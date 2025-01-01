DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı 

Matematik

Çeşitli matematik alanlarında hesaplamalar gerçekleştirmek için bazı kütüphaneler hazırlanmıştır:

  • Statistics – olasılık teorisinde yer alan çeşitli dağılımlarla çalışmak için tasarlanmış fonksiyonlar
  • Bulanık mantık – Mamdani ve Sugeno bulanık çıkarım sistemleriyle çalışmak için tasarlanmış kütüphane
  • ALGLIB – veri analizi (kümeleme, karar ağaçları, doğrusal regresyon, nöral ağlar), diferansiyel denklem çözme, Fourier dönüşümü, nümerik integrasyon, optimizasyon problemleri, istatistiksel analiz ve daha fazlası.