.



CCanvas3DWindow sınıfı, 3D pencere çizmek için yeterli minimum üyeye ve metoda sahiptir. Ayrıca, DirectX ile çalışmak için fonksiyonlarda uygulanan 3D grafik kavramlarıyla giderek yeni metotlar da ekleyeceğiz.



class CCanvas3DWindow { protected : CCanvas3D m_canvas; int m_width; int m_height; CDXBox m_box; public : CCanvas3DWindow( void ) {} ~CCanvas3DWindow( void ) {m_box.Shutdown();} virtual bool Create( const int width, const int height){} void Redraw(){} void OnChartChange( void ) {} };

Sahnenin oluşturulması önce tuvalin oluşturulmasıyla başlar. Ardından projeksiyon matrisi için aşağıdaki parametreler ayarlanır:

3D sahneye baktığımız 30 derecelik bakış açısı (M_PI/6) Genişliğin yüksekliğe oranı Yakın (0.1f) ve uzak (100.f) kırpma düzlemine olan mesafe

Bu, yalnızca ilgili iki sanal duvar (0.1f ve 100.f) arasındaki nesnelerin projeksiyon matrisinde görüntüleneceği ve ayrıca nesnelerin yatay 30 derecelik bakış açısı içerisinde olması gerektiği anlamına gelir. Bilgisayar grafiklerinde mesafeler ve genel olarak konuşursak tüm koordinatlar sanaldır. Çünkü, önemli olan mutlak değerler değil, mesafeler ve boyutlar arasındaki ilişkilerdir.



virtual bool Create( const int width, const int height) { m_width=width; m_height=height; ResetLastError (); if (!m_canvas.CreateBitmapLabel( "3D Sample_1" , 0 , 0 ,m_width,m_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return ( false ); } m_canvas.ProjectionMatrixSet(( float ) M_PI / 6 ,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f); if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 , 5.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 7.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_canvas.ObjectAdd(&m_box); Redraw(); return ( true ); }

Projeksiyon matrisini oluşturduktan sonra, CDXBox sınıfına dayalı bir küp olan 3D nesneyi oluşturmaya devam edebiliriz. Bir küp oluşturmak için, küpün zıt köşelerine işaret eden iki vektör belirtmek gerekli ve yeterlidir. Hata ayıklama modunda küpün oluşturulma sürecini izlersek, DXComputeBox() metodunda neler olduğunu görebiliriz: küpün tüm köşelerinin oluşturulması (koordinatları vertices dizisine yazılır) ve küpün yüzlerinin üçgenlere bölünmesi (üçgenlerin köşeleri numaralandırılır ve indiсes dizininde depolanır). Küpün toplamda 8 köşesi, 12 üçgene bölünmüş 6 yüzü ve bu üçgenlerin köşelerini numaralandıran 36 indeksi vardır.

Küpün yalnızca 8 köşesi olmasına rağmen, tam açıklama için 24 vektör oluşturulur, çünkü 6 yüzün her biri için kendi normalleri olan ayrı köşe kümesi belirtilmesi gerekir. Normalin yönü, her bir yüzün ışıklandırmasının hesaplanmasını etkileyecektir. Üçgenlerin köşelerinin numaralandırılma sırası, hangi kenarların görünür olacağını belirler. Köşelerin ve indekslerin doldurulma sırası DXUtils.mqh kodunda gösterilmektedir:



for ( int i= 20 ; i< 24 ; i++) vertices[i].normal=DXVector4( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 , 0.0 );

Ayrıca, her yüzün doku kaplaması için doku koordinatları da aynı kodda açıklanmaktadır:

for ( int i= 0 ; i<faces; i++) { vertices[i* 4 + 0 ].tcoord=DXVector2( 0.0 f, 0.0 f ); vertices[i* 4 + 1 ].tcoord=DXVector2( 1.0 f, 0.0 f ); vertices[i* 4 + 2 ].tcoord=DXVector2( 1.0 f, 1.0 f ); vertices[i* 4 + 3 ].tcoord=DXVector2( 0.0 f, 1.0 f ); }

4 yüz vektörünün her biri, doku kaplama için 4 açıdan birini belirler. Bu, görüntüleme sırasında küpün her yüzüne kare bir yapının gerilerek çizileceği anlamına gelir. Elbette, buna yalnızca doku ayarlanmışsa ihtiyaç vardır.





Sahne hesaplama ve görüntüleme

3D sahne her değiştiğinde, tüm hesaplamaların yeniden yapılması gerekir. Bu, gerekli hesaplamaların bir sırayla yapılması gerektiği anlamına gelir:

Nesnenin merkezinin dünya koordinatlarında konumu

Nesnenin her bir elemanının, yani her bir köşesinin konumu

Piksel derinliği ve izleyiciye görünürlüğü



Çokgenler üzerindeki her pikselin konumu

Çokgenler üzerindeki her pikselin belirtilen dokuya dayalı rengi



Piksele düşen ışığın yönü ve ondan yansıması

Her piksele dağınık ışık uygulanması

Tüm dünya koordinatlarının kamera koordinatlarına dönüştürülmesi

Kamera koordinatlarının projeksiyon matrisindeki koordinatlara dönüştürülmesi

Tüm bu hesaplamalar CCanvas3D nesnesinin Render metodunda gerçekleştirilir. Bu hesaplamalardan sonra elde edilen görüntü, Update metodu çağrılarak projeksiyon matrisinden tuvale aktarılır.



void Redraw() { m_canvas.Render(DX_CLEAR_COLOR|DX_CLEAR_DEPTH, ColorToARGB ( clrBlack )); m_canvas.Update(); }

Örneğimizde, küp yalnızca bir kez oluşturulmaktadır ve üzerinde başka bir değişiklik olmamaktadır. Dolayısıyla, tuval üzerindeki çerçevenin yalnızca yeniden boyutlandırma gibi fiyat grafiğinde değişiklikler olduğunda güncellenmesi gerekecektir. Böyle bir değişiklik durumunda, tuval boyutu mevcut fiyat grafiği boyutlarına göre ayarlanır, projeksiyon matrisi sıfırlanır ve tuval üzerindeki görüntü güncellenir.



void OnChartChange( void ) { int w=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int h=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if (w!=m_width || h!=m_height) { m_width =w; m_height=h; m_canvas.Resize(w,h); DXContextSetSize (m_canvas.DXContext(),w,h); m_canvas.ProjectionMatrixSet(( float ) M_PI / 6 ,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f); Redraw(); } }

Step1 Create Box.mq5 Uzman Danışmanını başlatalım. Siyah arka plan üzerinde beyaz bir kare görüyoruz. Varsayılan olarak, nesneler oluşturulurken renk beyaz olarak ayarlanır. Işıklandırmayı henüz ayarlamadık.







Beyaz küp ve uzaydaki yerleşimi



Burada, X ekseni sağa doğru, Y ekseni yukarı doğru ve Z ekseni de 3D sahnenin içerisine doğru yönlü haldedir. Böyle bir koordinat sistemi solak olarak adlandırılır.



Küpün merkezi, koordinatları X=0, Y=0 ve Z=6 olan noktadadır. Küpe baktığımız konum, varsayılan değer olan koordinatların merkezindedir. Bakış noktasının konumunu değiştirmek istiyorsak, ViewPositionSet() fonksiyonunu kullanarak uygun koordinatları açıkça ayarlamalıyız.



Programdan Escape tuşuyla çıkılabilir.





Nesnenin Z ekseni ve bakış noktası etrafında döndürülmesi

Sahneyi biraz canlandırmak için küpü Z ekseni etrafında döndürelim. Bunu yapmak için bir zamanlayıcı ekleyelim - olaylarına bağlı olarak küp saat yönünün tersine döndürülecektir.

Nesnenin Z ekseni etrafında belirli bir açıyla dönmesini sağlamak adına DXMatrixRotationZ() metodunu kullanarak bir dönme matrisi oluşturalım. Ardından onu TransformMatrixSet() metoduna parametre olarak iletelim. Bu, küpün uzaydaki konumunu değiştirecektir. Devamında da tuval üzerindeki görüntüyü güncellemek için tekrar Redraw() fonksiyonunu çağıralım.



void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float angle= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; angle+=deltatime; last_time=current_time; DXMatrix rotation; DXMatrixRotationZ(rotation,angle); m_box.TransformMatrixSet(rotation); Redraw(); }

Çalıştırdıktan sonra dönen beyaz bir kare göreceğiz.



Küp Z ekseni etrafında saat yönünün tersine dönmektedir



Bu örneğin kaynak kodu Step2 Rotation Z.mq5 dosyasındadır. Sahne oluşturulurken artık M_PI/5 açısının belirtildiğine ve bu açının önceki örnekteki M_PI/6 açısından daha büyük olduğuna lütfen dikkat edin.

m_matrix_view_angle =( float ) M_PI / 5 ; m_canvas.ProjectionMatrixSet( m_matrix_view_angle ,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f);

Ancak aynı zamanda ekrandaki küpün boyutu da görsel olarak küçülmüştür. Projeksiyon matrisi ayarlanırken belirtilen bakış açısı ne kadar küçük olursa, nesne tarafından o kadar büyük çerçeve alanı işgal edilir. Bu, nesnelere teleskopla bakmaya benzetilebilir: bakış açısı daha küçük olmasına rağmen nesne daha büyük görülür.







Kamera konumu yönetimi

CCanvas3D sınıfı, 3D sahnenin önemli parametrelerini ayarlamak için birbirine bağlı üç metoda sahiptir:

ViewPositionSet - bakış noktasının konumunu ayarlar



ViewTargetSet - bakışın yönlendirildiği noktanın koordinatlarını ayarlar



ViewUpDirectionSet - çerçevenin üst sınırının yönünü ayarlar



Tüm bu parametreler birlikte kullanılır, yani 3D sahnede bu parametrelerden herhangi birini ayarlamak istiyorsak, diğer iki parametrenin de başlatılması gerekir. Bu, en azından sahne oluşturma aşamasında yapılmalıdır. Bunu, çerçevenin üst sınırının sağa ve sola sallandığı aşağıdaki örnekte göstereceğiz. Bu amaçla Create() metoduna aşağıdaki üç satırı ekleyelim:



virtual bool Create( const int width, const int height) { .... m_canvas.ObjectAdd(&m_box); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0 , 1 , 0 )); m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3( 0 , 0 , 0 )); m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0 , 0 , 6 )); Redraw(); return ( true ); }

OnTimer() metodunu, ufuk vektörünün sağa ve sola sallanmasını sağlayacak şekilde değiştirelim.

void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float max_angle=( float ) M_PI / 30 ; static float time= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; time+=deltatime; last_time=current_time; DXVector3 direction=DXVector3( 0 , 1 , 0 ); DXMatrix rotation; DXMatrixRotationZ(rotation, float ( MathSin (time)*max_angle)); DXVec3TransformCoord(direction,direction,rotation); m_canvas.ViewUpDirectionSet(direction); Redraw(); }

Örneği Step3 ViewUpDirectionSet.mq5 olarak kaydedelim ve çalıştıralım. Aslında hareketsiz olmasına rağmen sallanan bir küp görüyoruz. Bu efekt, kameranın kendisi sağa ve sola sallandığında elde edilir.







Üst sınır sağa ve sola sallanmaktadır



Kameranın koordinatı, hedefin koordinatı ve üst sınırın yönü arasında bağlantı olduğunu lütfen unutmayın. Dolayısıyla, kameranın konumunu kontrol etmek için, bakışın yönlendirildiği hedefin koordinatının ve üst sınırın yönünün de ayarlanması gerekir.







Nesne rengi yönetimi

Kodumuzu şu şekilde değiştirelim: küpü koordinatların merkezine koyalım ve kamerayı hareket ettirelim.

virtual bool Create( const int width, const int height) { ... if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 , - 1.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 1.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 0.5 , 1.0 , 1.0 )) ; m_canvas.ObjectAdd(&m_box); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0.0 , 1.0 , 0.0 )) ; m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3( 3.0 , 2.0 ,- 5.0 )) ; m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0 , 0 , 0 )) ; Redraw(); return ( true ); }

Ayrıca küpü maviye boyayalım. Renk, alfa kanallı RGB renk formatında belirtilir (alfa kanalı en son belirtilir), ancak değerler bire normalleştirilir. Böylece, 1 değeri 255, 0,5 değeri de 127 anlamına gelir.



X ekseni etrafında dönme ekleyelim ve değişiklikleri Step4 Box Color.mq5 olarak kaydedelim.





Sağ üstten dönen küpe bakış





Dönme ve hareket

Nesneler aynı anda üç yönde döndürülebilir ve hareket ettirilebilir. Nesnelerdeki tüm değişiklikler matrisler kullanılarak gerçekleştirilir. Ayrı ayrı olarak hesaplanabilirler - dönme ve hareket. Örneğimizi tekrar değiştirelim: bu sefer kamera küpe ön üstten bakıyor olsun.



virtual bool Create( const int width, const int height) { ... m_canvas.ProjectionMatrixSet(m_matrix_view_angle,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f); m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3( 0.0 , 2.0 ,- 5.0 ) ); m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0.0 , 0.0 , 0.0 )); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0.0 , 1.0 , 0.0 )); if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 ,- 1.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 1.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 0.5 , 1.0 , 1.0 )); DXMatrix rotation,translation; DXMatrixRotationYawPitchRoll(rotation,( float ) M_PI / 4 ,( float ) M_PI / 3 ,( float ) M_PI / 6 ); DXMatrixTranslation(translation, 1.0 ,- 2.0 , 5.0 ); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,rotation,translation); m_box.TransformMatrixSet(transform); m_canvas.ObjectAdd(&m_box); Redraw(); return ( true ); }

Sırayla dönme ve hareket matrisleri oluşturalım, elde edilen dönüşüm matrisini uygulayalım ve küpü görüntüleyelim. Değişiklikleri Step5 Translation.mq5 dosyasına kaydedelim ve çalıştıralım.



Küpte dönme ve hareket

Kameranın hareketsiz olduğuna ve koordinatların merkezine biraz yukarıdan doğrultulduğuna dikkat edin. Küp üç yönde döndürüldü ve sağa, aşağıya ve sahnenin içerisine doğru hareket ettirildi.





Işıklandırmayla çalışma



Gerçekçi bir üç boyutlu görüntü elde etmek için nesne yüzeyindeki her noktanın ışıklandırmasının hesaplanması gerekir. Bu, şu üç ışıklandırma bileşeninin yoğunluğunu hesaplayan Phong gölgelendirme modeli kullanılarak yapılır: ortam, dağınık ve düzgün. Bu amaçla, aşağıdaki parametreler ayarlanır:



DirectionLight - yönlü ışıklandırmanın yönü CCanvas3D'de ayarlanır



AmbientLight - ortam ışıklandırmasının rengi ve yoğunluğu CCanvas3D'de ayarlanır



DiffuseColor - dağınık ışıklandırma bileşeni CDXMesh ve alt sınıflarında ayarlanır



EmissionColor - arka plan ışıklandırma bileşeni CDXMesh ve alt sınıflarında ayarlanır



SpecularColor - düzgün ışıklandırma bileşeni CDXMesh ve alt sınıflarında ayarlanır



Phong gölgelendirme modeli



Işıklandırma modeli standart gölgelendiricilerde uygulanır, model parametreleri CCanvas3D'de ayarlanır, nesne parametreleri de CDXMesh ve alt sınıflarında ayarlanır. Örneğimizi aşağıdaki gibi değiştirelim:

Küpü koordinatların merkezine getirelim. Beyaza ayarlayalım. Sahneyi yukarıdan aşağıya doğru ışıklandıran yönlü sarı ışık kaynağı ekleyelim. Ortam ışıklandırması için mavi rengi ayarlayalım.

m_canvas.LightColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 0.0 , 0.8 f)); m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 )); m_canvas.AmbientColorSet(DXColor( 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.4 f)); if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 ,- 1.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 1.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 )); m_box.EmissionColorSet(DXColor( 0.0 , 1.0 , 0.0 , 0.2 f)); Yönlü ışık kaynağının konumunun Canvas3D'de ayarlanmadığına, yalnızca ışığın yayıldığı yönün ayarlandığına lütfen dikkat edin. Yönlü ışık kaynağının sonsuz bir mesafede olduğu ve sahneyi tam paralel bir ışık akışının ışıklandırdığı kabul edilir. m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 )); Burada, ışık yayılma vektörü, Y ekseninde negatif yönde, yani yukarıdan aşağıya doğrudur. Ayrıca, yönlü ışık kaynağı için parametreler (LightColorSet ve LightDirectionSet) ayarlanırsa, ortam ışığının rengi de (AmbientColorSet) ayarlanmalıdır. Çünkü varsayılan olarak ortam ışığının rengi maksimum yoğunlukta beyaza ayarlanır ve dolayısıyla tüm gölgeler beyaz olur. Bu, sahnedeki nesnelerin ortam ışıklandırmasından gelen beyaz ışıkla dolup taşacağı, yönlü ışıklandırmanın ise beyaz ışık tarafından kesintiye uğrayacağı anlamına gelir.

m_canvas.LightColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 0.0 , 0.8 f)); m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 )); m_canvas.AmbientColorSet(DXColor( 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.4 f)); // must be specified Aşağıdaki gif animasyonu, ışıklandırma eklediğimizde görüntünün nasıl değiştiğini göstermektedir. Örneğin kaynak kodu Step6 Add Light.mq5 dosyasındadır.





Mavi ortam ışığında sarı ışık kaynağı altında yeşil parıltıya sahip beyaz küp



Nasıl çalıştığını görmek adına yukarıdaki koddaki renk metotlarını kapatabilirsiniz.







Animasyon

Animasyon, sahne ve nesne parametrelerinde zaman içerisinde değişiklik olmasıdır. Mevcut tüm parametreler zamana/olaylara bağlı olarak değiştirilebilir. Sahnenin güncellenmesini kontrol edecek 10 milisaniyelik bir zamanlayıcı ayarlayalım:

int OnInit () { ... ExtAppWindow= new CCanvas3DWindow(); if (!ExtAppWindow.Create(width,height)) return ( INIT_FAILED ); EventSetMillisecondTimer ( 10 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Zamanlayıcının olayları için CCanvas3DWindow sınıfına nesne parametrelerini (dönme ve hareket) ve ışıklandırma yönünü değiştirecek işleyici ekleyelim:

void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float time= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; time+=deltatime; last_time=current_time; DXMatrix rotation,translation,scale; DXMatrixRotationYawPitchRoll(rotation,time/ 11.0 f,time/ 7.0 f,time/ 5.0 f); DXMatrixTranslation(translation,( float ) sin (time/ 3 ), 0.0 , 0.0 ); DXMatrixScaling(scale, 1.0 f+ 0.5 f*( float ) sin (time/ 1.3 f), 1.0 f+ 0.5 f*( float ) sin (time/ 1.7 f), 1.0 f+ 0.5 f*( float ) sin (time/ 1.9 f)); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,scale,rotation); DXMatrixMultiply(transform,transform,translation); m_box.TransformMatrixSet(transform); DXMatrixRotationZ(rotation,deltatime); DXVector3 light_direction; m_canvas.LightDirectionGet(light_direction); DXVec3TransformCoord(light_direction,light_direction,rotation); m_canvas.LightDirectionSet(light_direction); Redraw(); }

Lütfen nesne değişikliklerinin ilk değerlerin üzerine yapıldığını unutmayın, yani sanki her zaman küpün ilk durumunu ele alıyormuşuz ve dönme ve hareketle ilgili tüm işlemleri sıfırdan uyguluyormuşuz gibi, bu da küpün mevcut durumunun kaydedilmediği anlamına gelir. Ancak, ışık kaynağının yönü ise mevcut değerden itibaren deltatime artışlarıyla değiştirilir.

Dinamik olarak değişen ışık kaynağı yönüne sahip dönen küp



Sonuç olarak, çok karmaşık bir 3D animasyon elde ediyoruz. Örnek kod Step7 Animation.mq5 dosyasındadır.







Fareyle kamera konumunun kontrolü

3D grafiklerdeki son animasyon unsurunu ele alalım: kullanıcı eylemlerine tepki. Örneğimize fareyle kamera konumunu kontrol etme özelliği ekleyelim. Bunu yapmak için fare olaylarını alıyoruz ve uygun işleyicileri oluşturuyoruz:

int OnInit () { ... EventSetMillisecondTimer ( 10 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , 1 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , 1 ) return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , 0 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , 0 ); delete ExtAppWindow; ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW , true ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) ExtAppWindow.OnChartChange(); if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) ExtAppWindow.OnMouseMove(( int )lparam,( int )dparam,( uint )sparam); if (id== CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) ExtAppWindow.OnMouseWheel(dparam);

Fare hareketi olayları için CCanvas3DWindow sınıfına sol fare tuşuna basılıyken fare hareket ettirildiğinde kamera yönü açılarını değiştirecek işleyici ekleyelim:

void OnMouseMove( int x, int y, uint flags) { if ((flags& 1 )== 1 ) { if (m_mouse_x!=- 1 ) { m_camera_angles.y+=(x-m_mouse_x)/ 300.0 f; m_camera_angles.x+=(y-m_mouse_y)/ 300.0 f; if (m_camera_angles.x<-DX_PI* 0.49 f) m_camera_angles.x=-DX_PI* 0.49 f; if (m_camera_angles.x>DX_PI* 0.49 f) m_camera_angles.x=DX_PI* 0.49 f; UpdateCameraPosition(); } m_mouse_x=x; m_mouse_y=y; } else { m_mouse_x=- 1 ; m_mouse_y=- 1 ; } }

Ayrıca, fare tekerleği olayları için de kameranın sahnenin merkezine olan mesafesini değiştirecek işleyici ekleyelim:



void OnMouseWheel( double delta) { m_camera_distance*= 1.0 -delta* 0.001 ; if (m_camera_distance> 50.0 ) m_camera_distance= 50.0 ; if (m_camera_distance< 3.0 ) m_camera_distance= 3.0 ; UpdateCameraPosition(); }

Her iki işleyici de güncellenen parametrelere göre kamera konumunu güncellemek için UpdateCameraPosition() metodunu çağırır:



void UpdateCameraPosition( void ) { DXVector4 camera=DXVector4( 0.0 f, 0.0 f,-( float )m_camera_distance, 1.0 f); DXMatrix rotation; DXMatrixRotationX(rotation,m_camera_angles.x); DXVec4Transform(camera,camera,rotation); DXMatrixRotationY(rotation,m_camera_angles.y); DXVec4Transform(camera,camera,rotation); m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3(camera)); }

Kaynak kodu Step8 Mouse Control.mq5 dosyasındadır.





Fareyle kamera konumunun kontrolü





Dokular uygulama

Dokular, nesneye materyal, kabartma yanılsaması vermek için çokgen yüzeyine uygulanan bitmap görüntüleridir. Dokular, çokgenler kullanılarak oluşturulması aşırı derecede kaynak gerektirecek tekrarlı küçük yüzey nesnelerinin görünümünü sunmaya olanak tanır. Örneğin bu materyaller taş, ahşap, toprak vb. olabilir.



CDXMesh ve alt sınıfları doku ayarlamaya olanak sağlar. Doku, standart piksel gölgelendiricide DiffuseColor ile birlikte kullanılır. Nesne animasyonunu kaldıralım ve ona bir taş dokusu uygulayalım. Dokular, terminalin çalışma klasörünün MQL5\Files klasöründe bulunmalıdır:

virtual bool Create( const int width, const int height) { ... m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 )); m_box.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "stone.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_box); Redraw(); return ( true ); }





Taş dokulu küp







Özel nesneler oluşturma

Tüm nesneler köşelerden (DXVector3) oluşur ve köşeler de indekslerle belirli temel öğelere bağlanır. En yaygın temel öğe üçgendir. Basit bir 3D nesne oluşturulması için şunların varlığı gereklidir: köşelerin en azından koordinatlarının (ancak normal, renk vb. gibi birçok ek veri de içerebilir) listesi, köşelerin bağlandıkları temel öğe türü ve temel öğelerin indekslerinin listesi oluşturulması gerekir.



Standart Kütüphane, DXVertex köşe türüne sahiptir: koordinatı, ışıklandırma hesaplaması için normali, doku koordinatlarını ve rengi içerir. Standart köşe gölgelendirici bu köşe türüyle çalışır.

struct DXVertex { DXVector4 position; // vertex coordinates DXVector4 normal; // normal vector DXVector2 tcoord; // face coordinate to apply the texture DXColor vcolor; // color };

MQL5\Include\Canvas\DXDXUtils.mqh yardımcı dosyası, temel öğelerin geometrisinin (köşeler ve indeksler) oluşturulması ve obj dosyalarından 3D geometri yüklenmesi için bir dizi metot içerir.



Bir küre ve bir torus oluşturalım ve onlara aynı taş dokusunu uygulayalım:



virtual bool Create( const int width, const int height) { ... DXVertex vertices[]; uint indices[]; if (!DXComputeSphere( 0.3 f, 50 ,vertices,indices)) return ( false ); DXColor white=DXColor( 1.0 f, 1.0 f, 1.0 f, 1.0 f); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (vertices); i++) vertices[i].vcolor=white; if (!m_sphere.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),vertices,indices)) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_sphere.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 1.0 , 0.0 , 1.0 )); m_sphere.SpecularColorSet(white); m_sphere.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "stone.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_sphere); if (!DXComputeTorus( 0.3 f, 0.1 f, 50 ,vertices,indices)) return ( false ); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (vertices); i++) vertices[i].vcolor=white; if (!m_torus.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),vertices,indices)) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_torus.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 0.0 , 1.0 , 1.0 )); m_torus.SpecularColorSet(white); m_torus.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "stone.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_torus); Redraw(); return ( true ); }

Yeni nesneler için animasyon ekleyelim:

void OnTimer ( void ) { ... m_canvas.LightDirectionSet(light_direction); DXMatrix translation; DXMatrixTranslation(translation, 1.1 f, 0 , 0 ); DXMatrixRotationY(rotation,time); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,translation,rotation); m_sphere.TransformMatrixSet(transform); DXMatrixRotationX(rotation,time* 1.3 f); DXMatrixTranslation(translation,- 2 , 0 , 0 ); DXMatrixMultiply(transform,rotation,translation); DXMatrixRotationY(rotation,time/ 1.3 f); DXMatrixMultiply(transform,transform,rotation); m_torus.TransformMatrixSet(transform); Redraw(); }

Değişiklikleri Three Objects.mq5 olarak kaydedelim ve çalıştıralım.







Küpün yörüngesinde dönen şekiller





Veri tabanlı 3D yüzey

Rapor oluşturmak ve verileri analiz etmek için genellikle çizgi grafikleri, histogramlar, pasta grafikleri vb. gibi çeşitli grafikler kullanılır. MQL5, bu amaçlar için kullanışlı bir grafik kütüphanesi sunmaktadır, ancak bu kütüphane yalnızca 2D grafikler oluşturabilmektedir.



CDXSurface sınıfı, iki boyutlu bir dizide depolanan özel verilerin kullanılarak bir yüzey görselleştirilmesine olanak sağlar. Aşağıdaki matematiksel fonksiyon örneğini görselleştirelim:

z= sin ( 2.0 *pi* sqrt (x*x+y*y))

Yüzeyi çizmek için bir nesne ve verileri depolamak için bir dizi oluşturalım:

virtual bool Create( const int width, const int height) { ... m_data_width=m_data_height= 100 ; ArrayResize (m_data,m_data_width*m_data_height); for ( int i= 0 ;i<m_data_width*m_data_height;i++) m_data[i]= 0.0 ; if (!m_surface.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),m_data,m_data_width,m_data_height, 2.0 f, DXVector3(- 2.0 ,- 0.5 ,- 2.0 ),DXVector3( 2.0 , 0.5 , 2.0 ),DXVector2( 0.25 , 0.25 ), CDXSurface:: SF_TWO_SIDED |CDXSurface:: SF_USE_NORMALS ,CDXSurface:: CS_COLD_TO_HOT )) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_surface.SpecularColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 )); m_surface.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "checker.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_surface); return ( true ); }

Yüzey, tabanı 4x4 ve yüksekliği 1 olan bir kutu içerisinde çizilecektir. Doku boyutları 0,25x0,25'tir.

SF_TWO_SIDED, kameranın yüzeyin altına hareket etmesi durumunda yüzeyin hem yukarı hem de aşağı çizileceğini belirtir.

SF_USE_NORMALS, yönlü ışık kaynağının neden olduğu yüzeyden yansımaları hesaplamak için normallerin kullanılacağını belirtir.

CS_COLD_TO_HOT, yüzeyin ısı haritasını yeşil ve sarı geçişiyle maviden kırmızıya ayarlar.



Yüzeyi canlandırmak için sinüs işaretinin altına zaman ekleyelim ve onu zamanlayıcı ile güncelleyelim.

void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float time= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; time+=deltatime; last_time=current_time; for ( int i= 0 ; i<m_data_width; i++) { double x= 2.0 *i/m_data_width- 1 ; int offset=m_data_height*i; for ( int j= 0 ; j<m_data_height; j++) { double y= 2.0 *j/m_data_height- 1 ; m_data[offset+j]= MathSin ( 2.0 * M_PI * sqrt (x*x+y*y) - 2 *time ); } } if (m_surface.Update(m_data,m_data_width,m_data_height, 2.0 f, DXVector3(- 2.0 ,- 0.5 ,- 2.0 ),DXVector3( 2.0 , 0.5 , 2.0 ),DXVector2( 0.25 , 0.25 ), CDXSurface::SF_TWO_SIDED|CDXSurface::SF_USE_NORMALS,CDXSurface::CS_COLD_TO_HOT)) { Redraw(); } }

Kaynak kodudosyasındadır. Çalışması aşağıdaki videoda gösterilmektedir:













Bu makalede, görsel veri analizi için basit geometrik şekiller ve animasyonlu 3D grafikler oluşturma konusunda DirectX fonksiyonlarının yeteneklerini ele aldık. MetaTrader 5 terminalinin klasöründen daha karmaşık örnekler bulabilirsiniz: Correlation Matrix 3D ve Math 3D Morpher Uzman Danışmanları ve Remnant 3D komut dosyası.

MQL5'in yardımıyla, üçüncü taraf paketlere başvurmadan algoritmik ticaretin önemli görevlerini çözebilirsiniz:

Çok sayıda girdi parametresi içeren karmaşık ticaret stratejilerini optimize etme

Optimizasyon sonuçlarını alma

Alınan verileri en uygun üç boyutlu grafikte görselleştirme

MetaTrader 5'te hisse verilerini görselleştirmek ve ticaret stratejileri geliştirmek için tüm yetenekleri kullanın - şimdi 3D grafiklerle!





