MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematics
Matematik
Çeşitli matematik alanlarında hesaplamalar gerçekleştirmek için bazı kütüphaneler hazırlanmıştır:
- Statistics – olasılık teorisinde yer alan çeşitli dağılımlarla çalışmak için tasarlanmış fonksiyonlar
- Bulanık mantık – Mamdani ve Sugeno bulanık çıkarım sistemleriyle çalışmak için tasarlanmış kütüphane
- ALGLIB – veri analizi (kümeleme, karar ağaçları, doğrusal regresyon, nöral ağlar), diferansiyel denklem çözme, Fourier dönüşümü, nümerik integrasyon, optimizasyon problemleri, istatistiksel analiz ve daha fazlası.