- Tam Sayı Tipleri
- Reel Tipler (double, float)
- Karmaşık sayı (complex)
- String Tipi
- Yapılar, Sınıflar ve Arayüzler
- Dinamik Dizi Nesnesi
- Matrisler ve vektörler
- Tip Dönüşümü
- Void Tipi ve NULL Sabiti
- Kullanıcı Tanımlı Tipler
- Nesne İşaretçileri
- Referanslar: Şekillendirici & ve Anahtar Sözcük this
Karmaşık sayı (complex)
Yerleşik complex tür, iki double alana sahip bir yapıdır:
|
struct complex
"complex" tipi, MQL5 fonksiyonları için bir parametre olarak değer cinsinden iletilebilir (sadece referans ile geçişi yapılan sıradan yapıların aksine). DLL'lerden içe aktarılan fonksiyonlar için "complex" tipinin yalnızca referans yoluyla geçişi yapılabilir.
'i' takısı karmaşık sabitleri tanımlamak için kullanılır:
|
complex square(complex c)
Şu anda karmaşık sayılar için yalnızca basit işlemler mevcuttur: =, +, -, *, /, +=, -=, *=, /=, ==,!=.
Gelecekte, ek matematiksel işlevler eklenecektir: mutlak değerin elde edilmesi, sinüs, kosinüs vb.
vectorc
complex türünde sayılardan oluşan tek boyutlu dizidir. Karmaşık sayıların işlenmesi içindir. Şablon fonksiyonlarında vector<complex> girdisi kullanılabilir. vectorc türündeki vektörler üzerinde işlemler henüz tanımlanmamıştır.
matrix
double türünde sayılardan oluşan iki boyutlu dizidir. Veriler için bellek dinamik olarak tahsis edilir. Metotlar kullanılarak matris özellikleri elde edilebilir ve matris şekli değiştirilebilir. Şablon fonksiyonlarında matrix<double> girdisi kullanılabilir.
matrixf
Hassasiyet kaybı önemli değilse, matrix yerine float türünde sayılardan oluşan iki boyutlu dizi olan matrixf kullanılabilir. Şablon fonksiyonlarında matrix<float> girdisi kullanılabilir.
matrixc
complex türünde sayılardan oluşan iki boyutlu dizidir. Karmaşık sayıların işlenmesi içindir. Şablon fonksiyonlarında matrix<complex> girdisi kullanılabilir. matrixc türündeki vektörler üzerinde işlemler henüz tanımlanmamıştır.