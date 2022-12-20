Opérations sur les Matrices et les Vecteurs en MQL5

Des types de données spéciaux - matrices et vecteurs - ont été ajoutés au langage MQL5 pour résoudre de nombreux problèmes mathématiques. De nouvelles méthodes sont intégrées avec ces nouveaux types pour créer un code concis et compréhensible, proche de la notation mathématique. Dans cet article, nous fournissons une brève description de ces nouvelles méthodes tirées de l’aide sur les Méthodes matricielles et vectorielles.





Sommaire





Chaque langage de programmation propose des types de données de type tableau pour stocker des ensembles de variables numériques: int, double et autres. Les éléments d'un tableau sont accessibles par index, ce qui permet d'effectuer des opérations sur le tableau à l'aide de boucles. Les plus couramment utilisés sont les tableaux à 1 et 2 dimensions :



int a[ 50 ]; double m[ 7 ][ 50 ]; MyTime t[ 100 ];

Les capacités des tableaux sont généralement suffisantes pour des tâches relativement simples liées au stockage et au traitement des données. Mais lorsqu'il s'agit de problèmes mathématiques complexes, travailler avec des tableaux devient difficile, tant en termes de programmation que de lecture du code, en raison du grand nombre de boucles imbriquées. Même les opérations d'algèbre linéaire les plus simples nécessitent un codage important et une bonne compréhension des mathématiques.



Les technologies de données modernes, telles que l'apprentissage automatique (machine learning), les réseaux de neurones et les graphiques 3D, font largement appel aux solutions d'algèbre linéaire associées aux concepts de vecteurs et de matrices. Pour faciliter les opérations avec ces types d’objets, MQL5 fournit des types de données spéciaux : les matrices et vecteurs. Ces nouveaux types éliminent un grand nombre d'opérations de programmation de routine et améliorent la qualité du code.







Types matrix et vector



Un vecteur, type vector, est un tableau à 1 dimension d’éléments de type double. Une matrice, type matrix, est un tableau à 2 dimensions d’éléments de type double. Les vecteurs peuvent être verticaux et horizontaux. Cependant, ils ne sont pas séparés en MQL5.



Une matrice peut être représentée comme un tableau de vecteurs horizontaux, dans lequel le premier indice est le numéro de la ligne et le deuxième indice le numéro de la colonne.







La numérotation des lignes et des colonnes commence à partir de 0, comme pour les tableaux.

Outre les types "matrix" et "vector" qui contiennent des données de type double, il existe 4 autres types pour les opérations avec les types de données correspondants :



matrixf - une matrice contenant des éléments flottants



matrixc - une matrice contenant des éléments complexes



vectorf - un vecteur contenant des éléments flottants

vectorc - un vecteur contenant des éléments complexes

Au moment de la rédaction de ce document, le travail sur les types matrixc et vectorc n'est pas encore terminé. Il n'est donc pas encore possible d'utiliser ces types dans les méthodes intégrées.

Les modèles de fonctions prennent en charge les notations telles que matrix<double>, matrix<float>, vector<double>, vector<float> au lieu des types correspondants.



vectorf v_f1= { 0 , 1 , 2 , 3 ,}; vector < float > v_f2=v_f1; Print ( "v_f2 = " , v_f2);





Création et initialisation

Les méthodes matricielles et vectorielles sont divisées en 9 catégories en fonction de leur objectif. Il existe plusieurs façons de déclarer et d'initialiser les matrices et les vecteurs.



La méthode de création la plus simple est la déclaration sans spécification de taille, c'est-à-dire sans allocation préalable de mémoire pour les données. Il suffit simplement d’écrire le type de données et le nom de la variable :

matrix matrix_a; matrix < double > matrix_a1; matrix < float > matrix_a3; vector vector_a; vector < double > vector_a1; vector < float > vector_a3;

Vous pouvez ensuite modifier la taille des objets créés et les remplir ultérieurement. Ils peuvent également être utilisés dans les méthodes matricielles intégrées pour obtenir des résultats de calcul.

Une matrice ou un vecteur peut être déclaré avec la taille spécifiée, tout en allouant la mémoire pour les données mais sans rien initialiser. Après le nom de la variable, spécifiez ici la ou les tailles entre parenthèses :



matrix matrix_a( 128 , 128 ); matrix < double > matrix_a1(InpRows,InpCols); matrix < float > matrix_a3(InpRows, 1 ); vector vector_a( 256 ); vector < double > vector_a1(InpSize); vector < float > vector_a3(InpSize+ 16 );

La troisième façon de créer des objets est de les déclarer avec initialisation. Dans ce cas, les tailles des matrices et des vecteurs sont déterminées par la séquence d'initialisation indiquée entre accolades :

matrix matrix_a={{ 0.1 , 0.2 , 0.3 },{ 0.4 , 0.5 , 0.6 }}; matrix < double > matrix_a1=matrix_a; matrix < float > matrix_a3={{ 1 , 2 },{ 3 , 4 }}; vector vector_a={- 5 ,- 4 ,- 3 ,- 2 ,- 1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 }; vector < double > vector_a1={ 1 , 5 , 2.4 , 3.3 }; vector < float > vector_a3=vector_a2;





Il existe également des méthodes statiques pour créer des matrices et des vecteurs de la taille spécifiée, et initialisés d'une certaine manière :



matrix matrix_a = matrix ::Eye( 4 , 5 , 1 ); matrix < double > matrix_a1= matrix ::Full( 3 , 4 , M_PI ); matrixf matrix_a2=matrixf::Identity( 5 , 5 ); matrixf< float > matrix_a3=matrixf::Ones( 5 , 5 ); matrix matrix_a4= matrix ::Tri( 4 , 5 ,- 1 ); vector vector_a = vector ::Ones( 256 ); vectorf vector_a1= vector < float >::Zeros( 16 ); vector < float > vector_a2=vectorf::Full( 128 ,float_value);

Il existe aussi des méthodes non statiques pour initialiser une matrice ou un vecteur avec les valeurs données - Init et Fill :



matrix m( 2 , 2 ); m.Fill( 10 ); Print ( "matrix m

" , m); m.Init( 4 , 6 ); Print ( "matrix m

" , m);

Dans cet exemple, nous avons utilisé la méthode Init pour modifier la taille d'une matrice déjà initialisée. Du coup, tous les nouveaux éléments ont été remplis de valeurs aléatoires.

Un avantage important de la méthode Init est la possibilité de spécifier une fonction d'initialisation dans les paramètres pour remplir les éléments de la matrice ou du vecteur selon cette règle. Par exemple :



void OnStart () { matrix init( 3 , 6 , MatrixSetValues); Print ( "init =

" , init); } void MatrixSetValues( matrix & m, double initial= 1 ) { double value=initial; for ( ulong r= 0 ; r<m.Rows(); r++) { for ( ulong c= 0 ; c<m.Cols(); c++) { m[r][c]=value; value*= 2 ; } } }





Copie de matrices et de tableaux



Les matrices et les vecteurs peuvent être copiés à l'aide de la méthode Copy. Mais une façon plus simple de copier ces types de données est d'utiliser l'opérateur d'affectation "=". Vous pouvez également utiliser la méthode Assign pour la copie.



matrix a= {{ 2 , 2 }, { 3 , 3 }, { 4 , 4 }}; matrix b=a+ 2 ; matrix c; Print ( "matrix a

" , a); Print ( "matrix b

" , b); c.Assign(b); Print ( "matrix c

" , c);

La différence entre Assign et Copy est qu'elle peut être utilisée à la fois pour les matrices et les tableaux. L'exemple ci-dessous montre la copie d’un tableau d'entiers int_arr dans une matrice de doubles. La matrice résultante s'ajuste automatiquement en fonction de la taille du tableau copié.

matrix double_matrix=matrix::Full(2,10,3.14); Print ( "double_matrix before Assign()

" , double_matrix); int int_arr[ 5 ][ 5 ]= {{ 1 , 2 }, { 3 , 4 }, { 5 , 6 }}; Print ( "int_arr: " ); ArrayPrint (int_arr); double_matrix.Assign(int_arr); Print ( "double_matrix after Assign(int_arr)

" , double_matrix); }

La méthode Assign permet une transition transparente des tableaux aux matrices, avec la définition automatique de la taille et du type.







Copie de séries temporelles (timeseries) vers des matrices ou des vecteurs

L'analyse des graphiques de prix implique des opérations avec les tableaux de la structure MqlRates. MQL5 fournit une nouvelle méthode pour travailler avec ce type de structures de données des prix.



La méthode CopyRates copie les séries historiques de la structure MqlRates directement dans une matrice ou dans un vecteur. Vous pouvez ainsi éviter d'avoir à placer les timeseries requises dans les tableaux correspondants via les fonctions de la section Accès aux séries temporelles et aux indicateurs. De même, il n'est pas nécessaire de les copier dans une matrice ou un vecteur. Avec la méthode CopyRates, vous pouvez récupérer les cotations dans une matrice ou un vecteur en un seul appel. Prenons l’exemple de calcul d'une matrice de corrélation pour une liste de symboles : calculons ces valeurs à l'aide de deux méthodes différentes et comparons les résultats.



input int InBars = 100 ; input ENUM_TIMEFRAMES InTF = PERIOD_H1 ; void OnStart () { string symbols[]= { "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDJPY" , "USDCAD" , "USDCHF" }; int size= ArraySize (symbols); matrix rates(InBars, size); vector close; for ( int i= 0 ; i<size; i++) { if (close. CopyRates (symbols[i], InTF , COPY_RATES_CLOSE , 1 , InBars )) { rates.Col(close, i); PrintFormat ( "%d. %s: %d Close prices were added to matrix" , i+ 1 , symbols[i], close.Size()); int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbols[i], SYMBOL_DIGITS ); Print (VectorToString(close, 20 , digits)); } else { Print ( "vector.CopyRates(%d,COPY_RATES_CLOSE) failed. Error " , symbols[i], GetLastError ()); return ; } } matrix corr_from_vector= matrix ::Zeros(size, size); Print ( "Compute pairwise correlation coefficients" ); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { for ( int k=i; k<size; k++) { vector v1=rates.Col(i); vector v2=rates.Col(k); double coeff = v1.CorrCoef(v2); PrintFormat ( "corr(%s,%s) = %.3f" , symbols[i], symbols[k], coeff); corr_from_vector[i][k]=coeff; } } Print ( "Correlation matrix on vectors:

" , corr_from_vector); matrix corr_from_matrix=rates.CorrCoef( false ); Print ( "Correlation matrix rates.CorrCoef(false):

" , corr_from_matrix.TriU()); Print ( "How many discrepancy errors between result matrices?" ); ulong errors=corr_from_vector.Compare(corr_from_matrix.TriU(), ( float ) 1 e- 12 ); Print ( "corr_from_vector.Compare(corr_from_matrix,1e-12)=" , errors); Print ( "Output the correlation matrix with headers" ); string header= " " ; for ( int i= 0 ; i<size; i++) header+= " " +symbols[i]; Print (header); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { string line=symbols[i]+ " " ; line+=VectorToString(corr_from_vector.Row(i), size, 3 , 8 ); Print (line); } } string VectorToString( const vector &v, int length= 20 , int digits= 5 , int width= 8 ) { ulong size=( ulong ) MathMin ( 20 , v.Size()); string line= "" ; for ( ulong i= 0 ; i<size; i++) { string value= DoubleToString (v[i], digits); StringReplace (value, ".000" , ".0" ); line+=Indent(width- StringLen (value))+value; } if (v.Size()>size) line+= " ..." ; return (line); } string Indent( int number) { string indent= "" ; for ( int i= 0 ; i<number; i++) indent+= " " ; return (indent); }

Voici comment faire :

Récupération des prix de Clôture via CopyRates

Insertion d’un vecteur dans une matrice en utilisant la méthode Col



Calcul du coefficient de corrélation entre deux vecteurs en utilisant CorrCoef

Calcul de la matrice de corrélation sur une matrice avec des vecteurs de valeur en utilisant CorrCoef

Retour d’une matrice triangulaire supérieure en utilisant la méthode TriU



Comparaison de deux matrices et recherche des divergences à l'aide de Compare





Opérations sur les matrices et les vecteurs

Les opérations mathématiques sur les éléments (addition, soustraction, multiplication et division) peuvent être effectuées sur les matrices et les vecteurs. Pour ces opérations, les deux objets doivent être du même type et avoir les mêmes tailles. Chaque élément de la matrice ou du vecteur opère sur l'élément correspondant de la seconde matrice, ou du second vecteur.



Vous pouvez également utiliser un scalaire du type approprié (double, float ou complex) comme second terme (multiplicateur, soustraction ou diviseur). Dans ce cas, chaque membre de la matrice ou du vecteur opérera sur le scalaire spécifié.

matrix matrix_a={{ 0.1 , 0.2 , 0.3 },{ 0.4 , 0.5 , 0.6 }}; matrix matrix_b={{ 1 , 2 , 3 },{ 4 , 5 , 6 }}; matrix matrix_c1=matrix_a+matrix_b; matrix matrix_c2=matrix_b-matrix_a; matrix matrix_c3=matrix_a*matrix_b; matrix matrix_c4=matrix_b/matrix_a; matrix_c1=matrix_a+ 1 ; matrix_c2=matrix_b-double_value; matrix_c3=matrix_a* M_PI ; matrix_c4=matrix_b/ 0.1 ; matrix_a+=matrix_b; matrix_a/= 2 ;

Les matrices et les vecteurs peuvent également être passés comme deuxième paramètre pour la plupart des fonctions mathématiques, notamment MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh et MathTanh. Ces opérations impliquent une gestion par élément des matrices et des vecteurs. Exemple :



matrix a= {{ 1 , 4 }, { 9 , 16 }}; Print ( "matrix a=

" ,a); a= MathSqrt (a); Print ( "MatrSqrt(a)=

" ,a);

Pour les fonctions MathMod et MathPow, le deuxième élément peut être soit un scalaire, soit une matrice/un vecteur de la taille correspondante.



matrix <T> mat1( 128 , 128 ); matrix <T> mat3(mat1.Rows(),mat1.Cols()); ulong n,size=mat1.Rows()*mat1.Cols(); ... mat2= MathPow (mat1,(T) 1.9 ); for (n= 0 ; n<size; n++) { T res= MathPow (mat1.Flat(n),(T) 1.9 ); if (res!=mat2.Flat(n)) errors++; } mat2= MathPow (mat1,mat3); for (n= 0 ; n<size; n++) { T res= MathPow (mat1.Flat(n),mat3.Flat(n)); if (res!=mat2.Flat(n)) errors++; } ... vector <T> vec1( 16384 ); vector <T> vec3(vec1.Size()); ulong n,size=vec1.Size(); ... vec2= MathPow (vec1,(T) 1.9 ); for (n= 0 ; n<size; n++) { T res= MathPow (vec1[n],(T) 1.9 ); if (res!=vec2[n]) errors++; } vec2= MathPow (vec1,vec3); for (n= 0 ; n<size; n++) { T res= MathPow (vec1[n],vec3[n]); if (res!=vec2[n]) errors++; }





Manipulations



MQL5 supporte les manipulations de base suivantes sur les matrices et les vecteurs, et elles ne nécessitent aucun calcul :

Transposition

Extraction de lignes, de colonnes et de diagonales

Redimensionnement et remodelage des matrices



Permutation de lignes et de colonnes



Copie vers un nouvel objet



Comparaison de deux objets



Division d'une matrice en plusieurs sous-matrices

Tri



matrix a= {{ 0 , 1 , 2 }, { 3 , 4 , 5 }}; Print ( "matrix a

" , a); Print ( "a.Transpose()

" , a.Transpose());

L'exemple suivant montre la transposition d’une matrice à l'aide de la méthode Transpose

Les exemples ci-dessous montrent comment définir et extraire une diagonale à l'aide de la méthode Diag :

vector v1={ 1 , 2 , 3 }; matrix m1; m1.Diag(v1); Print ( "m1

" ,m1); matrix m2; m2.Diag(v1,- 1 ); Print ( "m2

" ,m2); matrix m3; m3.Diag(v1, 1 ); Print ( "m3

" ,m3); matrix m4= matrix ::Full( 4 , 5 , 9 ); m4.Diag(v1, 1 ); Print ( "m4

" ,m4); Print ( "diag -1 - " ,m4.Diag(- 1 )); Print ( "diag 0 - " ,m4.Diag()); Print ( "diag 1 - " ,m4.Diag( 1 ));

Modification de la taille d'une matrice à l'aide de la méthode Reshape :

matrix matrix_a={{ 1 , 2 , 3 },{ 4 , 5 , 6 },{ 7 , 8 , 9 },{ 10 , 11 , 12 }}; Print ( "matrix_a

" ,matrix_a); matrix_a.Reshape( 2 , 6 ); Print ( "Reshape(2,6)

" ,matrix_a); matrix_a.Reshape( 3 , 5 ); Print ( "Reshape(3,5)

" ,matrix_a); matrix_a.Reshape( 2 , 4 ); Print ( "Reshape(2,4)

" ,matrix_a);

Exemples de la division verticale d'une matrice à l'aide de la méthode Vsplit :

matrix matrix_a={{ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 }, { 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 }, { 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 }}; matrix splitted[]; ulong parts[]={ 2 , 3 }; matrix_a.Vsplit( 2 ,splitted); for ( uint i= 0 ; i<splitted.Size(); i++) Print ( "splitted " ,i, "

" ,splitted[i]); matrix_a.Vsplit( 3 ,splitted); for ( uint i= 0 ; i<splitted.Size(); i++) Print ( "splitted " ,i, "

" ,splitted[i]); matrix_a.Vsplit(parts,splitted); for ( uint i= 0 ; i<splitted.Size(); i++) Print ( "splitted " ,i, "

" ,splitted[i]);

Les méthodes Col et Row permettent d'obtenir les éléments de la matrice ainsi que d'insérer des éléments dans des matrices non allouées, c'est-à-dire des matrices sans taille spécifiée. Voici un exemple :

vector v1={ 1 , 2 , 3 }; matrix m1; m1.Col(v1, 1 ); Print ( "m1

" ,m1); matrix m2= matrix ::Full( 4 , 5 , 8 ); m2.Col(v1, 2 ); Print ( "m2

" ,m2); Print ( "col 1 - " ,m2.Col( 1 )); Print ( "col 2 - " ,m2.Col( 2 ));





Produits



La multiplication matricielle est l'un des algorithmes de base largement utilisé dans les méthodes numériques. De nombreuses implémentations des algorithmes de propagation avant et arrière dans les couches convolutives des réseaux de neurones basées sur cette opération. Souvent, 90 à 95 % du temps consacré au machine learning est consacré à cette opération. Toutes les méthodes de produit sont fournies dans la section Produits de matrices et de vecteurs de la documentation de référence du langage.



L’exemple suivant montre la multiplication de deux matrices à l'aide de la méthode MatMul :

matrix a={{ 1 , 0 , 0 }, { 0 , 1 , 0 }}; matrix b={{ 4 , 1 }, { 2 , 2 }, { 1 , 3 }}; matrix c1=a.MatMul(b); matrix c2=b.MatMul(a); Print ( "c1 =

" , c1); Print ( "c2 =

" , c2);

Voici un exemple du produit de Kronecker de deux matrices ou d'une matrice et d'un vecteur, en utilisant la méthode de Kron.

matrix a={{ 1 , 2 , 3 },{ 4 , 5 , 6 }}; matrix b= matrix ::Identity( 2 , 2 ); vector v={ 1 , 2 }; Print (a.Kron(b)); Print (a.Kron(v));

Vous trouverez plus d'exemples dans l'article Matrices et vecteurs en MQL5 :

matrix m35, m52; m35.Init( 3 , 5 ,Arange); m52.Init( 5 , 2 ,Arange); Print ( "1. Product of horizontal vector v[3] and matrix m[3,5]" ); vector v3 = { 1 , 2 , 3 }; Print ( "On the left v3 = " ,v3); Print ( "On the right m35 =

" ,m35); Print ( "v3.MatMul(m35) = horizontal vector v[5]

" ,v3.MatMul(m35)); Print ( "

2. Product of matrix m[1,3] and matrix m[3,5]" ); matrix m13; m13.Init( 1 , 3 ,Arange, 1 ); Print ( "On the left m13 =

" ,m13); Print ( "On the right m35 =

" ,m35); Print ( "m13.MatMul(m35) = matrix m[1,5]

" ,m13.MatMul(m35)); Print ( "

3. Product of matrix m[3,5] and vertical vector v[5]" ); vector v5 = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 }; Print ( "On the left m35 =

" ,m35); Print ( "On the right v5 = " ,v5); Print ( "m35.MatMul(v5) = vertical vector v[3]

" ,m35.MatMul(v5)); Print ( "

4. Product of matrix m[3,5] and matrix m[5,1]" ); matrix m51; m51.Init( 5 , 1 ,Arange, 1 ); Print ( "On the left m35 =

" ,m35); Print ( "On the right m51 =

" ,m51); Print ( "m35.MatMul(m51) = matrix v[3]

" ,m35.MatMul(m51)); Print ( "

5. Product of matrix m[3,5] and matrix m[5,2]" ); Print ( "On the left m35 =

" ,m35); Print ( "On the right m52 =

" ,m52); Print ( "m35.MatMul(m52) = matrix m[3,2]

" ,m35.MatMul(m52)); Print ( "

6. Product of horizontal vector v[5] and matrix m[5,2]" ); Print ( "On the left v5 =

" ,v5); Print ( "On the right m52 =

" ,m52); Print ( "v5.MatMul(m52) = horizontal vector v[2]

" ,v5.MatMul(m52)); Print ( "

7. Outer() product of horizontal vector v[5] and vertical vector v[3]" ); Print ( "On the left v5 =

" ,v5); Print ( "On the right v3 =

" ,v3); Print ( "v5.Outer(v3) = matrix m[5,3]

" ,v5.Outer(v3));





Transformations



Les transformations matricielles sont souvent utilisées dans les opérations sur les données. Cependant, de nombreuses opérations matricielles complexes ne peuvent être résolues de manière efficace ou stable en raison de la précision limitée des ordinateurs.



Les transformations matricielles (ou décompositions) sont des méthodes permettant de réduire une matrice en ses éléments constitutifs, ce qui facilite le calcul d'opérations matricielles plus complexes. Les méthodes de décomposition matricielle, également appelées méthodes de factorisation matricielle, constituent l'épine dorsale de l'algèbre linéaire sur ordinateur, même pour les opérations de base telles que la résolution de systèmes d'équations linéaires, le calcul de l'inverse et le calcul du déterminant d'une matrice.



L'apprentissage automatique (ou machine learning) utilise largement la décomposition en valeurs singulières (SVD - Singular Value Decomposition), qui permet de représenter la matrice d'origine comme le produit de trois autres matrices. La SVD est utilisé pour résoudre une variété de problèmes, de l'approximation des moindres carrés à la compression et à la reconnaissance d'images.

Exemple de décomposition en valeurs singulières par la méthode SVD :



matrix a= {{ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 }}; a=a- 4 ; Print ( "matrix a

" , a); a.Reshape( 3 , 3 ); matrix b=a; Print ( "matrix b

" , b); matrix U, V; vector singular_values; b.SVD(U, V, singular_values); Print ( "U

" , U); Print ( "V

" , V); Print ( "singular_values = " , singular_values); matrix matrix_s; matrix_s.Diag(singular_values); Print ( "matrix_s

" , matrix_s); matrix matrix_vt=V.Transpose(); Print ( "matrix_vt

" , matrix_vt); matrix matrix_usvt=(U.MatMul(matrix_s)).MatMul(matrix_vt); Print ( "matrix_usvt

" , matrix_usvt); ulong errors=( int )b.Compare(matrix_usvt, 1 e- 9 ); double res=(errors== 0 ); Print ( "errors=" , errors); matrix U_Ut=U.MatMul(U.Transpose()); Print ( "U_Ut

" , U_Ut); Print ( "Ut_U

" , (U.Transpose()).MatMul(U)); matrix vt_V=matrix_vt.MatMul(V); Print ( "vt_V

" , vt_V); Print ( "V_vt

" , V.MatMul(matrix_vt)); }

Une autre transformation couramment utilisée est la décomposition de Cholesky. Elle peut être utilisée pour résoudre un système d'équations linéaires Ax=b si la matrice A est symétrique et définie positive.

En MQL5, la décomposition de Cholesky est exécutée par la méthode Cholesky :

matrix matrix_a= {{ 5.7998084 , - 2.1825367 }, {- 2.1825367 , 9.85910595 }}; matrix matrix_l; Print ( "matrix_a

" , matrix_a); matrix_a.Cholesky(matrix_l); Print ( "matrix_l

" , matrix_l); Print ( "check

" , matrix_l.MatMul(matrix_l.Transpose()));

Voici la liste des méthodes disponibles :



Fonction Action Cholesky Calcule la décomposition de Cholesky Eig Calcule les valeurs propres et les vecteurs propres droits d'une matrice carrée. EigVals Calcule les valeurs propres d'une matrice générale LU Factorisation LU d'une matrice comme étant le produit d'une matrice triangulaire inférieure et d'une matrice triangulaire supérieure LUP Factorisation LUP avec pivotement partiel, qui se réfère à la décomposition LU avec permutations des lignes uniquement : PA = LU QR Calculer la factorisation qr d'une matrice SVD Décomposition en Valeur Singulière (SVD)



Obtenir des statistiques

Les valeurs maximales et minimales, ainsi que leurs indices dans une matrice/un vecteur

La somme et le produit d'éléments, ainsi que la somme et le produit cumulés.

La médiane, la moyenne, la moyenne arithmétique et la moyenne arithmétique pondérée des valeurs de la matrice/du vecteur

L’écart-type et la variance de l'élément

Les percentiles et quantiles

La métrique de régression comme l'erreur de déviation de la ligne de régression construite sur le tableau de données spécifié.

Les méthodes de la section Statistics sont utilisées pour calculer les statistiques descriptives des matrices et des vecteurs. Utilisez-les pour trouver :

Exemple de calcul de l'écart-type par la méthode Std :



matrixf matrix_a={{ 10 , 3 , 2 },{ 1 , 8 , 12 },{ 6 , 5 , 4 },{ 7 , 11 , 9 }}; Print ( "matrix_a

" ,matrix_a); vectorf cols_std=matrix_a.Std( 0 ); vectorf rows_std=matrix_a.Std( 1 ); float matrix_std=matrix_a.Std(); Print ( "cols_std " ,cols_std); Print ( "rows_std " ,rows_std); Print ( "std value " ,matrix_std);

Calcul des quantiles par la méthode Quantile :

matrixf matrix_a={{ 1 , 2 , 3 },{ 4 , 5 , 6 },{ 7 , 8 , 9 },{ 10 , 11 , 12 }}; Print ( "matrix_a

" ,matrix_a); vectorf cols_percentile=matrix_a.Percentile( 50 , 0 ); vectorf rows_percentile=matrix_a.Percentile( 50 , 1 ); float matrix_percentile=matrix_a.Percentile( 50 ); Print ( "cols_percentile " ,cols_percentile); Print ( "rows_percentile " ,rows_percentile); Print ( "percentile value " ,matrix_percentile);





Caractéristiques de la matrice

Utilisez les méthodes de la section Caractéristiques pour obtenir les valeurs suivantes : Le nombre de lignes et de colonnes dans une matrice



Le numéro de norme et de condition

Le déterminant, le rang, la trace et le spectre d'une matrice



Calcul du rang d'une matrice à l'aide de la méthode Rank :

matrix a= matrix ::Eye( 4 , 4 );; Print ( "matrix a

" , a); Print ( "a.Rank()=" , a.Rank()); matrix I= matrix ::Eye( 4 , 4 ); I[ 3 , 3 ] = 0 .; Print ( "I

" , I); Print ( "I.Rank()=" , I.Rank()); matrix b= matrix ::Ones( 1 , 4 ); Print ( "b

" , b); Print ( "b.Rank()=" , b.Rank());; matrix zeros= matrix ::Zeros( 4 , 1 ); Print ( "zeros

" , zeros); Print ( "zeros.Rank()=" , zeros.Rank()); Calcul d'une norme à l'aide de la méthode Norm :

matrix a= {{ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 }}; a=a- 4 ; Print ( "matrix a

" , a); a.Reshape( 3 , 3 ); matrix b=a; Print ( "matrix b

" , b); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_INF)" , b.Norm( MATRIX_NORM_INF )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_INF)" , b.Norm( MATRIX_NORM_MINUS_INF )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_P1)=)" , b.Norm( MATRIX_NORM_P1 )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_MINUS_P1 )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_P2 )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_MINUS_P2 ));

Résolution d’équations

Les méthodes de machine learning et les problèmes d'optimisation nécessitent souvent de trouver les solutions d'un système d'équations linéaires. La section Solutions contient quatre méthodes permettant de résoudre de telles équations en fonction du type de matrice. Fonction Action Solve Résout une équation matricielle linéaire ou un système d'équations algébriques linéaires. LstSq Renvoie la solution des moindres carrés des équations algébriques linéaires (pour les matrices non carrées ou dégénérées). Inv Calcule l'inverse multiplicatif d'une matrice carrée inversible par la méthode de Jordan-Gauss PInv Calcule le pseudo-inverse d'une matrice par la méthode de Moore-Penrose Prenons un exemple de résolution de l'équation A*x = b. Prenons un exemple de résolution de l'équation A*x = b.

Nous devons trouver le vecteur solution x. La matrice A n'est pas carrée et la méthode Solve ne peut donc pas être utilisée ici. Nous utiliserons la méthode

Nous utiliserons la méthode LstSq qui permet de résoudre de manière approximative des matrices non carrées ou dégénérées. matrix a={{ 3 , 2 }, { 4 ,- 5 }, { 3 , 3 }}; vector b={ 7 , 40 , 3 }; vector x=a.LstSq(b); Print ( "x=" , x); vector b1=a.MatMul(x); Print ( "b11=" ,b1); La vérification a montré que le vecteur trouvé x est la solution à ce système d'équations.



Méthodes de Machine Learning (Apprentissage Automatique)

Il existe trois méthodes matricielles et vectorielles pouvant être utilisées dans l'apprentissage automatique.

Fonction Action Activation Calcule les valeurs de la fonction d'activation et les écris dans le vecteur ou la matrice transmise. Derivative Calcule les valeurs dérivées de la fonction d'activation et les écrit dans le vecteur/matrice passé(e). Loss Calcule les valeurs de la fonction de perte et les écrit dans le vecteur/matrice passé(e) Les fonctions d'activation sont utilisées dans les réseaux de neurones pour trouver une sortie en fonction de la somme pondérée des entrées. La sélection de la fonction d’activation a un grand impact sur la performance du réseau de neurones.

L'une des fonctions d'activation les plus populaires est la sigmoïde.





La méthode intégrée Activation permet de définir l'un des quinze types de fonction d'activation. Toutes ces fonctions sont disponibles dans l'énumération ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.

ID Description AF_ELU Unité Linéaire Exponentielle AF_EXP Exponentiel AF_GELU Unité Linéaire d'Erreur Gaussienne AF_HARD_SIGMOID Sigmoïde Dure AF_LINEAR Linéaire AF_LRELU Unité Linéaire Rectifiée Fuyante (Leaky ReLU) AF_RELU Unité Linéaire Rectifiée AF_SELU Unité Linéaire Exponentielle Mise à l'Echelle (SeLU) AF_SIGMOID Sigmoïde AF_SOFTMAX Softmax AF_SOFTPLUS Softplus AF_SOFTSIGN Softsign AF_SWISH Bruissement (Swish) AF_TANH Fonction tangente hyperbolique AF_TRELU Unité Linéaire Rectifiée à Seuil

Un réseau de neurones vise à trouver un algorithme minimisant l'erreur d'apprentissage, pour lequel on utilise la fonction de perte. L'écart est calculé à l'aide de la méthode Loss pour laquelle vous pouvez spécifier l'un des quatorze types de l'énumération ENUM_LOSS_FUNCTION.

Les valeurs d'écart résultantes sont ensuite utilisées pour affiner les paramètres du réseau de neurones. Pour ce faire, on utilise la méthode Derivative, qui calcule les valeurs de la dérivée de la fonction d'activation et écrit le résultat dans le vecteur/matrice transmis. Le processus de formation du réseau neuronal peut être représenté visuellement à l'aide de l'animation issue de l'article "Programmer un Réseau de Neurones Profond Depuis Zéro en MQL".



Améliorations en OpenCL



Nous avons également implémenté la prise en charge des matrices et des vecteurs dans les fonctions CLBufferWrite et CLBufferRead. Des surcharges sont disponibles pour ces fonctions. Voici un exemple de matrice ci-dessous.



Écrit les valeurs de la matrice dans le buffer et renvoie true en cas de succès.

uint CLBufferWrite ( int buffer, uint buffer_offset, matrix <T> &mat );

Lit un buffer OpenCL dans une matrice et renvoie true en cas de succès.

uint CLBufferRead ( int buffer, uint buffer_offset, const matrix & mat, ulong rows=- 1 , ulong cols=- 1 );

Considérons l'utilisation des nouvelles surcharges à l'aide d'un exemple de produit matriciel de 2 matrices. Faisons les calculs en utilisant 3 méthodes :

Une manière naïve d'illustrer l'algorithme de multiplication de matrice

La méthode MatMul intégrée



Un calcul parallèle en OpenCL

Les matrices obtenues seront vérifiées à l'aide de la méthode Compare, qui compare les éléments de deux matrices avec la précision donnée.

#define M 3000 #define K 2000 #define N 3000 const string clSrc= "#define N " + IntegerToString (N)+ " \r

" "#define K " + IntegerToString (K)+ " \r

" " \r

" "__kernel void matricesMul( __global float *in1, \r

" " __global float *in2, \r

" " __global float *out ) \r

" "{ \r

" " int m = get_global_id( 0 ); \r

" " int n = get_global_id( 1 ); \r

" " float sum = 0.0; \r

" " for( int k = 0; k < K; k ++ ) \r

" " sum += in1[ m * K + k ] * in2[ k * N + n ]; \r

" " out[ m * N + n ] = sum; \r

" "} \r

" ; void OnStart () { MathSrand (( int ) TimeCurrent ()); matrixf mat1(M, K, MatrixRandom) ; matrixf mat2(K, N, MatrixRandom); uint start= GetTickCount (); matrixf matrix_naive=matrixf::Zeros(M, N); for ( int m= 0 ; m<M; m++) for ( int k= 0 ; k<K; k++) for ( int n= 0 ; n<N; n++) matrix_naive[m][n]+=mat1[m][k]*mat2[k][n]; uint time_naive= GetTickCount ()-start; start= GetTickCount (); matrixf matrix_matmul=mat1.MatMul(mat2); uint time_matmul= GetTickCount ()-start; matrixf matrix_opencl=matrixf::Zeros(M, N); int cl_ctx; if ((cl_ctx= CLContextCreate ( CL_USE_GPU_ONLY ))== INVALID_HANDLE ) { Print ( "OpenCL not found, exit" ); return ; } int cl_prg; int cl_krn; int cl_mem_in1; int cl_mem_in2; int cl_mem_out; cl_prg = CLProgramCreate (cl_ctx, clSrc); cl_krn = CLKernelCreate (cl_prg, "matricesMul" ); cl_mem_in1= CLBufferCreate (cl_ctx, M*K* sizeof ( float ), CL_MEM_READ_WRITE ); cl_mem_in2= CLBufferCreate (cl_ctx, K*N* sizeof ( float ), CL_MEM_READ_WRITE ); cl_mem_out= CLBufferCreate (cl_ctx, M*N* sizeof ( float ), CL_MEM_READ_WRITE ); CLSetKernelArgMem (cl_krn, 0 , cl_mem_in1); CLSetKernelArgMem (cl_krn, 1 , cl_mem_in2); CLSetKernelArgMem (cl_krn, 2 , cl_mem_out); CLBufferWrite (cl_mem_in1, 0 , mat1); CLBufferWrite (cl_mem_in2, 0 , mat2); CLBufferWrite (cl_mem_out, 0 , matrix_opencl); start= GetTickCount (); uint offs[ 2 ] = { 0 , 0 }; uint works[ 2 ] = {M, N}; start= GetTickCount (); bool ex= CLExecute (cl_krn, 2 , offs, works); if ( CLBufferRead (cl_mem_out, 0 , matrix_opencl)) PrintFormat ( "Matrix [%d x %d] read " , matrix_opencl.Rows(), matrix_opencl.Cols()); else Print ( "CLBufferRead(cl_mem_out, 0, matrix_opencl failed. Error " , GetLastError ()); uint time_opencl= GetTickCount ()-start; Print ( "Compare computation times of the methods" ); PrintFormat ( "Naive product time = %d ms" ,time_naive); PrintFormat ( "MatMul product time = %d ms" ,time_matmul); PrintFormat ( "OpenCl product time = %d ms" ,time_opencl); CLFreeAll(cl_ctx, cl_prg, cl_krn, cl_mem_in1, cl_mem_in2, cl_mem_out); Print ( "How many discrepancy errors between result matrices?" ); ulong errors=matrix_naive.Compare(matrix_matmul,( float ) 1 e- 12 ); Print ( "matrix_direct.Compare(matrix_matmul,1e-12)=" ,errors); errors=matrix_matmul.Compare(matrix_opencl, float ( 1 e- 12 )); Print ( "matrix_matmul.Compare(matrix_opencl,1e-12)=" ,errors); } void MatrixRandom(matrixf& m) { for ( ulong r= 0 ; r<m.Rows(); r++) { for ( ulong c= 0 ; c<m.Cols(); c++) { m[r][c]=( float )(( MathRand ()- 16383.5 )/ 32767 .); } } } void CLFreeAll( int cl_ctx, int cl_prg, int cl_krn, int cl_mem_in1, int cl_mem_in2, int cl_mem_out) { CLBufferFree (cl_mem_in1); CLBufferFree (cl_mem_in2); CLBufferFree (cl_mem_out); CLKernelFree (cl_krn); CLProgramFree (cl_prg); CLContextFree (cl_ctx); }

Une explication détaillée du code OpenCL de cet exemple est fournie dans l'article "OpenCL : Du codage naïf vers un codage plus perspicace".







Nouvelles améliorations



La version 3390 a levé deux restrictions dans le fonctionnement d'OpenCL qui affectaient l'utilisation de la GPU.







int cl_ctx; if ((cl_ctx= CLContextCreate (CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY))==INVALID_HANDLE) { Print ( "OpenCL not found" ); return ; }

Le nombre maximal d'objets OpenCL peut aller jusqu'à 65 536, alors qu'il était auparavant limité à 256. Les handlers d’objets OpenCL sont créés dans un programme MQL5 avec les fonctions CLContextCreate CLBufferCreate ou CLProgramCreate . La limite précédente (de 256 handlers) était insuffisante pour une utilisation efficace des méthodes de machine learning.OpenCL peut également être utilisé sur des cartes graphiques sans support du type ’double’. Seules les GPU supportant le type ’double’ étaient autorisées auparavant dans les programmes MQL5, malgré le fait que de nombreuses tâches permettaient le calcul en utilisant le type ’float’. Le type ’float’ était initialement considéré comme un type natif pour les calculs en parallèle car il nécessite moins d’espace. Cet ancien prérequis a donc été corrigé.Pour forcer l’utilisation des GPU avec le support du type ’double’ pour certaines tâches, utilisez CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY dans l’appel à la fonction CLContextCreate

Bien que les modifications apportées aux opérations OpenCL ne soient pas directement liées aux matrices et aux vecteurs, elles s'inscrivent dans le cadre de nos efforts pour développer les capacités de machine learning (apprentissage automatique) du langage MQL5.







L'avenir de MQL5 dans le Machine Learning



Au cours des dernières années, nous avons développé de nouvelles fonctionnalités pour introduire des technologies avancées dans le langage MQL5 :

Portage de la bibliothèque ALGLIB de méthodes numériques vers MQL5



Mise en œuvre d'une bibliothèque mathématique avec des méthodes de logique floue et de statistiques



Introduction d’une bibliothèque graphique, analogue à la fonction plot



Intégration avec le langage Python pour exécuter des scripts Python directement dans le terminal



Ajout de fonctions DirectX pour créer des graphiques 3D



Mise en œuvre du support de SQLite de façon native pour les opérations avec les bases de données

Ajout des nouveaux types de données matrices et vecteurs, ainsi que toutes les méthodes nécessaires.

Le langage MQL5 va continuer à se développer. L’une des orientations prioritaires est l'apprentissage automatique. Nous avons de grands projets pour des développements futurs. Restez donc avec nous, soutenez-nous et continuez à apprendre avec nous.