- Numaralandırmalar
Matris ve Vektör İşlemleri için Numaralandırmalar
Bu bölümde, çeşitli matris ve vektör metotlarında kullanılan numaralandırmalar açıklanmaktadır.
Yumuşatma türü numaralandırması.
|
Kimlik
|
Açıklama
|
AVERAGE_NONE
|
Ortalama alma yok. Sonuçlar her etiket için ayrı ayrı sağlanır
|
AVERAGE_BINARY
|
İkili sınıflandırma için etiket 1 sonucu
|
AVERAGE_MICRO
|
Ortalama hata matrisi sonucu (karışıklık matrisi)
|
AVERAGE_MACRO
|
Her bir etiketin hata matrislerinin sonuçlarından elde edilen ortalama sonuç
|
AVERAGE_WEIGHTED
|
Ağırlıklı ortalama sonuç
vector::Norm için vektör normlarının numaralandırması.
|
Kimlik
|
Açıklama
|
VECTOR_NORM_INF
|
inf-normu
|
VECTOR_NORM_MINUS_INF
|
-inf-normu
|
VECTOR_NORM_P
|
p-normu
matrix::Norm için ve matrix::Cond matris koşul sayısını elde etmek için matris normlarının numaralandırması.
|
Kimlik
|
Açıklama
|
MATRIX_NORM_FROBENIUS
|
Frobenius normu
|
MATRIX_NORM_SPECTRAL
|
Spektral norm
|
MATRIX_NORM_NUCLEAR
|
Nükleer norm
|
MATRIX_NORM_INF
|
inf-normu
|
MATRIX_NORM_P1
|
1-normu
|
MATRIX_NORM_P2
|
2-normu
|
MATRIX_NORM_MINUS_INF
|
-inf-normu
|
MATRIX_NORM_MINUS_P1
|
-1-normu
|
MATRIX_NORM_MINUS_P2
|
-2-normu
Konvolüsyon vector::Convolve ve çapraz korelasyon vector::Correlate için numaralandırma.
|
Kimlik
|
Açıklama
|
VECTOR_CONVOLVE_FULL
|
full konvolüsyonu
|
VECTOR_CONVOLVE_SAME
|
same konvolüsyonu
|
VECTOR_CONVOLVE_VALID
|
valid konvolüsyonu
vector::RegressionMetric için regresyon metriklerinin numaralandırması.
|
Kimlik
|
Açıklama
|
REGRESSION_MAE
|
Hataların mutlak değerlerinin ortalaması
|
REGRESSION_MSE
|
Hataların karelerinin ortalaması
|
REGRESSION_RMSE
|
Hataların karelerinin ortalamasının karekökü
|
REGRESSION_R2
|
R-kare
|
REGRESSION_MAPE
|
Yüzde olarak MAE
|
REGRESSION_MSPE
|
Yüzde olarak MSE
|
REGRESSION_RMSLE
|
Logaritmik ölçekte hesaplanan RMSE
|
REGRESSION_SMAPE
|
Simetrik MAPE
|
REGRESSION_MAXE
|
Hataların mutlak değerlerinin maksimumu
|
REGRESSION_MEDE
|
Hataların mutlak değerlerinin medyanı
|
REGRESSION_MPD
|
Ortalama Poisson sapması
|
REGRESSION_MGD
|
Ortalama gama sapması
|
REGRESSION_EXPV
|
Açıklanan varyans
Sınıflandırma problemleri için metriklerin numaralandırılması.
|
Kimlik
|
Açıklama
|
CLASSIFICATION_ACCURACY
|
Tüm sınıflar için tahmin doğruluğu açısından model kalitesi
|
CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION
|
Ortalama model doğruluğu
|
CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY
|
Dengeli tahmin doğruluğu
|
CLASSIFICATION_F1
|
F1 skoru. Model hassasiyeti ve geri çağırma arasındaki harmonik ortalama
|
CLASSIFICATION_JACCARD
|
Jaccard skoru
|
CLASSIFICATION_PRECISION
|
Hedef sınıf için gerçek pozitifleri tahmin etmede model doğruluğu
|
CLASSIFICATION_RECALL
|
Model tamlığı
|
CLASSIFICATION_ROC_AUC
|
Hata eğrisinin altındaki alan
|
CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY
|
Doğru etiketin tahmin edilen k etiketin üstünde görünme sıklığı
Kayıp fonksiyonu hesaplamaları vector::Loss için numaralandırma.
|
Kimlik
|
Açıklama
|
LOSS_MSE
|
Hataların karelerinin ortalaması
|
LOSS_MAE
|
Hataların mutlak değerlerinin ortalaması
|
LOSS_CCE
|
Kategorik çapraz entropi
|
LOSS_BCE
|
İkili çapraz entropi
|
LOSS_MAPE
|
Yüzde olarak MAE
|
LOSS_MSLE
|
Logaritmik ölçekte hesaplanan MSE
|
LOSS_KLD
|
Kullback-Leibler diverjansı
|
LOSS_COSINE
|
Kosinüs benzerliği/yakınlığı
|
LOSS_POISSON
|
Poisson
|
LOSS_HINGE
|
Hinge
|
LOSS_SQ_HINGE
|
Karesel hinge
|
LOSS_CAT_HINGE
|
Kategorik hinge
|
LOSS_LOG_COSH
|
Hiperbolik kosinüsün logaritması
|
LOSS_HUBER
|
Huber
Aktivasyon fonksiyonu vector::Activation ve aktivasyon fonksiyonu türev vector::Derivative için numaralandırma.
|
Kimlik
|
Açıklama
|
AF_ELU
|
Üssel lineer birim
|
AF_EXP
|
Üssel
|
AF_GELU
|
Gauss hata lineer birimi
|
AF_HARD_SIGMOID
|
Sert sigmoid
|
AF_LINEAR
|
Lineer
|
AF_LRELU
|
Sızıntılı düzeltilmiş lineer birim
|
AF_RELU
|
Düzeltilmiş lineer birim
|
AF_SELU
|
Ölçekli Üssel Lineer Birim
|
AF_SIGMOID
|
Sigmoid
|
AF_SOFTMAX
|
Softmax
|
AF_SOFTPLUS
|
Softplus
|
AF_SOFTSIGN
|
Softsign
|
AF_SWISH
|
Swish
|
AF_TANH
|
Hiperbolik tanjant fonksiyonu
|
AF_TRELU
|
Eşikli düzeltilmiş lineer birim
Sort fonksiyonu için sıralama türlerinin numaralandırması.
|
Kimlik
|
Açıklama
|
SORT_MODE_ASCENDING
|
Artan düzende sırala
|
SORT_MODE_DESCENDING
|
Azalan düzende sırala
Matrisler için tüm istatistiksel fonksiyonlarda ekseni belirtmek için numaralandırma.
|
Kimlik
|
Açıklama
|
AXIS_NONE
|
Eksen belirtilmedi. Hesaplama, sanki bir vektörmüş gibi tüm matris elemanları üzerinden yapılır (Flat metoduna bakın)
|
AXIS_HORZ
|
Yatay eksen
|
AXIS_VERT
|
Dikey eksen