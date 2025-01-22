MetaTrader 5 / Alım-satım
MacOS’ta MetaTrader 5

MacOS’ta MetaTrader 5

MacOS'ta MetaTrader 5 işlem platformu için özel bir yükleyici sağlıyoruz. Uygulamayı yerel olarak yüklemenizi sağlayan tam teşekküllü bir sihirbazdır. Yükleyici gerekli tüm adımları gerçekleştirir: sisteminizi tanımlar, en son Wine sürümünü indirir ve yükler, yapılandırır ve ardından MetaTrader'ı içine yükler. Tüm adımlar otomatik olarak tamamlanır ve kurulumdan hemen sonra platformu kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yükleyiciyi bu linkten veya işlem platformundaki Yardım menüsünden indirebilirsiniz:

Platform menüsündeki indirme bağlantıları


Sistem gereksinimleri

MetaTrader 5'i yüklemek için gereken minimum macOS sürümü Catalina'dır (10.15.7). Platform, macOS'un tüm modern sürümlerinde çalışır ve M1'den en son çıkan sürümlere kadar tüm Apple işlemcilerini destekler.


Hazırlık: Wine sürümünü kontrol edin

MetaTrader'ı macOS'ta zaten kullanıyorsanız, lütfen başlangıçta platform günlüğünde görüntülenen mevcut Wine sürümünü kontrol edin:

LP 0 15:56:29.402 Terminal MetaTrader 5 x64 build 4050 started for MetaQuotes Software Corp.
PF 0 15:56:29.403 Terminal Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 23.0.0, 12 x Intel Core i7-8750H  @ 2.20GHz, AVX2, 11 / 15 Gb memory, 65 / 233 Gb disk, admin, GMT+2

Wine sürümünüz 8.0.1'in altındaysa, eski platformu kurulu olduğu Wine önekiyle birlikte kaldırmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Şablonlar, indirilen Uzman Danışmanlar, göstergeler vb. dahil olmak üzere gerekli tüm dosyaları önceden kaydettiğinizden emin olun. Platformu her zamanki gibi "Uygulamalar" bölümünden Çöp Sepetine taşıyarak kaldırabilirsiniz. Wine öneki Finder kullanılarak silinebilir. "Git > Klasöre Git" menüsünü seçin ve dizin adını girin: ~/Library/Application Support/.

Wine önekinin bulunduğu dizine gidin

Bu dizinden aşağıdaki klasörleri silin:

~/Library/Application Support/Metatrader 5
~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5


Kurulum

MetaTrader 5 platformu, standart bir macOS uygulaması gibi kurulur. İndirilen dosyayı çalıştırın ve talimatları izleyin. İşlem sırasında, ek Wine paketlerini (Mono, Gecko) yüklemeniz istenecektir. Platformun çalışması için gerekli olduklarından lütfen bunu kabul edin.

MetaTrader 5'i MacOS'a yükleme


Kurulumun tamamlanmasını bekleyin, ardından MetaTrader 5 ile çalışmaya başlayın:

MacOS’ta MetaTrader 5


MetaTrader 5 veri dizini

Wine'da MetaTrader 5 için gerekli ortama sahip ayrı bir sanal mantıksal sürücü oluşturulur. Yüklü platformun veri klasörünün varsayılan yolu aşağıdaki gibidir:

~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5/drive_c/Program Files/MetaTrader 5


Arayüz dil ayarları

MetaTrader 5'i kurarken Wine, macOS için şu anda ayarlanmış olan dil (yerel ayar) desteğini otomatik olarak ekler. Çoğu durumda bu yeterlidir. Platform için farklı bir dil kullanmak istiyorsanız, kurulumdan önce macOS dilini istediğiniz dile değiştirin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Ardından, platformu kurmaya devam edin. Kurulumdan sonra macOS'u orijinal diline ayarlayabilirsiniz.

MacOS için MetaTrader 5'i indirin


iPhone/iPad için MetaTrader 5 mobil uygulamasını deneyin. Dünyanın her yerinden piyasayı izlemenize, işlem yapmanıza ve işlem hesabınızı yönetmenize olanak tanır.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/ru/articles/619

Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.

Bu yazarın diğer makaleleri

Son yorumlar | Tartışmaya git (69)
cytrader
cytrader | 20 Kas 2020 saat 20:43

XM halihazırda Mac OS üzerinde MT4 ve MT5 terminalleri sunmaktadır. Catalina ve Big Sur üzerinde çalışır.

Yakın zamanda Big Sur'a güncelledim ve her iki terminal de iyi çalışıyor.

magicmarco
magicmarco | 21 Nis 2022 saat 08:47
Merhaba, crossover ile çalışan tanıtılan MT5'i kurdum. Profilleri ve göstergeleri kopyalamak için mac'imdeki klasörleri bulamıyorum. Bu çapraz geçiş olayı nasıl çalışıyor?
Thiago Duarte
Thiago Duarte | 25 Ara 2022 saat 02:26
İyi çalıştı, dmg dosyası mükemmel çalışıyor. Teşekkür ederim!
p4rnak
p4rnak | 11 Kas 2023 saat 01:28

Beyler lütfen, sadece MacOS'ta "Cross Over" uygulaması aracılığıyla MT5'i kurun (ventura test edilmiştir).

Bu inanılmaz... Windows gibi yüksek hız.

İyi şanslar

[Silindi] | 28 Ara 2023 saat 06:03
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'}

POL_Wine içinde hata

64 bit işlem mt5setup.exe'nin başlatılması 32 bit sanal sürücülerde desteklenmiyor


Bu kodda bana yardımcı olabilir misiniz?

