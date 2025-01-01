DokümantasyonBölümler
Matris ve Vektör İşlemleri için Numaralandırmalar

Bu bölümde, çeşitli matris ve vektör metotlarında kullanılan numaralandırmalar açıklanmaktadır.

 

ENUM_AVERAGE_MODE

Yumuşatma türü numaralandırması.

Kimlik

Açıklama

AVERAGE_NONE

Ortalama alma yok. Sonuçlar her etiket için ayrı ayrı sağlanır

AVERAGE_BINARY

İkili sınıflandırma için etiket 1 sonucu

AVERAGE_MICRO

Ortalama hata matrisi sonucu (karışıklık matrisi)

AVERAGE_MACRO

Her bir etiketin hata matrislerinin sonuçlarından elde edilen ortalama sonuç

AVERAGE_WEIGHTED

Ağırlıklı ortalama sonuç

 

ENUM_VECTOR_NORM

vector::Norm için vektör normlarının numaralandırması.

Kimlik

Açıklama

VECTOR_NORM_INF

inf-normu

VECTOR_NORM_MINUS_INF

-inf-normu

VECTOR_NORM_P

p-normu

 

ENUM_MATRIX_NORM

matrix::Norm için ve matrix::Cond matris koşul sayısını elde etmek için matris normlarının numaralandırması.

Kimlik

Açıklama

MATRIX_NORM_FROBENIUS

Frobenius normu

MATRIX_NORM_SPECTRAL

Spektral norm

MATRIX_NORM_NUCLEAR

Nükleer norm

MATRIX_NORM_INF

inf-normu

MATRIX_NORM_P1

1-normu

MATRIX_NORM_P2

2-normu

MATRIX_NORM_MINUS_INF

-inf-normu

MATRIX_NORM_MINUS_P1

-1-normu

MATRIX_NORM_MINUS_P2

-2-normu

 

ENUM_VECTOR_CONVOLVE

Konvolüsyon vector::Convolve ve çapraz korelasyon vector::Correlate için numaralandırma.

Kimlik

Açıklama

VECTOR_CONVOLVE_FULL

full konvolüsyonu

VECTOR_CONVOLVE_SAME

same konvolüsyonu

VECTOR_CONVOLVE_VALID

valid konvolüsyonu

 

ENUM_REGRESSION_METRIC

vector::RegressionMetric için regresyon metriklerinin numaralandırması.

Kimlik

Açıklama

REGRESSION_MAE

Hataların mutlak değerlerinin ortalaması

REGRESSION_MSE

Hataların karelerinin ortalaması

REGRESSION_RMSE

Hataların karelerinin ortalamasının karekökü

REGRESSION_R2

R-kare

REGRESSION_MAPE

Yüzde olarak MAE

REGRESSION_MSPE

Yüzde olarak MSE

REGRESSION_RMSLE

Logaritmik ölçekte hesaplanan RMSE

REGRESSION_SMAPE

Simetrik MAPE

REGRESSION_MAXE

Hataların mutlak değerlerinin maksimumu

REGRESSION_MEDE

Hataların mutlak değerlerinin medyanı

REGRESSION_MPD

Ortalama Poisson sapması

REGRESSION_MGD

Ortalama gama sapması

REGRESSION_EXPV

Açıklanan varyans

 

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC

Sınıflandırma problemleri için metriklerin numaralandırılması.

Kimlik

Açıklama

CLASSIFICATION_ACCURACY

Tüm sınıflar için tahmin doğruluğu açısından model kalitesi

CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION

Ortalama model doğruluğu

CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY

Dengeli tahmin doğruluğu

CLASSIFICATION_F1

F1 skoru. Model hassasiyeti ve geri çağırma arasındaki harmonik ortalama

CLASSIFICATION_JACCARD

Jaccard skoru

CLASSIFICATION_PRECISION

Hedef sınıf için gerçek pozitifleri tahmin etmede model doğruluğu

CLASSIFICATION_RECALL

Model tamlığı

CLASSIFICATION_ROC_AUC

Hata eğrisinin altındaki alan

CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY

Doğru etiketin tahmin edilen k etiketin üstünde görünme sıklığı

 

ENUM_LOSS_FUNCTION

Kayıp fonksiyonu hesaplamaları vector::Loss için numaralandırma.

Kimlik

Açıklama

LOSS_MSE

Hataların karelerinin ortalaması

LOSS_MAE

Hataların mutlak değerlerinin ortalaması

LOSS_CCE

Kategorik çapraz entropi

LOSS_BCE

İkili çapraz entropi

LOSS_MAPE

Yüzde olarak MAE

LOSS_MSLE

Logaritmik ölçekte hesaplanan MSE

LOSS_KLD

Kullback-Leibler diverjansı

LOSS_COSINE

Kosinüs benzerliği/yakınlığı

LOSS_POISSON

Poisson

LOSS_HINGE

Hinge

LOSS_SQ_HINGE

Karesel hinge

LOSS_CAT_HINGE

Kategorik hinge

LOSS_LOG_COSH

Hiperbolik kosinüsün logaritması

LOSS_HUBER

Huber

 

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION

Aktivasyon fonksiyonu vector::Activation ve aktivasyon fonksiyonu türev vector::Derivative için numaralandırma.

Kimlik

Açıklama

AF_ELU

Üssel lineer birim

AF_EXP

Üssel

AF_GELU

Gauss hata lineer birimi

AF_HARD_SIGMOID

Sert sigmoid

AF_LINEAR

Lineer

AF_LRELU

Sızıntılı düzeltilmiş lineer birim

AF_RELU

Düzeltilmiş lineer birim

AF_SELU

Ölçekli Üssel Lineer Birim

AF_SIGMOID

Sigmoid

AF_SOFTMAX

Softmax

AF_SOFTPLUS

Softplus

AF_SOFTSIGN

Softsign

AF_SWISH

Swish

AF_TANH

Hiperbolik tanjant fonksiyonu

AF_TRELU

Eşikli düzeltilmiş lineer birim

 

ENUM_SORT_MODE

Sort fonksiyonu için sıralama türlerinin numaralandırması.

Kimlik

Açıklama

SORT_MODE_ASCENDING

Artan düzende sırala

SORT_MODE_DESCENDING

Azalan düzende sırala

 

ENUM_MATRIX_AXIS

Matrisler için tüm istatistiksel fonksiyonlarda ekseni belirtmek için numaralandırma.

Kimlik

Açıklama

AXIS_NONE

Eksen belirtilmedi. Hesaplama, sanki bir vektörmüş gibi tüm matris elemanları üzerinden yapılır (Flat metoduna bakın)

AXIS_HORZ

Yatay eksen

AXIS_VERT

Dikey eksen

 