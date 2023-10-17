MetaTrader VPS’i ilk kez başlatma: Adım adım talimatlar

Ticaret robotları veya sinyal abonelikleri kullanan herkes er ya da geç işlem platformları için güvenilir bir 7/24 sunucu kiralama ihtiyacı duyar. Çeşitli nedenlerden dolayı MetaTrader VPS kullanmanızı öneririz. MQL5.community hesabınız üzerinden hizmet için rahatça ödeme yapabilir ve aboneliği yönetebilirsiniz. Henüz MQL5.com'a kaydolmadıysanız, kaydolmak ve platform ayarlarından hesabınızı belirtmek için bir dakikanızı ayırın.









1. Başlarken

VPS’i çalıştırmak istediğiniz işlem hesabına bağlanın, böylece platformunuzu buluta taşımaya hazırsınız. En basit yol, platformun üst menüsündeki "MQL5 Sanal Sunucuyu aç" simgesine tıklamaktır:





Sanal sunucu seçeneğini Kılavuzdan işlem hesabının içerik menüsünden de seçebilirsiniz. Bir sonraki pencerede brokerınıza olan en yakın sunucuyu ve mevcut bağlantınıza kıyasla gecikmedeki düşüşü göreceksiniz. Daha düşük ağ gecikmesi, kaymanın en aza indirilmesi ve yeniden fiyatlama olasılığının azaltılması gibi daha iyi işlem gerçekleştirme koşulları sağlar.





2. Hizmet planları

Uygun planı seçin, ancak öncesinde, brokerınızın ücretsiz sanal sunucu sağlamadığından emin olun. Yakın zamanda, brokerınızın katılabileceği Sponsorlu VPS programını başlattık. Bu, belirli koşullara uymanız halinde bonus olarak bir sanal makine edinebileceğiz anlamına gelir.





Kiralama süresi ne kadar uzun olursa, aylık maliyet o kadar düşük olur. Plan, kiralama süresi sona erdiğinde, yani bir ay sonra değiştirilebilir. Hizmet durumunu takip etmek üzere müdahale gerektirmeyen, pratik bir yaklaşımı tercih edenler için otomatik yenileme seçeneği sunulmaktadır. Bu seçenek istenildiği zaman etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Her ödemeden önce sistem, sunucudaki aktiviteyi kontrol eder. Sunucuda herhangi bir aktivite olmamışsa, abonelik yenilenmez ve böylece kullanılmayan bir sunucu için gereksiz harcama yapmaktan korunmuş olursunuz.

Aboneliğin kesintiye uğraması durumunda tüm sunucu verilerinin kaybolacağını lütfen unutmayın. Sunucu yeniden kiralanabilir, ancak ortamı yeniden yapılandırmanız gerekecektir. Otomatik yenileme böyle bir durumdan kaçınmanıza yardımcı olabilir.





3. Ödeme

Tüm ödemeleriniz MQL5.com'a kaydedilerek birleşik ve şeffaf bir sunucu kiralama geçmişi sağlanır. Böylece, bu tür bilgilere ihtiyaç duyulması halinde farklı ödeme sistemlerinde ilgili ödemeleri arama ihtiyacı ortadan kalkar. Tercih ettiğiniz yöntemi kullanarak ödeme yapın ve profilinizden tüm işlem ayrıntılarına erişin. Sunucu, ödeme yapıldıktan hemen sonra kullanıma hazırdır; artık yerel platform ortamınızı sanal sunucuya taşımaya geçebilirsiniz.





4. Hazırlık

Taşıma, mevcut aktif ortamın müşteri terminalinden sanal terminale aktarılmasıdır. Önceden yapılandırılmış grafik setiniz, Uzman Danışmanlarınız, göstergeleriniz ve kopyalanan sinyalleriniz tek bir komutla sorunsuz bir şekilde VPS'e aktarılabilir. Platformunuzun ilgili ayarlara ve programlara sahip bir kopyası sanal sunucu üzerinde çalışacaktır. Bu nedenle, taşıma yapmadan önce yerel platformunuzu hazırlamanız gerekir.

Piyasa Gözlemi penceresinden, Uzman Danışmanlarınızın çalışması için gerekli sembollerin listesini ayarlayın. Kaynak tüketimini azaltmak adına kullanılmayan sembolleri ve grafikleri kaldırın. Otonom çalışma için grafiklere gerekli göstergeleri ve Uzman Danışmanları ekleyin. Çoğu ticaret robotu grafiklerdeki göstergeleri kullanmaz, bu nedenle tüm programları gözden geçirin ve yalnızca gerekli olanları bırakın. Uzman Danışmanınızın e-posta göndermesi, FTP aracılığıyla veri göndermesi veya Sinyal işlemlerinin kopyalanması gerekiyorsa, ilgili ayarları belirtin. Sinyalleri kopyalamak için lütfen Topluluk sekmesinden MQL5.community hesabınızın ayrıntılarını belirttiğinizden emin olun.

Hazırlık hakkında daha fazlasını okuyun





5. Taşıma

Ticaret ortamı, platformun her senkronizasyonunda taşınır. Senkronizasyon her zaman tek yönde gerçekleştirilir: yerel platform ortamı sanal platforma taşınır, asla tersi olmaz. Sanal platformun durumu, platform ve Uzman Danışman günlüklerinin yanı sıra sanal sunucu izleme verileri kullanılarak da izlenebilir.

Senkronizasyonu başlatmak için VPS bölümüne gidin ve taşıma türünü seçin:

Tam - aynı anda Uzman Danışmanlar / göstergeler çalıştırmak ve sinyal aboneliklerini kopyalamak istiyorsanız. Bu modda, hesap bağlantı verileri, tüm açık grafikler, sinyal kopyalama parametreleri, çalışan Uzman Danışmanlar ve göstergeler, FTP parametreleri ve e-posta ayarları sanal sunucuya kopyalanır.

Uzman Danışman - Uzman Danışmanları ve göstergeleri çalıştırmak için.

Sinyal - sinyal aboneliğini kopyalamak için.





Açık grafiklerin mevcut tüm geçmiş verileri ilk senkronizasyon sırasında otomatik olarak VPS'e yüklenir. İşlem sunucusundan geçmişi çekmek biraz zaman alabilir ve grafikler üzerinde çalışan tüm robotlar güncellenmiş verileri doğru bir şekilde işlemelidir.

Yerel platform ayarlarından veya çalışan Uzman Danışman parametrelerinden devre dışı bırakılmış olsa bile, sanal platformda otomatik ticarete her zaman izin verilir.

Senkronizasyon sırasında sonsuz bir döngüde çalışıyor olsalar bile taşıma sırasında komut dosyaları taşınmaz.

Standart olmayan veya özel zaman dilimlerine ve sembollere sahip grafikler taşınmaz.

Tek seferlik şifre doğrulamasına sahip hesaplar VPS'de kullanılamaz. Her bağlantı için manuel olarak tek seferlik şifrenin belirtilmesi gerekiyorsa platformun otonom şekilde çalışması imkansızdır.

Taşıma hakkında daha fazlasını okuyun







6. Çalışma

Kiralanan sunucunun durumunu işlem platformundan izleyebilirsiniz. Araçlar\VPS bölümü aşağıdaki seçenekleri sunar:

Sanal sunucu verilerini görüntüleme

Anında taşıma gerçekleştirerek ortamı senkronize etme

Platform ve Uzman Danışman günlüklerini talep etme

Sunucuyu durdurma





Sanal sunucu kaynakları raporunu nasıl analiz edeceğinizi ve aboneliklerinizi nasıl kontrol edeceğinizi öğrenmek için yeni videomuzu izleyin.

Sanal platformun çalışmasını izlemek için VPS\Günlük bölümünü kullanın.





VPS'in nasıl izleneceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen Dokümantasyonu okuyun.