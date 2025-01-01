Matris ve Vektör İşlemleri için Numaralandırmalar

Bu bölümde, çeşitli matris ve vektör metotlarında kullanılan numaralandırmalar açıklanmaktadır.

ENUM_AVERAGE_MODE

Yumuşatma türü numaralandırması.

Kimlik Açıklama AVERAGE_NONE Ortalama alma yok. Sonuçlar her etiket için ayrı ayrı sağlanır AVERAGE_BINARY İkili sınıflandırma için etiket 1 sonucu AVERAGE_MICRO Ortalama hata matrisi sonucu (karışıklık matrisi) AVERAGE_MACRO Her bir etiketin hata matrislerinin sonuçlarından elde edilen ortalama sonuç AVERAGE_WEIGHTED Ağırlıklı ortalama sonuç

ENUM_VECTOR_NORM

vector::Norm için vektör normlarının numaralandırması.

Kimlik Açıklama VECTOR_NORM_INF inf-normu VECTOR_NORM_MINUS_INF -inf-normu VECTOR_NORM_P p-normu

ENUM_MATRIX_NORM

matrix::Norm için ve matrix::Cond matris koşul sayısını elde etmek için matris normlarının numaralandırması.

Kimlik Açıklama MATRIX_NORM_FROBENIUS Frobenius normu MATRIX_NORM_SPECTRAL Spektral norm MATRIX_NORM_NUCLEAR Nükleer norm MATRIX_NORM_INF inf-normu MATRIX_NORM_P1 1-normu MATRIX_NORM_P2 2-normu MATRIX_NORM_MINUS_INF -inf-normu MATRIX_NORM_MINUS_P1 -1-normu MATRIX_NORM_MINUS_P2 -2-normu

ENUM_VECTOR_CONVOLVE

Konvolüsyon vector::Convolve ve çapraz korelasyon vector::Correlate için numaralandırma.

Kimlik Açıklama VECTOR_CONVOLVE_FULL full konvolüsyonu VECTOR_CONVOLVE_SAME same konvolüsyonu VECTOR_CONVOLVE_VALID valid konvolüsyonu

ENUM_REGRESSION_METRIC

vector::RegressionMetric için regresyon metriklerinin numaralandırması.

Kimlik Açıklama REGRESSION_MAE Hataların mutlak değerlerinin ortalaması REGRESSION_MSE Hataların karelerinin ortalaması REGRESSION_RMSE Hataların karelerinin ortalamasının karekökü REGRESSION_R2 R-kare REGRESSION_MAPE Yüzde olarak MAE REGRESSION_MSPE Yüzde olarak MSE REGRESSION_RMSLE Logaritmik ölçekte hesaplanan RMSE REGRESSION_SMAPE Simetrik MAPE REGRESSION_MAXE Hataların mutlak değerlerinin maksimumu REGRESSION_MEDE Hataların mutlak değerlerinin medyanı REGRESSION_MPD Ortalama Poisson sapması REGRESSION_MGD Ortalama gama sapması REGRESSION_EXPV Açıklanan varyans

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC

Sınıflandırma problemleri için metriklerin numaralandırılması.

Kimlik Açıklama CLASSIFICATION_ACCURACY Tüm sınıflar için tahmin doğruluğu açısından model kalitesi CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION Ortalama model doğruluğu CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY Dengeli tahmin doğruluğu CLASSIFICATION_F1 F1 skoru. Model hassasiyeti ve geri çağırma arasındaki harmonik ortalama CLASSIFICATION_JACCARD Jaccard skoru CLASSIFICATION_PRECISION Hedef sınıf için gerçek pozitifleri tahmin etmede model doğruluğu CLASSIFICATION_RECALL Model tamlığı CLASSIFICATION_ROC_AUC Hata eğrisinin altındaki alan CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY Doğru etiketin tahmin edilen k etiketin üstünde görünme sıklığı

ENUM_LOSS_FUNCTION

Kayıp fonksiyonu hesaplamaları vector::Loss için numaralandırma.

Kimlik Açıklama LOSS_MSE Hataların karelerinin ortalaması LOSS_MAE Hataların mutlak değerlerinin ortalaması LOSS_CCE Kategorik çapraz entropi LOSS_BCE İkili çapraz entropi LOSS_MAPE Yüzde olarak MAE LOSS_MSLE Logaritmik ölçekte hesaplanan MSE LOSS_KLD Kullback-Leibler diverjansı LOSS_COSINE Kosinüs benzerliği/yakınlığı LOSS_POISSON Poisson LOSS_HINGE Hinge LOSS_SQ_HINGE Karesel hinge LOSS_CAT_HINGE Kategorik hinge LOSS_LOG_COSH Hiperbolik kosinüsün logaritması LOSS_HUBER Huber

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION

Aktivasyon fonksiyonu vector::Activation ve aktivasyon fonksiyonu türev vector::Derivative için numaralandırma.

Kimlik Açıklama AF_ELU Üssel lineer birim AF_EXP Üssel AF_GELU Gauss hata lineer birimi AF_HARD_SIGMOID Sert sigmoid AF_LINEAR Lineer AF_LRELU Sızıntılı düzeltilmiş lineer birim AF_RELU Düzeltilmiş lineer birim AF_SELU Ölçekli Üssel Lineer Birim AF_SIGMOID Sigmoid AF_SOFTMAX Softmax AF_SOFTPLUS Softplus AF_SOFTSIGN Softsign AF_SWISH Swish AF_TANH Hiperbolik tanjant fonksiyonu AF_TRELU Eşikli düzeltilmiş lineer birim

ENUM_SORT_MODE

Sort fonksiyonu için sıralama türlerinin numaralandırması.

Kimlik Açıklama SORT_MODE_ASCENDING Artan düzende sırala SORT_MODE_DESCENDING Azalan düzende sırala

ENUM_MATRIX_AXIS

Matrisler için tüm istatistiksel fonksiyonlarda ekseni belirtmek için numaralandırma.