Freelance hizmetinde yatırımcıların siparişlerini yerine getirerek nasıl para kazanılır?

Algo yatırımcılar için Freelance



MQL5 Freelance, ticaret uygulaması geliştiricileri için özel bir hizmettir. Yatırımcılar, MQL5/MQL4, Python, C++ ve diğer modern programlama dillerinde geliştirilmek üzere özel yapım ticaret robotlarına, göstergelere ve diğer yardımcı uygulamalara ihtiyaç duyduklarında buraya gelirler.

MQL5.com Freelance hizmeti Haziran 2010'da hayata geçirildi ve var olduğu 14 yıl boyunca profesyonel geliştiricilere kazanç elde etme fırsatı sağladı. Haziran 2024 itibariyle, hizmet kapsamında bugüne kadar tamamlanan 100.000'den fazla projenin toplam değeri 7 milyon dolardır.

Son 14 yılda 54.000 geliştirici ticaret programlarının oluşturulması için çalıştı ve 25.000 müşteri de bu çalışmalardan memnun kaldı. Freelance platformunda aktif olarak çalışan bir geliştirici ayda birkaç bin dolar kazanabilir. Siz de aynı şekilde kazanç sağlayabilirsiniz.

Potansiyel müşterileriniz, MetaTrader platformlarını kullanan milyonlarca yatırımcıyı içerir, çünkü Freelance hizmetine doğrudan terminallerinden erişebilirler.













Rahat iş akışı



Hizmet, iyi tasarlanmış işlevsellik sunarak ana göreve odaklanmanıza olanak tanır: uygun siparişleri seçmek ve tahmini son teslim tarihleri ve maliyetlerle başvuruları göndermek. Tüm iş süreçleri hizmet içerisinde gerçekleştirilir ve çıkarlarınızın korunmasını sağlar: işi müşteriden alır, tamamlar ve ödemeyi buradan alırsınız. Bu mekanizma kullanışlı ve güvenlidir, dikkatiniz dağılmadan odaklanmanızı sağlar.

Freelance projeler, her biri sisteme kaydedilen aşamalara ayrılır:





Hem geliştiricinin hem de müşterinin her adımı onaylaması gerekir. Sipariş şartları ve teknik özellikler üzerinde anlaşın ve sözleşmeyi sonuçlandırın. İlgili para miktarı müşterinin hesabında otomatik olarak dondurulur.

Müşteri teslim edilen çözümü kabul ettiğinde, sistem dondurulan para miktarını otomatik olarak geliştiricinin hesabına aktaracaktır.

Tüm siparişler hizmetin ana sayfasında görüntülenir. Bunları oluşturulma tarihine, maliyete veya proje adına göre sıralayabilirsiniz:





Uygun bir sipariş seçin, son teslim tarihini ve bütçeyi belirtin ve başvurunuzu gönderin:









Mevcut iş başvuruları MQL5.community'nin tüm kullanıcıları tarafından görülebilir, ancak tüm başvuru sahipleri anonim kalır. Her başvuru, geliştirici derecelendirmesini, gerçekleştirilen siparişlerle ilgili istatistikleri ve mevcut iş yükünü gösterir.

Aşağı kaydırmayı ve "Benzer siparişler" bölümlerini kontrol etmeyi unutmayın, çünkü burada daha uygun siparişler bulabilirsiniz:





MQL5.com'da freelance siparişleri üstlenmek için Satıcı statüsü alın. Satıcı statüsü talep edin ve MQL5 hizmetleri aracılığıyla para kazanmaya başlayın.



Artık işlere nasıl başvuracağınızı biliyorsunuz, belki de halihazırda birkaç işi tamamlamış olabilirsiniz. Ama unutmayın, freelance işler için başvuran tek geliştirici siz değilsiniz. Bu yüzden, MQL5 dilinde ve diğer programlama konularında kendinizi sürekli olarak geliştirin (bu, bilgi ve yetkinliğinizi artıracaktır, böylece birçok farklı konudaki işlere başvurabilecek ve deneyiminizi geliştirebileceksiniz). Size uygun siparişleri en iyi şekilde yerine getirerek derecelendirmenizi, yani itibarınızı artırın. Bu, müşterilerin gelecekteki işler için sizi seçme olasılığını artıracaktır.





Kazancınızı nasıl en üst düzeye çıkarabilirsiniz?

Yeni iş ilanlarını düzenli olarak kontrol edin ve Freelance bölümünü her gün takip etmeyi bir alışkanlık haline getirin. Yüksek başlangıç fiyatlarına sahip ilginç siparişler her zaman birçok geliştiricinin ilgisini çeker, bu nedenle gecikmeler size büyük siparişlere ve birkaç yüz dolara mal olabilir. Odaklanın!



Zamanında bildirimler almak için profilinizde MetaQuotes kimliğinizi belirttiğinizden emin olun. Profilinize eklenen MetaQuotes kimliği ile önemli olaylar hakkında bildirimler alacaksınız:

İçerikleri de dahil olmak üzere kişisel mesajlar

Freelance hizmetinde müşterilerle yapılan görüşmeler

Kod Tabanı, Makaleler, Mağaza ve Sinyallerdeki yayınlarınızın durum değişiklikleri

Kod Tabanı, Makaleler, Mağaza ve Sinyallerdeki yayınlarınız hakkında moderatör yorumları

Kiralanan sanal sunucu hakkında bilgiler

Forum konularına ve blog yorumlarına yapılan yorumlar



Yeni Kod Tabanı yayınlarının ve Makalelerin duyuruları

Freelance hizmetindeki yeni siparişlerin bildirimleri

Satıcı kayıt durumunuza ilişkin bildirimler

Birçok geliştirici İngilizce siparişlere odaklanır, ancak farklı dillerde iş ilanları da bulunmaktadır. Bu tür siparişleri üstlenmek için, herhangi bir dilde iletişim kurmak üzere yerleşik çeviri aracını kullanabilirsiniz.







Profilinizi geliştirin

Kendiniz , becerileriniz ve çeşitli projelere katılımınız hakkında yazın.

, becerileriniz ve çeşitli projelere katılımınız hakkında yazın. Freelancer olarak avantajlarınızı listeleyin , iyi bir profil resmi yükleyin ve yüksek kaliteli bir kapak resmi seçin.

, iyi bir profil resmi yükleyin ve yüksek kaliteli bir kapak resmi seçin. Daha önce tamamladığınız projeleri anlatın ve ilginç deneyimlerinizi akışınızda paylaşın. Bu ayrıntılar potansiyel müşterilerin dikkatini çekecek ve kişisel projeler için seçilme olasılığını artıracaktır.







Müşterilerinizden çalışmalarınız hakkında adil yorumlar bırakmalarını isteyin. İyi yürütülen bir projenin her zaman olumlu geri dönüşler alacağından emin olabilirsiniz. Bu tür değerlendirmeler, yatırımcıların birçok başvuru arasından en uygun geliştiriciyi seçmelerine yardımcı olur.















İpuçlarını kullanın

Freelance, özel ipuçları kullanarak müşterilerle temel iletişimlerde zaman kazanmanıza yardımcı olur.

Deneyimli freelance geliştiricilerden gelen önerileri derledik ve görseller içeren kısa ipuçları oluşturduk. Tüm sorular ve cevaplar kolay arama için kategoriler halinde gruplandırılmıştır. En sık sorulan soruların listesini almak ve anahtar kelimelere göre arama yapmak için "Nasıl yapılır..." düğmesine tıklamanız yeterlidir.









Her bir ipucu doğrudan sipariş sayfasından bulunabilir ve kullanılabilir. Sohbete bir yanıt eklemek için istediğiniz ipucuna tıklamanız yeterlidir. Hazır çözümleri kullanarak zamandan tasarruf etmek için bu ipuçlarını kullanın.





Algo ticaret için Freelance hizmetine özet bakış



Müşterilere doğrudan erişim. MetaTrader platformlarını kullanan milyonlarca yatırımcı sizi terminal aracılığıyla bulabilir ve sürekli bir sipariş akışı sağlanır. Rahat iş akışı. Başvurunun sunulmasından ödemeye kadar tüm iş aşamaları hizmet içerisinde gerçekleşir, bu da süreci güvenli ve verimli hale getirir. Para otomatik olarak müşterinin hesabında dondurulur ve teslim edilen çözümün kabulü üzerine freelancer’a aktarılır. Şeffaflık ve kontrol. Sürecin her adımı sisteme kaydedilir ve yanlış anlaşılmaları en aza indirmek için hem müşteri hem de geliştirici tarafından onaylanır. Kapsamlı sipariş arama özellikleri. Uygun görevleri daha kolay bulmak için siparişleri oluşturulma tarihi, maliyet ve ada göre sıralayabilirsiniz. Destek ve bildirimler. Yeni siparişler ve müşteri mesajları hakkındaki bildirimler, kârlı fırsatları kaçırmamanızı sağlar. Yerleşik çeviri aracı ile müşterilerinizle her dilde iletişim kurun.

Yüzlerce profesyonel MQL4 ve MQL5 programcısı her gün onlarca siparişi tamamlamaktadır. En başarılı Freelance geliştiricileri 60.000 ila 220.000 dolar arasında para kazanmıştır.













İlgili makaleler: