MacOS'ta MetaTrader 4 işlem platformu için özel bir yükleyici sağlıyoruz. Uygulamayı yerel olarak yüklemenizi sağlayan tam teşekküllü bir sihirbazdır. Yükleyici gerekli tüm adımları gerçekleştirir: sisteminizi tanımlar, en son Wine sürümünü indirir ve yükler, yapılandırır ve ardından MetaTrader'ı içine yükler. Tüm adımlar otomatik olarak tamamlanır ve kurulumdan hemen sonra platformu kullanmaya başlayabilirsiniz.


MacOS için MetaTrader 4'ü indirin


Sistem gereksinimleri

MetaTrader 4'ü yüklemek için gerekli olan en düşük macOS sürümü Big Sur (11) sürümüdür. Platform, macOS'un tüm modern sürümlerinde çalışır ve M1'den en son çıkan sürümlere kadar tüm Apple işlemcilerini destekler.


Hazırlık: Wine sürümünü kontrol edin

MetaTrader'ı macOS'ta zaten kullanıyorsanız, lütfen başlangıçta platform günlüğünde görüntülenen mevcut Wine sürümünü kontrol edin:

2025.01.31 12:40:45.967    Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 23.0.0, 12 x Intel Core i7-8750H  @ 2.20GHz, AVX2, 11 / 15 Gb memory, 65 / 233 Gb disk, admin, GMT+2
2025.01.31 12:40:45.967    MetaTrader 4 build 1431 started (MetaQuotes Software Corp.)

Wine sürümünüz 8.0.1'in altındaysa, eski platformu kurulu olduğu Wine önekiyle birlikte kaldırmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Şablonlar, indirilen Uzman Danışmanlar, göstergeler vb. dahil olmak üzere gerekli tüm dosyaları önceden kaydettiğinizden emin olun. Platformu her zamanki gibi "Uygulamalar" bölümünden Çöp Sepetine taşıyarak kaldırabilirsiniz. Wine öneki Finder kullanılarak silinebilir. "Git > Klasöre Git" menüsünü seçin ve dizin adını girin: ~/Library/Application Support/.

Wine önekinin bulunduğu dizine gidin

Bu dizinden aşağıdaki klasörleri silin:

~/Library/Application Support/Metatrader 4
~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader4


Kurulum

MetaTrader 4 platformu, standart bir macOS uygulaması gibi kurulur. İndirilen dosyayı çalıştırın ve talimatları izleyin. İşlem sırasında, ek Wine paketlerini (Mono, Gecko) yüklemeniz istenecektir. Platformun çalışması için gerekli olduklarından lütfen bunu kabul edin.

MetaTrader 4'ü MacOS'ta Yükleme


Kurulumun tamamlanmasını bekleyin, ardından MetaTrader 4 ile çalışmaya başlayın:

macOS’ta MetaTrader 4


MetaTrader 4 veri dizini

Wine'da MetaTrader 4 için gerekli ortama sahip ayrı bir sanal mantıksal sürücü oluşturulur. Yüklü platformun veri klasörünün varsayılan yolu aşağıdaki gibidir:

~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader4/drive_c/Program Files/MetaTrader 4


Arayüz dil ayarları

MetaTrader 4'ü kurarken Wine, macOS için şu anda ayarlanmış olan dil (yerel ayar) desteğini otomatik olarak ekler. Çoğu durumda bu yeterlidir. Platform için farklı bir dil kullanmak istiyorsanız, kurulumdan önce macOS dilini istediğiniz dile değiştirin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Ardından, platformu kurmaya devam edin. Kurulumdan sonra macOS'u orijinal diline ayarlayabilirsiniz.

iPhone/iPad için MetaTrader 4 mobil uygulamasını deneyin. Dünyanın her yerinden piyasayı izlemenize, işlem yapmanıza ve işlem hesabınızı yönetmenize olanak tanır.

