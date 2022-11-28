Operazioni con matrici e vettori in MQL5

Al linguaggio MQL5 sono stati aggiunti tipi di dati speciali - matrici e vettori - per risolvere un'ampia classe di problemi matematici. I nuovi tipi offrono metodi integrati per creare codice conciso e comprensibile, vicino alla notazione matematica. In questo articolo viene fornita una breve descrizione dei metodi integrati dalla sezione guida Metodi matriciali e vettoriali.





Ogni linguaggio di programmazione offre tipi di dati array che memorizzano insiemi di variabili numeriche, tra cui int, double e altri. L'accesso agli elementi dell’array avviene per indice, il che consente di eseguire operazioni utilizzando i cicli. I più utilizzati sono gli array monodimensionali e bidimensionali:



int a[ 50 ]; double m[ 7 ][ 50 ]; MyTime t[ 100 ];

Le capacità degli array sono di solito sufficienti per compiti relativamente semplici legati alla memorizzazione e all'elaborazione dei dati. Ma quando si tratta di problemi matematici complessi, lavorare con gli array diventa difficile sia in termini di programmazione che di lettura del codice, a causa del gran numero di cicli annidati. Anche le operazioni più semplici di algebra lineare richiedono una codifica eccessiva e una buona conoscenza della matematica.



Le moderne tecnologie dei dati, come l'apprendimento automatico, le reti neurali e la grafica 3D, utilizzano ampiamente soluzioni di algebra lineare associate ai concetti di vettori e matrici. Per facilitare le operazioni con tali oggetti, MQL5 fornisce tipi di dati speciali: matrici e vettori. I nuovi tipi eliminano molte routine nelle operazioni di programmazione e migliorano la qualità del codice.







Tipi di matrici e vettori



In breve, un vettore è un array monodimensionale di tipo double e una matrice è un array bidimensionale di tipo double. I vettori possono essere verticali e orizzontali; tuttavia, in MQL5 non sono separati.



Una matrice può essere rappresentata come un array di vettori orizzontali, in cui il primo indice è il numero di riga e il secondo indice è il numero di colonna.







La numerazione delle righe e delle colonne inizia da 0, come per gli array.

Oltre ai tipi "matrice" e "vettore", che contengono dati di tipo double, ne esistono altri quattro tipi per le operazioni con i relativi tipi di dati:



matrixf — una matrice contenente elementi float



matrixc — una matrice contenente elementi complessi



vectorf — un vettore contenente elementi di tipo float

vectorc — un vettore contenente elementi complessi

Al momento in cui scriviamo, il lavoro sui tipi matrixc e vectorc non è ancora stato completato e quindi non è ancora possibile utilizzare questi tipi nei metodi integrati.

Le funzioni template supportano notazioni come matrice<double>, matrice<float>, vettore<double>, vettore<float> invece dei tipi corrispondenti.



vectorf v_f1= { 0 , 1 , 2 , 3 ,}; vector < float > v_f2=v_f1; Print ( "v_f2 = " , v_f2);





Creazione e inizializzazione

I metodi matriciali e vettoriali sono suddivisi in nove categorie in base al loro scopo. Esistono diversi modi per dichiarare e inizializzare matrici e vettori.



Il metodo di creazione più semplice è la dichiarazione senza specificazione della dimensione, cioè senza allocazione di memoria per i dati. Qui scriviamo solo il tipo di dati e il nome della variabile:

matrix matrix_a; matrix < double > matrix_a1; matrix < float > matrix_a3; vector vector_a; vector < double > vector_a1; vector < float > vector_a3;

In seguito è possibile modificare le dimensioni degli oggetti creati e riempirli con i valori desiderati. Possono anche essere utilizzati nei metodi matriciali integrati per ottenere risultati di calcolo.

Una matrice o un vettore possono essere dichiarati con la dimensione specificata, allocando la memoria per i dati ma senza inizializzare nulla. Qui, dopo il nome della variabile, specificare le dimensioni tra parentesi:



matrix matrix_a( 128 , 128 ); matrix < double > matrix_a1(InpRows,InpCols); matrix < float > matrix_a3(InpRows, 1 ); vector vector_a( 256 ); vector < double > vector_a1(InpSize); vector < float > vector_a3(InpSize+ 16 );

Il terzo modo per creare oggetti è dichiarare con inizializzazione. In questo caso, le dimensioni della matrice e del vettore sono determinate dalla sequenza di inizializzazione indicata tra parentesi graffe:

matrix matrix_a={{ 0.1 , 0.2 , 0.3 },{ 0.4 , 0.5 , 0.6 }}; matrix < double > matrix_a1=matrix_a; matrix < float > matrix_a3={{ 1 , 2 },{ 3 , 4 }}; vector vector_a={- 5 ,- 4 ,- 3 ,- 2 ,- 1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 }; vector < double > vector_a1={ 1 , 5 , 2.4 , 3.3 }; vector < float > vector_a3=vector_a2;





Esistono anche metodi statici per creare matrici e vettori della dimensione specificata, inizializzati in un certo modo:



matrix matrix_a = matrix ::Eye( 4 , 5 , 1 ); matrix < double > matrix_a1= matrix ::Full( 3 , 4 , M_PI ); matrixf matrix_a2=matrixf::Identity( 5 , 5 ); matrixf< float > matrix_a3=matrixf::Ones( 5 , 5 ); matrix matrix_a4= matrix ::Tri( 4 , 5 ,- 1 ); vector vector_a = vector ::Ones( 256 ); vectorf vector_a1= vector < float >::Zeros( 16 ); vector < float > vector_a2=vectorf::Full( 128 ,float_value);

Inoltre, esistono metodi non statici per inizializzare una matrice o un vettore con i valori dati — Init e Fill:



matrix m( 2 , 2 ); m.Fill( 10 ); Print ( "matrix m

" , m); m.Init( 4 , 6 ); Print ( "matrix m

" , m);

In questo esempio, abbiamo usato il metodo Init per modificare le dimensioni di una matrice già inizializzata, per cui tutti i nuovi elementi sono stati riempiti con valori casuali.

Un importante vantaggio del metodo Init è la possibilità di specificare una funzione di inizializzazione nei parametri per riempire gli elementi della matrice/vettore secondo questa regola. Per esempio:



void OnStart () { matrix init( 3 , 6 , MatrixSetValues); Print ( "init =

" , init); } void MatrixSetValues( matrix & m, double initial= 1 ) { double value=initial; for ( ulong r= 0 ; r<m.Rows(); r++) { for ( ulong c= 0 ; c<m.Cols(); c++) { m[r][c]=value; value*= 2 ; } } }





Copiare matrici e array



Le matrici e i vettori possono essere copiati utilizzando il metodo Copy. Ma un modo più semplice e familiare per copiare questi tipi di dati è quello di utilizzare l'operatore di assegnazione "=". Inoltre, è possibile utilizzare il metodo Assign per la copia.



matrix a= {{ 2 , 2 }, { 3 , 3 }, { 4 , 4 }}; matrix b=a+ 2 ; matrix c; Print ( "matrix a

" , a); Print ( "matrix b

" , b); c.Assign(b); Print ( "matrix c

" , c);

La differenza tra Assign e Copy è che può essere utilizzato sia per le matrici che per gli array. L'esempio seguente mostra la copia di un array di interi int_arr in una matrice double. La matrice risultante si adatta automaticamente alle dimensioni della matrice copiata.

matrix double_matrix=matrix::Full(2,10,3.14); Print ( "double_matrix before Assign()

" , double_matrix); int int_arr[ 5 ][ 5 ]= {{ 1 , 2 }, { 3 , 4 }, { 5 , 6 }}; Print ( "int_arr: " ); ArrayPrint (int_arr); double_matrix.Assign(int_arr); Print ( "double_matrix after Assign(int_arr)

" , double_matrix); }

Il metodo Assign consente di passare senza problemi da array a matrici, con la conversione automatica delle dimensioni e del tipo.







Copiare le serie temporali in matrici o vettori

L'analisi dei grafici dei prezzi implica operazioni con gli array della struttura MqlRates. MQL5 fornisce un nuovo metodo per lavorare con queste strutture di dati del prezzo.



Il metodo CopyRates copia le serie storiche della struttura MqlRates direttamente in una matrice o in un vettore. In questo modo, si può evitare di ottenere le serie temporali richieste nei relativi array utilizzando le funzioni della sezione Accesso alle serie temporali e agli indicatori. Inoltre, non è necessario trasferirli in una matrice o in un vettore. Con il metodo CopyRates è possibile ricevere le quotazioni in una matrice o in un vettore con una sola chiamata. Consideriamo un esempio di come calcolare una matrice di correlazione per un elenco di simboli: calcoliamo questi valori utilizzando due metodi differenti e confrontiamo i risultati.



input int InBars = 100 ; input ENUM_TIMEFRAMES InTF = PERIOD_H1 ; void OnStart () { string symbols[]= { "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDJPY" , "USDCAD" , "USDCHF" }; int size= ArraySize (symbols); matrix rates(InBars, size); vector close; for ( int i= 0 ; i<size; i++) { if (close. CopyRates (symbols[i], InTF , COPY_RATES_CLOSE , 1 , InBars )) { rates.Col(close, i); PrintFormat ( "%d. %s: %d Close prices were added to matrix" , i+ 1 , symbols[i], close.Size()); int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbols[i], SYMBOL_DIGITS ); Print (VectorToString(close, 20 , digits)); } else { Print ( "vector.CopyRates(%d,COPY_RATES_CLOSE) failed. Error " , symbols[i], GetLastError ()); return ; } } matrix corr_from_vector= matrix ::Zeros(size, size); Print ( "Compute pairwise correlation coefficients" ); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { for ( int k=i; k<size; k++) { vector v1=rates.Col(i); vector v2=rates.Col(k); double coeff = v1.CorrCoef(v2); PrintFormat ( "corr(%s,%s) = %.3f" , symbols[i], symbols[k], coeff); corr_from_vector[i][k]=coeff; } } Print ( "Correlation matrix on vectors:

" , corr_from_vector); matrix corr_from_matrix=rates.CorrCoef( false ); Print ( "Correlation matrix rates.CorrCoef(false):

" , corr_from_matrix.TriU()); Print ( "How many discrepancy errors between result matrices?" ); ulong errors=corr_from_vector.Compare(corr_from_matrix.TriU(), ( float ) 1 e- 12 ); Print ( "corr_from_vector.Compare(corr_from_matrix,1e-12)=" , errors); Print ( "Output the correlation matrix with headers" ); string header= " " ; for ( int i= 0 ; i<size; i++) header+= " " +symbols[i]; Print (header); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { string line=symbols[i]+ " " ; line+=VectorToString(corr_from_vector.Row(i), size, 3 , 8 ); Print (line); } } string VectorToString( const vector &v, int length= 20 , int digits= 5 , int width= 8 ) { ulong size=( ulong ) MathMin ( 20 , v.Size()); string line= "" ; for ( ulong i= 0 ; i<size; i++) { string value= DoubleToString (v[i], digits); StringReplace (value, ".000" , ".0" ); line+=Indent(width- StringLen (value))+value; } if (v.Size()>size) line+= " ..." ; return (line); } string Indent( int number) { string indent= "" ; for ( int i= 0 ; i<number; i++) indent+= " " ; return (indent); }

L'esempio mostra come:

Ottenere i prezzi delle Chiusure utilizzando CopyRates

Inserire un vettore in una matrice utilizzando il metodo Col



Calcolare il coefficiente di correlazione tra due vettori utilizzando CorrCoef

Calcolare la matrice di correlazione su una matrice con valori di vettori usando CorrCoef

Restituire una matrice triangolare superiore usando il metodo TriU



Confrontare due matrici e trovare le discrepanze usando Compare





Operazioni con matrici e vettori

Le operazioni matematiche elementari di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione possono essere eseguite su matrici e vettori. Entrambi gli oggetti in queste operazioni devono essere dello stesso tipo e avere le stesse dimensioni. Ogni elemento della matrice o del vettore opera sul corrispondente elemento della seconda matrice o del vettore.



È inoltre possibile utilizzare uno scalare del tipo appropriato (double, float o complex) come secondo termine (moltiplicatore, sottraendo o divisore). In questo caso, ogni membro della matrice o del vettore opererà sullo scalare specificato.

matrix matrix_a={{ 0.1 , 0.2 , 0.3 },{ 0.4 , 0.5 , 0.6 }}; matrix matrix_b={{ 1 , 2 , 3 },{ 4 , 5 , 6 }}; matrix matrix_c1=matrix_a+matrix_b; matrix matrix_c2=matrix_b-matrix_a; matrix matrix_c3=matrix_a*matrix_b; matrix matrix_c4=matrix_b/matrix_a; matrix_c1=matrix_a+ 1 ; matrix_c2=matrix_b-double_value; matrix_c3=matrix_a* M_PI ; matrix_c4=matrix_b/ 0.1 ; matrix_a+=matrix_b; matrix_a/= 2 ;

Inoltre, matrici e vettori possono essere passati come secondo parametro alla maggior parte delle funzioni matematiche, tra cui MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. Queste operazioni permettono la gestione di matrici o vettori in base agli elementi. Esempio:



matrix a= {{ 1 , 4 }, { 9 , 16 }}; Print ( "matrix a=

" ,a); a= MathSqrt (a); Print ( "MatrSqrt(a)=

" ,a);

Per MathMod e MathPow, il secondo elemento può essere sia uno scalare o una matrice/vettore di dimensioni appropriate.



matrix <T> mat1( 128 , 128 ); matrix <T> mat3(mat1.Rows(),mat1.Cols()); ulong n,size=mat1.Rows()*mat1.Cols(); ... mat2= MathPow (mat1,(T) 1.9 ); for (n= 0 ; n<size; n++) { T res= MathPow (mat1.Flat(n),(T) 1.9 ); if (res!=mat2.Flat(n)) errors++; } mat2= MathPow (mat1,mat3); for (n= 0 ; n<size; n++) { T res= MathPow (mat1.Flat(n),mat3.Flat(n)); if (res!=mat2.Flat(n)) errors++; } ... vector <T> vec1( 16384 ); vector <T> vec3(vec1.Size()); ulong n,size=vec1.Size(); ... vec2= MathPow (vec1,(T) 1.9 ); for (n= 0 ; n<size; n++) { T res= MathPow (vec1[n],(T) 1.9 ); if (res!=vec2[n]) errors++; } vec2= MathPow (vec1,vec3); for (n= 0 ; n<size; n++) { T res= MathPow (vec1[n],vec3[n]); if (res!=vec2[n]) errors++; }





Manipolazioni



MQL5 supporta le seguenti manipolazioni di base su matrici e vettori, che non richiedono alcun calcolo:

Trasposizione

Estrazione di righe, colonne e diagonali

Ridimensionamento e rimodellamento delle matrici



Scambiare le righe e le colonne specificate



Copia in un nuovo oggetto



Confronto tra due oggetti



Suddivisione di una matrice in più sottomatrici

Ordinamento



matrix a= {{ 0 , 1 , 2 }, { 3 , 4 , 5 }}; Print ( "matrix a

" , a); Print ( "a.Transpose()

" , a.Transpose());

L'esempio seguente mostra la trasposizione della matrice utilizzando il metodo Transpose

Di seguito sono riportati alcuni esempi che mostrano come impostare ed estrarre una diagonale utilizzando il metodo Diag:

vector v1={ 1 , 2 , 3 }; matrix m1; m1.Diag(v1); Print ( "m1

" ,m1); matrix m2; m2.Diag(v1,- 1 ); Print ( "m2

" ,m2); matrix m3; m3.Diag(v1, 1 ); Print ( "m3

" ,m3); matrix m4= matrix ::Full( 4 , 5 , 9 ); m4.Diag(v1, 1 ); Print ( "m4

" ,m4); Print ( "diag -1 - " ,m4.Diag(- 1 )); Print ( "diag 0 - " ,m4.Diag()); Print ( "diag 1 - " ,m4.Diag( 1 ));

Modifica delle dimensioni di una matrice usando il metodo Reshape:

matrix matrix_a={{ 1 , 2 , 3 },{ 4 , 5 , 6 },{ 7 , 8 , 9 },{ 10 , 11 , 12 }}; Print ( "matrix_a

" ,matrix_a); matrix_a.Reshape( 2 , 6 ); Print ( "Reshape(2,6)

" ,matrix_a); matrix_a.Reshape( 3 , 5 ); Print ( "Reshape(3,5)

" ,matrix_a); matrix_a.Reshape( 2 , 4 ); Print ( "Reshape(2,4)

" ,matrix_a);

Esempi di divisione verticale di una matrice con il metodo Vsplit:

matrix matrix_a={{ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 }, { 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 }, { 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 }}; matrix splitted[]; ulong parts[]={ 2 , 3 }; matrix_a.Vsplit( 2 ,splitted); for ( uint i= 0 ; i<splitted.Size(); i++) Print ( "splitted " ,i, "

" ,splitted[i]); matrix_a.Vsplit( 3 ,splitted); for ( uint i= 0 ; i<splitted.Size(); i++) Print ( "splitted " ,i, "

" ,splitted[i]); matrix_a.Vsplit(parts,splitted); for ( uint i= 0 ; i<splitted.Size(); i++) Print ( "splitted " ,i, "

" ,splitted[i]);

I metodi Col e Row consentono di ottenere gli elementi della matrice in questione e di inserire elementi in matrici non allocate, ossia matrici senza la dimensione specificata. Ecco un esempio:

vector v1={ 1 , 2 , 3 }; matrix m1; m1.Col(v1, 1 ); Print ( "m1

" ,m1); matrix m2= matrix ::Full( 4 , 5 , 8 ); m2.Col(v1, 2 ); Print ( "m2

" ,m2); Print ( "col 1 - " ,m2.Col( 1 )); Print ( "col 2 - " ,m2.Col( 2 ));





Prodotti



La moltiplicazione delle matrici è uno degli algoritmi di base ampiamente utilizzati nei metodi numerici. Molte implementazioni degli algoritmi di forward e back-propagation nelle reti neurali convoluzionali si basano su questa operazione. Spesso il 90-95% di tutto il tempo dedicato all'apprendimento automatico è preso da questa operazione. Tutti i metodi sul prodotto sono forniti nella sezione Prodotti di matrici e vettori della guida del linguaggio.



L'esempio seguente mostra la moltiplicazione di due matrici utilizzando il metodo MatMul:

matrix a={{ 1 , 0 , 0 }, { 0 , 1 , 0 }}; matrix b={{ 4 , 1 }, { 2 , 2 }, { 1 , 3 }}; matrix c1=a.MatMul(b); matrix c2=b.MatMul(a); Print ( "c1 =

" , c1); Print ( "c2 =

" , c2);

Un esempio del prodotto di Kronecker di due matrici o di una matrice e di un vettore, utilizzando il metodo Kron.

matrix a={{ 1 , 2 , 3 },{ 4 , 5 , 6 }}; matrix b= matrix ::Identity( 2 , 2 ); vector v={ 1 , 2 }; Print (a.Kron(b)); Print (a.Kron(v));

Altri esempi tratti dall'articolo Matrici e vettori in MQL5:

matrix m35, m52; m35.Init( 3 , 5 ,Arange); m52.Init( 5 , 2 ,Arange); Print ( "1. Product of horizontal vector v[3] and matrix m[3,5]" ); vector v3 = { 1 , 2 , 3 }; Print ( "On the left v3 = " ,v3); Print ( "On the right m35 =

" ,m35); Print ( "v3.MatMul(m35) = horizontal vector v[5]

" ,v3.MatMul(m35)); Print ( "

2. Product of matrix m[1,3] and matrix m[3,5]" ); matrix m13; m13.Init( 1 , 3 ,Arange, 1 ); Print ( "On the left m13 =

" ,m13); Print ( "On the right m35 =

" ,m35); Print ( "m13.MatMul(m35) = matrix m[1,5]

" ,m13.MatMul(m35)); Print ( "

3. Product of matrix m[3,5] and vertical vector v[5]" ); vector v5 = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 }; Print ( "On the left m35 =

" ,m35); Print ( "On the right v5 = " ,v5); Print ( "m35.MatMul(v5) = vertical vector v[3]

" ,m35.MatMul(v5)); Print ( "

4. Product of matrix m[3,5] and matrix m[5,1]" ); matrix m51; m51.Init( 5 , 1 ,Arange, 1 ); Print ( "On the left m35 =

" ,m35); Print ( "On the right m51 =

" ,m51); Print ( "m35.MatMul(m51) = matrix v[3]

" ,m35.MatMul(m51)); Print ( "

5. Product of matrix m[3,5] and matrix m[5,2]" ); Print ( "On the left m35 =

" ,m35); Print ( "On the right m52 =

" ,m52); Print ( "m35.MatMul(m52) = matrix m[3,2]

" ,m35.MatMul(m52)); Print ( "

6. Product of horizontal vector v[5] and matrix m[5,2]" ); Print ( "On the left v5 =

" ,v5); Print ( "On the right m52 =

" ,m52); Print ( "v5.MatMul(m52) = horizontal vector v[2]

" ,v5.MatMul(m52)); Print ( "

7. Outer() product of horizontal vector v[5] and vertical vector v[3]" ); Print ( "On the left v5 =

" ,v5); Print ( "On the right v3 =

" ,v3); Print ( "v5.Outer(v3) = matrix m[5,3]

" ,v5.Outer(v3));





Trasformazioni



Le trasformazioni matriciali sono spesso utilizzate nelle operazioni sui dati. Tuttavia, molte operazioni matriciali complesse non possono essere risolte in modo efficiente o stabile a causa della limitata precisione dei computer.



Le trasformazioni (o scomposizioni) di matrici sono metodi che riducono una matrice nelle sue parti componenti, rendendo facile il calcolo di operazioni matriciali più complesse. I metodi di decomposizione delle matrici, detti anche metodi di fattorizzazione delle matrici, sono la spina dorsale dell'algebra lineare nei computer, anche per operazioni di base come la risoluzione di sistemi di equazioni lineari, il calcolo dell'inversa e il calcolo del determinante di una matrice.



L'apprendimento automatico utilizza ampiamente la Decomposizione ai Valori Singolari (SVD), che consente di rappresentare la matrice originale come il prodotto di altre tre matrici. La SVD viene utilizzata per risolvere una serie di problemi, dall'approssimazione ai minimi quadrati alla compressione e al riconoscimento delle immagini.

Un esempio di Decomposizione ai Valori Singolari con il metodo SVD:



matrix a= {{ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 }}; a=a- 4 ; Print ( "matrix a

" , a); a.Reshape( 3 , 3 ); matrix b=a; Print ( "matrix b

" , b); matrix U, V; vector singular_values; b.SVD(U, V, singular_values); Print ( "U

" , U); Print ( "V

" , V); Print ( "singular_values = " , singular_values); matrix matrix_s; matrix_s.Diag(singular_values); Print ( "matrix_s

" , matrix_s); matrix matrix_vt=V.Transpose(); Print ( "matrix_vt

" , matrix_vt); matrix matrix_usvt=(U.MatMul(matrix_s)).MatMul(matrix_vt); Print ( "matrix_usvt

" , matrix_usvt); ulong errors=( int )b.Compare(matrix_usvt, 1 e- 9 ); double res=(errors== 0 ); Print ( "errors=" , errors); matrix U_Ut=U.MatMul(U.Transpose()); Print ( "U_Ut

" , U_Ut); Print ( "Ut_U

" , (U.Transpose()).MatMul(U)); matrix vt_V=matrix_vt.MatMul(V); Print ( "vt_V

" , vt_V); Print ( "V_vt

" , V.MatMul(matrix_vt)); }

Un'altra trasformazione comunemente usata è la decomposizione di Cholesky, che può essere utilizzata per risolvere un sistema di equazioni lineari Ax=b se la matrice A è simmetrica e definita positivamente.

In MQL5, la decomposizione di Cholesky viene eseguita con il metodo Cholesky:

matrix matrix_a= {{ 5.7998084 , - 2.1825367 }, {- 2.1825367 , 9.85910595 }}; matrix matrix_l; Print ( "matrix_a

" , matrix_a); matrix_a.Cholesky(matrix_l); Print ( "matrix_l

" , matrix_l); Print ( "check

" , matrix_l.MatMul(matrix_l.Transpose()));

La tabella seguente mostra l'elenco dei metodi disponibili:



Funzione Azione Cholesky Calcola la decomposizione di Cholesky Eig Calcola gli autovalori e gli autovettori destri di una matrice quadrata EigVals Calcola gli autovalori di una matrice generale LU Fattorizzazione LU di una matrice come prodotto di una matrice triangolare inferiore e di una matrice triangolare superiore LUP Fattorizzazione LUP con pivoting parziale, che si riferisce alla decomposizione LU con le sole permutazioni di riga: PA=LU QR Calcolo della fattorizzazione qr di una matrice SVD Decomposizione ai Valori Singolari



Ottenere statistiche

Valori massimi e minimi, insieme ai relativi indici in una matrice/vettore

La somma e il prodotto degli elementi, come la somma e il prodotto cumulativo

Mediana, media, media aritmetica e media aritmetica ponderata dei valori della matrice/vettore

Deviazione standard e varianza degli elementi

Percentili e quantili

Metrica dei regressori come errore di deviazione dalla linea di regressione costruita sull'array di dati specificato.

I metodi della sezione Statistics sono utilizzati per calcolare le statistiche descrittive di matrici e vettori. Utilizzateli per trovare:

Un esempio di calcolo della deviazione standard con il metodo Std:



matrixf matrix_a={{ 10 , 3 , 2 },{ 1 , 8 , 12 },{ 6 , 5 , 4 },{ 7 , 11 , 9 }}; Print ( "matrix_a

" ,matrix_a); vectorf cols_std=matrix_a.Std( 0 ); vectorf rows_std=matrix_a.Std( 1 ); float matrix_std=matrix_a.Std(); Print ( "cols_std " ,cols_std); Print ( "rows_std " ,rows_std); Print ( "std value " ,matrix_std);

Calcolo dei quantili con il metodo dei Quantile:

matrixf matrix_a={{ 1 , 2 , 3 },{ 4 , 5 , 6 },{ 7 , 8 , 9 },{ 10 , 11 , 12 }}; Print ( "matrix_a

" ,matrix_a); vectorf cols_percentile=matrix_a.Percentile( 50 , 0 ); vectorf rows_percentile=matrix_a.Percentile( 50 , 1 ); float matrix_percentile=matrix_a.Percentile( 50 ); Print ( "cols_percentile " ,cols_percentile); Print ( "rows_percentile " ,rows_percentile); Print ( "percentile value " ,matrix_percentile);





Caratteristiche della matrice

Utilizzare i metodi della sezione Caratteristiche per ottenere i seguenti valori: Il numero di righe e colonne di una matrice



Numero di norma e condizione

Determinante, rango, traccia e spettro di una matrice



Calcolo del rango di una matrice con il metodo Rank:

matrix a= matrix ::Eye( 4 , 4 );; Print ( "matrix a

" , a); Print ( "a.Rank()=" , a.Rank()); matrix I= matrix ::Eye( 4 , 4 ); I[ 3 , 3 ] = 0 .; Print ( "I

" , I); Print ( "I.Rank()=" , I.Rank()); matrix b= matrix ::Ones( 1 , 4 ); Print ( "b

" , b); Print ( "b.Rank()=" , b.Rank());; matrix zeros= matrix ::Zeros( 4 , 1 ); Print ( "zeros

" , zeros); Print ( "zeros.Rank()=" , zeros.Rank()); Calcolo di una norma con il metodo Norm:

matrix a= {{ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 }}; a=a- 4 ; Print ( "matrix a

" , a); a.Reshape( 3 , 3 ); matrix b=a; Print ( "matrix b

" , b); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_FROBENIUS )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_INF)" , b.Norm( MATRIX_NORM_INF )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_INF)" , b.Norm( MATRIX_NORM_MINUS_INF )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_P1)=)" , b.Norm( MATRIX_NORM_P1 )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_MINUS_P1 )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_P2)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_P2 )); Print ( "b.Norm(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=" , b.Norm( MATRIX_NORM_MINUS_P2 ));

Risolvere le equazioni

I metodi di apprendimento automatico e i problemi di ottimizzazione richiedono spesso di trovare soluzioni a un sistema di equazioni lineari. La sezione Soluzioni contiene quattro metodi che consentono di risolvere queste equazioni a seconda del tipo di matrice. Funzione Azione Solve Risolve un'equazione matriciale lineare o un sistema di equazioni algebriche lineari. LstSq Restituisce la soluzione ai minimi quadrati di equazioni algebriche lineari (per matrici non quadrate o degenerate) Inv Calcolo dell'inversa moltiplicativa di una matrice quadrata invertibile con il metodo di Jordan-Gauss PInv Calcolo della pseudo-inversa di una matrice con il metodo di Moore-Penrose Consideriamo un esempio di risoluzione dell'equazione A*x=b. Consideriamo un esempio di risoluzione dell'equazione A*x=b.

Dobbiamo trovare il vettore di soluzioni x. La matrice A non è quadrata e quindi il metodo Solve non può essere utilizzato qui. Utilizzeremo il metodo

Utilizzeremo il metodo LstSq che consente di risolvere approssimativamente matrici non quadrate o degenerate. matrix a={{ 3 , 2 }, { 4 ,- 5 }, { 3 , 3 }}; vector b={ 7 , 40 , 3 }; vector x=a.LstSq(b); Print ( "x=" , x); vector b1=a.MatMul(x); Print ( "b11=" ,b1); La verifica ha dimostrato che il vettore x trovato è la soluzione di questo sistema di equazioni.



Metodi di apprendimento automatico

Esistono tre metodi matriciali e vettoriali che possono essere utilizzati nell'apprendimento automatico.

Funzione Azione Activation Calcola i valori della funzione di attivazione e li scrive nel vettore/matrice passato Derivative Calcola i valori della derivata della funzione di attivazione e li scrive nel vettore/matrice passato Loss Calcola i valori della funzione di perdita e li scrive nel vettore/matrice passato Le funzioni di attivazione sono utilizzate nelle reti neurali per trovare un'uscita che dipende dalla somma ponderata degli ingressi. La selezione della funzione di attivazione ha un impatto significativo sulle prestazioni della rete neurale.

Una delle funzioni di attivazione più conosciuta è la sigmoide.





Il metodo integrato Activation consente di impostare uno dei quindici tipi di funzione di attivazione. Sono tutte disponibili nell'enumerazione ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.

ID Descrizione AF_ELU Unità Lineare Esponenziale AF_EXP Esponenziale AF_GELU Unità Lineare Errore Gaussiano AF_HARD_SIGMOID Sigmoide Rigido AF_LINEAR Lineare AF_LRELU Unità Lineare Rettificata Leaky AF_RELU Unità lineare rettificata AF_SELU Unità Lineare Esponenziale Scalata AF_SIGMOID Sigmoide AF_SOFTMAX Softmax AF_SOFTPLUS Softplus AF_SOFTSIGN Softsign AF_SWISH Swish AF_TANH Funzione tangente iperbolica AF_TRELU Unità Lineare Rettificata con soglia

Una rete neurale mira a trovare un algoritmo che minimizzi l'errore nell’apprendimento, per il quale viene utilizzata la funzione di perdita. La deviazione viene calcolata con il metodo Loss, per il quale è possibile specificare uno dei quattordici tipi dell'enumerazione ENUM_LOSS_FUNCTION.

I valori della deviazione risultanti vengono poi utilizzati per affinare i parametri della rete neurale. Questo viene fatto utilizzando il metodo Derivative, che calcola i valori della derivata della funzione di attivazione e scrive il risultato nel vettore/matrice passato. Il processo di addestramento della rete neurale può essere rappresentato visivamente utilizzando l'animazione dell'articolo "Programmazione di una rete neurale profonda da zero utilizzando il linguaggio MQL".



Miglioramenti in OpenCL



Abbiamo inoltre implementato il supporto per matrici e vettori nelle funzioni CLBufferWrite e CLBufferRead. Per queste funzioni sono disponibili i corrispondenti sovraccarichi. Di seguito è riportato un esempio per una matrice.



Scrive i valori dalla matrice al buffer e restituisce true in caso di successo.

uint CLBufferWrite ( int buffer, uint buffer_offset, matrix <T> &mat );

Legge un buffer OpenCL in una matrice e restituisce true in caso di successo.

uint CLBufferRead ( int buffer, uint buffer_offset, const matrix & mat, ulong rows=- 1 , ulong cols=- 1 );

Consideriamo l'uso dei nuovi sovraccarichi con un esempio di prodotto matriciale di due matrici. Eseguiamo i calcoli utilizzando tre metodi:

Un modo semplice per illustrare l'algoritmo di moltiplicazione delle matrici

Il metodo MatMul integrato



Calcolo parallelo in OpenCL

Le matrici ottenute verranno controllate utilizzando il metodo Compare, che confronta gli elementi di due matrici con la precisione indicata.

#define M 3000 #define K 2000 #define N 3000 const string clSrc= "#define N " + IntegerToString (N)+ " \r

" "#define K " + IntegerToString (K)+ " \r

" " \r

" "__kernel void matricesMul( __global float *in1, \r

" " __global float *in2, \r

" " __global float *out ) \r

" "{ \r

" " int m = get_global_id( 0 ); \r

" " int n = get_global_id( 1 ); \r

" " float sum = 0.0; \r

" " for( int k = 0; k < K; k ++ ) \r

" " sum += in1[ m * K + k ] * in2[ k * N + n ]; \r

" " out[ m * N + n ] = sum; \r

" "} \r

" ; void OnStart () { MathSrand (( int ) TimeCurrent ()); matrixf mat1(M, K, MatrixRandom) ; matrixf mat2(K, N, MatrixRandom); uint start= GetTickCount (); matrixf matrix_naive=matrixf::Zeros(M, N); for ( int m= 0 ; m<M; m++) for ( int k= 0 ; k<K; k++) for ( int n= 0 ; n<N; n++) matrix_naive[m][n]+=mat1[m][k]*mat2[k][n]; uint time_naive= GetTickCount ()-start; start= GetTickCount (); matrixf matrix_matmul=mat1.MatMul(mat2); uint time_matmul= GetTickCount ()-start; matrixf matrix_opencl=matrixf::Zeros(M, N); int cl_ctx; if ((cl_ctx= CLContextCreate ( CL_USE_GPU_ONLY ))== INVALID_HANDLE ) { Print ( "OpenCL not found, exit" ); return ; } int cl_prg; int cl_krn; int cl_mem_in1; int cl_mem_in2; int cl_mem_out; cl_prg = CLProgramCreate (cl_ctx, clSrc); cl_krn = CLKernelCreate (cl_prg, "matricesMul" ); cl_mem_in1= CLBufferCreate (cl_ctx, M*K* sizeof ( float ), CL_MEM_READ_WRITE ); cl_mem_in2= CLBufferCreate (cl_ctx, K*N* sizeof ( float ), CL_MEM_READ_WRITE ); cl_mem_out= CLBufferCreate (cl_ctx, M*N* sizeof ( float ), CL_MEM_READ_WRITE ); CLSetKernelArgMem (cl_krn, 0 , cl_mem_in1); CLSetKernelArgMem (cl_krn, 1 , cl_mem_in2); CLSetKernelArgMem (cl_krn, 2 , cl_mem_out); CLBufferWrite (cl_mem_in1, 0 , mat1); CLBufferWrite (cl_mem_in2, 0 , mat2); CLBufferWrite (cl_mem_out, 0 , matrix_opencl); start= GetTickCount (); uint offs[ 2 ] = { 0 , 0 }; uint works[ 2 ] = {M, N}; start= GetTickCount (); bool ex= CLExecute (cl_krn, 2 , offs, works); if ( CLBufferRead (cl_mem_out, 0 , matrix_opencl)) PrintFormat ( "Matrix [%d x %d] read " , matrix_opencl.Rows(), matrix_opencl.Cols()); else Print ( "CLBufferRead(cl_mem_out, 0, matrix_opencl failed. Error " , GetLastError ()); uint time_opencl= GetTickCount ()-start; Print ( "Compare computation times of the methods" ); PrintFormat ( "Naive product time = %d ms" ,time_naive); PrintFormat ( "MatMul product time = %d ms" ,time_matmul); PrintFormat ( "OpenCl product time = %d ms" ,time_opencl); CLFreeAll(cl_ctx, cl_prg, cl_krn, cl_mem_in1, cl_mem_in2, cl_mem_out); Print ( "How many discrepancy errors between result matrices?" ); ulong errors=matrix_naive.Compare(matrix_matmul,( float ) 1 e- 12 ); Print ( "matrix_direct.Compare(matrix_matmul,1e-12)=" ,errors); errors=matrix_matmul.Compare(matrix_opencl, float ( 1 e- 12 )); Print ( "matrix_matmul.Compare(matrix_opencl,1e-12)=" ,errors); } void MatrixRandom(matrixf& m) { for ( ulong r= 0 ; r<m.Rows(); r++) { for ( ulong c= 0 ; c<m.Cols(); c++) { m[r][c]=( float )(( MathRand ()- 16383.5 )/ 32767 .); } } } void CLFreeAll( int cl_ctx, int cl_prg, int cl_krn, int cl_mem_in1, int cl_mem_in2, int cl_mem_out) { CLBufferFree (cl_mem_in1); CLBufferFree (cl_mem_in2); CLBufferFree (cl_mem_out); CLKernelFree (cl_krn); CLProgramFree (cl_prg); CLContextFree (cl_ctx); }

Una spiegazione dettagliata del codice OpenCL di questo esempio è fornito nell'articolo “OpenCL: Da semplice verso una programmazione più perspicace”.







Ulteriori miglioramenti



Build 3390 ha eliminato due restrizioni nel funzionamento di OpenCL che influivano sull'utilizzo della GPU.







int cl_ctx; if ((cl_ctx= CLContextCreate (CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY))==INVALID_HANDLE) { Print ( "OpenCL not found" ); return ; }

Il numero massimo di oggetti OpenCL può arrivare fino a 65536, mentre in precedenza il limite era di 256. Gli handle degli oggetti OpenCL vengono creati in un programma MQL5 utilizzando le funzioni CLContextCreate CLProgramCreate . Il precedente limite di 256 handle non era sufficiente per un uso efficiente dei metodi di apprendimento automatico.OpenCL può essere utilizzato anche su schede grafiche senza supporto 'doppio'. In precedenza, solo le GPU con supporto “doppio” erano consentite nei programmi MQL5, sebbene molti compiti consentissero calcoli utilizzando float. Il tipo float è inizialmente considerato nativo per il calcolo parallelo, in quanto occupa meno spazio. Di conseguenza, il vecchio requisito è stato eliminato.Per impostare l'uso obbligatorio di GPU con supporto doppio per compiti specifici, utilizzare CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY nella chiamata CLContextCreate

Sebbene le modifiche alle operazioni OpenCL non siano direttamente correlate a matrici e vettori, sono in linea con i nostri sforzi nello sviluppo delle capacità di apprendimento automatico del linguaggio MQL5.







Il futuro di MQL5 nell'Apprendimento Automatico



Negli ultimi anni abbiamo fatto molto per introdurre tecnologie avanzate nel linguaggio MQL5:

Convertendo la libreria di metodi numerici ALGLIB a MQL5



Implementando una libreria matematica con logica fuzzy e metodi statistici



Introducendo la libreria grafica, analoga della funzione plot



Integrando con Python, per eseguire script Python direttamente nel terminale



Aggiungendo funzioni DirectX per creare grafica 3D



Implementando supporto nativo per SQLite per le operazioni con i database

Aggiungendo nuovi tipi di dati: matrici e vettori, con tutti i metodi necessari.

Il linguaggio MQL5 continuerà a svilupparsi, mentre una delle principali priorità è l'apprendimento automatico. Abbiamo grandi progetti di sviluppo. Quindi, restate con noi, sosteneteci e continuate ad imparare con noi.